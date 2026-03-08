English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Bengal Weather Update: কালো মেঘের ঘনঘটা: রবিতেই ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি

Bengal Weather Update: কালো মেঘের ঘনঘটা: রবিতেই ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি

West Bengal Weather Update: রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সময় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া ও বজ্রপাত হতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় সোমবার ও মঙ্গলবার বৃষ্টির দাপট বাড়বে।

| Mar 08, 2026, 10:23 AM IST
1/9

বৃষ্টির স্পেল

অয়ন ঘোষাল: সকালের দিকে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। পরে আংশিক মেঘলা কোথাও পরিষ্কার আকাশ। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কিছুটা বাড়ল। উষ্ণতার ছোঁয়া দক্ষিণবঙ্গে। আজ রবিবার থেকে বুধবার বৃষ্টির স্পেল রাজ্যে।   

2/9

বৃষ্টির স্পেল

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে। হতে পারে বজ্রপাত। শনিবার রাতেই বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে কাল সোমবার।

3/9

ঘূর্ণাবর্ত

ওড়িশা এবং সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর ঘূর্ণাবর্ত। ঘূর্ণাবর্ত থেকে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত। অক্ষরেখাটি মধ্যপ্রদেশ এর ওপর দিয়ে বিস্তৃত। জম্মুতে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। মধ্য পাকিস্তানে আরও একটি ঘূর্নাবর্ত। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে জম্মু-কাশ্মীর সংলগ্ন এলাকায়। 

4/9

দক্ষিণবঙ্গে

দক্ষিণবঙ্গে সকাল থেকেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। আকাশ আংশিক বা সম্পূর্ণ মেঘলা হবে বেলা গড়ালেই। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কা। আজ রবিবার ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা এই তিন জেলাতে। 

5/9

দক্ষিণবঙ্গে

কাল সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা। পরশু মঙ্গলবারে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাতে সোমবার থেকে মঙ্গলবারের মধ্যে দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বুধবারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাতে আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা।

6/9

উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে আজ রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে। কাল সোমবার এবং মঙ্গলবার বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুরও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। এই পাঁচ জেলাতেই দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে।   

7/9

উত্তরবঙ্গে

মঙ্গল এবং বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে। বাকি জেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা।

8/9

কলকাতায়

কলকাতায় সোমবার অথবা মঙ্গলবারে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। আগামী কয়েক দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ থেকে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে।

9/9

ভিন রাজ্যে

গরম এবং অস্বস্তিকর আবহাওয়া অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম এবং গুজরাতে। কোঙ্কনে গরম এবং অস্বস্তি থাকবে। জম্মু ও কাশ্মীরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি শিলাবৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা ১১ মার্চ পর্যন্ত। হিমাচল প্রদেশে ১১ মার্চ পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ সহ বৃষ্টি এবং তুষারপাত। ৮ ও ১১ মার্চ উত্তরাখন্ডে তুষারপাত ও বৃষ্টি।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: পুরনো পরিশ্রমের ফল মিলবে বৃষের, বাধা এলেও শেষমেশ মিলবে সমাধান তুলার

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: পুরনো পরিশ্রমের ফল মিলবে বৃষের, বাধা এলেও শেষমেশ মিলবে সমাধান তুলার

Ajker Rashifal | Horoscope Today: পুরনো পরিশ্রমের ফল মিলবে বৃষের, বাধা এলেও শেষমেশ মিলবে সমাধান তুলার

Ajker Rashifal | Horoscope Today: পুরনো পরিশ্রমের ফল মিলবে বৃষের, বাধা এলেও শেষমেশ মিলবে সমাধান তুলার 12
Gold Price big update: যুদ্ধ আবহে সোনার দামের অস্বাভাবিক পতন-- সারা সপ্তাহে মোট ১লক্ষ টাকা দাম কমল হলুদ ধাতুর

Gold Price big update: যুদ্ধ আবহে সোনার দামের অস্বাভাবিক পতন-- সারা সপ্তাহে মোট ১লক্ষ টাকা দাম কমল হলুদ ধাতুর

Gold Price big update: যুদ্ধ আবহে সোনার দামের অস্বাভাবিক পতন-- সারা সপ্তাহে মোট ১লক্ষ টাকা দাম কমল হলুদ ধাতুর 14
Bengal Weather Update: প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কা? ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলায় জেলায় জেলায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, জারি সতর্কতা

Bengal Weather Update: প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কা? ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলায় জেলায় জেলায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, জারি সতর্কতা

Bengal Weather Update: প্রবল দুর্যোগের আশঙ্কা? ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া ফলায় জেলায় জেলায় ধেয়ে আসছে বৃষ্টি, জারি সতর্কতা 10
Ajker Rashifal | Horoscope Today: কন্যার পরিবারে দুর্যোগ, ৫ রাশির জাতকদের ভাগ্যে লটারি, হাতে আসবে প্রচুর টাকা-পয়সা... পড়ুন রাশিফল

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কন্যার পরিবারে দুর্যোগ, ৫ রাশির জাতকদের ভাগ্যে লটারি, হাতে আসবে প্রচুর টাকা-পয়সা... পড়ুন রাশিফল

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কন্যার পরিবারে দুর্যোগ, ৫ রাশির জাতকদের ভাগ্যে লটারি, হাতে আসবে প্রচুর টাকা-পয়সা... পড়ুন রাশিফল 12