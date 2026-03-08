Bengal Weather Update: কালো মেঘের ঘনঘটা: রবিতেই ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি

Bengal Weather Update: কালো মেঘের ঘনঘটা: রবিতেই ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি
West Bengal Weather Update: রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সময় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া ও বজ্রপাত হতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় সোমবার ও মঙ্গলবার বৃষ্টির দাপট বাড়বে।
বৃষ্টির স্পেল
বৃষ্টির স্পেল
ঘূর্ণাবর্ত
দক্ষিণবঙ্গে
দক্ষিণবঙ্গে সকাল থেকেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। আকাশ আংশিক বা সম্পূর্ণ মেঘলা হবে বেলা গড়ালেই। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কা। আজ রবিবার ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা এই তিন জেলাতে।
দক্ষিণবঙ্গে
কাল সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা। পরশু মঙ্গলবারে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাতে সোমবার থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধবারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে আজ রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে। কাল সোমবার এবং মঙ্গলবার বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুরও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। এই পাঁচ জেলাতেই দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে।
উত্তরবঙ্গে
কলকাতায়
ভিন রাজ্যে
গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম এবং গুজরাতে। কোঙ্কনে গরম এবং অস্বস্তি থাকবে। জম্মু ও কাশ্মীরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি শিলাবৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা ১১ মার্চ পর্যন্ত। হিমাচল প্রদেশে ১১ মার্চ পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ সহ বৃষ্টি এবং তুষারপাত। ৮ ও ১১ মার্চ উত্তরাখন্ডে তুষারপাত ও বৃষ্টি।
