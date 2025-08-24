Cheteshwar Pujara Retires: ৩৫০০০ রান + ১০২ সেঞ্চুরি, এশিয়া কাপের আগেই অবসর মহারথীর! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের...

Cheteshwar Pujara Retires: ৩৫০০০ রান + ১০২ সেঞ্চুরি, এশিয়া কাপের আগেই অবসর মহারথীর! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের...
1/7
চেতেশ্বর পূজারার অবসর
2/7
চেতেশ্বর পূজারার অবসর
photos
TRENDING NOW
3/7
চেতেশ্বর পূজারার অবসর
পূজারা লিখলেন, 'ভারতের জার্সি গায়ে চাপিয়ে, জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে মাঠে নেমে আমার সেরাটা দেওয়ারই চেষ্টা করতাম প্রতিবার। আমি কী বলতে চাইছি, তার প্রকৃত অর্থ ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু ওই যে বলে, সমস্ত ভালো জিনিসেরই শেষ আছে। অপরিমেয় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমি ভারতীয় ক্রিকেটের সকল ফর্ম থেকে অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ভালোবাসা এবং সমর্থনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ!'
4/7
চেতেশ্বর পূজারার অবসর
২০১০ সালের অক্টোবরে পূজারার আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শুরু। ১০৩টি টেস্ট এবং পাঁচটি ওডিআই খেলেছেন তিনি। টেস্ট ক্রিকেটেই তিনি তাঁর সেরা ফর্মে ছিলেন, ৪৩.৬০-র গড়ে রান করেছেন ৭১৯৫। যার বেশিরভাগই এসেছে ৩ নম্বরে ব্যাট করতে নেম, রাহুল দ্রাবিড়ের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর। পূজারা ১৯টি সেঞ্চুরি এবং ৩৫টি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন। আফগানিস্তান ছাড়া প্রতিটি টেস্ট খেলিয়ে দেশের বিরুদ্ধে পূজারা সেঞ্চুরি আছে। এমনকী যেখানে একবার খেলেছেন সেখানেও। অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনি পাঁচটি করে সেঞ্চুরি করেছেন এবং শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে চারটি সেঞ্চুরি আছে পূজারার।
5/7
চেতেশ্বর পূজারার অবসর
২০১০ সালের শেষের দিকে বেঙ্গালুরুতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পূজারার টেস্ট অভিষেক হয় এবং অজিদের বিরুদ্ধেই বহু সিরিজ জয়ের অংশ ছিলেন পূজারা। বিশেষ করে ২০১৮-১৯ এবং ২০২০-২১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় এবং ২০২৩ সালের শুরুর দিকে ঘরের মাঠে। চার টেস্টে ৫২১ রান করার পর তিনি ২০১৮-১৯ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়ে প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজ ছিলেন।
6/7
চেতেশ্বর পূজারার অবসর
7/7
চেতেশ্বর পূজারার অবসর
photos