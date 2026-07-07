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রথযাত্রার পুণ্যতিথির আগেই তেলের থেকেও সস্তা সোনা: বিরাট দাম কমল হলুদ ধাতুর, এখনই দৌড়ে যান দোকানে--এই সুযোগ আর মিলবে না

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 07, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:58 PM IST

Gold Price Massive Fall: বিগত কয়েক বছর ধরে বিশ্ববাজারে বিনিয়োগকারীদের অন্যতম প্রধান ভরসা ছিল সোনা। লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির জেরে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি আউন্স সোনার দাম সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে প্রায় ৫,৬০০ ডলারে পৌঁছয়। কিন্তু এর পর থেকেই চিত্রটা দ্রুত পাল্টাতে শুরু করেছে। 

সোনার দামে পতন1/16

সোনার দামে পতন

মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে সোনার দামে এক ধাক্কায় ৩০ শতাংশের বেশি বড় পতন। এই আকস্মিক পতন বিনিয়োগকারীদের মনে বড় প্রশ্ন তৈরি করেছে-- তবে কি সোনার বাজারে মন্দা? নাকি এ কেবলই সাময়িক পতন?

 

সোনার দাম কত?2/16

সোনার দাম কত?

আজ ৭ জুলাই প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম কমে গিয়েছে ১ হাজার ৫০০ টাকার বেশি।

 

স্বর্ণ ব্যবসায়ী3/16

স্বর্ণ ব্যবসায়ী

সাধারণত বিনিয়োগকারীরা ও স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা ২৪ ক্যারেট সোনা (995 Fine Gold) কেনে। এই সোনার দাম গতকালের তুলনায় প্রতি গ্রামে কমেছে ১৬৬ টাকা। 

 

খাঁটি সোনার দাম4/16

খাঁটি সোনার দাম

অর্থাৎ, খাঁটি সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৩৮৬ টাকা। প্রতি ১০ গ্রামের দাম গতকালের তুলনায় ১ হাজার ৬৬০ টাকা কমে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৮৬০ টাকায়।

 

গয়না তৈরির সোনা5/16

গয়না তৈরির সোনা

একই সঙ্গে দাম কমেছে গয়না তৈরির সোনার। গয়না তৈরিতে ব্যবহার করা হয় ২২ ক্যারেট সোনা। প্রতি গ্রামে ১৬০ টাকা দাম কমেছে এই সোনারও। এই সোনার প্রতি গ্রামের দাম দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজার ৬৬৫ টাকা।

দাম কেন কমল?6/16

দাম কেন কমল?

আজ যদি কেউ সোনা বিক্রি বেচতে চান, তাহলে সেই দামও কমেছে গতকালের তুলনায়। আজ সোনা বিক্রি করতে গেলে গ্রাম প্রতি ১৩ হাজার ৯১ টাকা পাওয়া যাবে। এই দাম গতকালের তুলনায় ১৫১ টাকা কম।

 

১৮ ক্যারেট সোনার দাম7/16

১৮ ক্যারেট সোনার দাম

একই সঙ্গে দাম কমেছে ১৮ ক্যারেট সোনারও। গ্রাম প্রতি ১৩০ টাকা দাম কমেছে এই সোনার। আজ এই সোনার প্রতি গ্রামের দাম দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ২২০ টাকা।

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে8/16

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, সোনার এই তীব্র পতনের পেছনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক (Macroeconomic) কারণ কাজ করছে

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ9/16

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ফেডারেল রিজার্ভ (Fed) সুদের হার দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ স্তরে রাখার ইঙ্গিত দিয়েছে। এমনকি আগামী দিনে সুদের হার আরও বৃদ্ধির (Rate Hike) সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় বন্ড ইল্ড (Bond Yield) অনেক বেড়ে গেছে। 

 

শক্তিশালী মার্কিন ডলার10/16

শক্তিশালী মার্কিন ডলার

 বিশ্ববাজারে মার্কিন ডলারের সূচক ক্রমাগত শক্তিশালী হওয়া সোনার মূল্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী সাধারণত ডলার শক্তিশালী হলে সোনার দাম কমে যায়, কারণ অন্যান্য মুদ্রার ধারণকারীদের জন্য সোনা কেনা তুলনামূলক ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে।

 

ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রশমন11/16

ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রশমন

পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরানের মধ্যে উত্তেজনার কারণে বাজারে সোনার একটি বাড়তি 'সেফ-হেভেন প্রিমিয়াম' যুক্ত ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতেই সেই বাড়তি দাম বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে। পাশাপাশি, মার্কিন গোল্ড ইটিএফ (ETF) থেকে বড় বড় প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা ব্যাপক হারে লাভ বুকিং (Profit-booking) করে পুঁজি তুলে নিয়েছেন।

 

এটি কি স্থায়ী মন্দা12/16

এটি কি স্থায়ী মন্দা

ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সোনার বাজারে এটিই প্রথম বা গভীরতম পতন নয়। ১৯৮০ সালের রেকর্ডের পর সোনার দাম প্রায় ৭১% হ্রাস পেয়েছিল এবং সেই আগের উচ্চতায় ফিরতে কয়েক দশক সময় লেগেছিল। ২০১১ সালের পর সোনার বাজারে ৪৬% এবং ২০২২ সালেও প্রায় ২১% পতন দেখা গিয়েছিল।

 

চক্রাকার পতন13/16

চক্রাকার পতন

বাজার বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, একে কাঠামোগত (Structural) পতনের চেয়ে চক্রাকার পতন (Cyclical Correction) হিসেবে দেখাই শ্রেয়।

 

ভবিষ্যৎ পূর্বাভাস14/16

ভবিষ্যৎ পূর্বাভাস

সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হল, খুচরো ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা কিছুটা কমলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো (যেমন- চীন, পোল্যান্ড ইত্যাদি) কিন্তু সোনা কেনা বা রিজার্ভ বাড়াতে তাদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের সমীক্ষা বলছে, বিশ্বের সিংহভাগ কেন্দ্রীয় ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদে সোনার রিজার্ভ আরও বাড়াতে চায়।

 

মন্দার রূপ15/16

মন্দার রূপ

পরিশেষে বলা যায়, রেকর্ড উচ্চতা থেকে ৩০ শতাংশের এই পতন বিনিয়োগকারীদের জন্য কিছুটা উদ্বেগজনক হলেও, একে পুরোপুরি ধ্বংসাত্মক মন্দার রূপ বলা চলে না। 

 

সোনার দাম আবার ফিরবে?16/16

সোনার দাম আবার ফিরবে?

চলতি বছরের শেষের দিকে বা ২০২৭ সালের শুরুতে সোনা আবার তার পূর্বের রূপ ফিরে পেতে পারে এবং ৪,৯০০ থেকে ৫,০০০ ডলারের নতুন উচ্চতা স্পর্শ করতে পারে বলে আশা করছেন অনেক আশাবাদী বাজার বিশেষজ্ঞ।

TAGS:
gold price
Gold Price massive drop

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