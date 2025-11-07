English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
4 Rajyogas: ২০০ বছর পরে এক অতি বিরল লগ্ন! সূর্য মঙ্গল বৃহস্পতি শুক্রের চার রাজযোগে ৪ রাশির জীবনে উন্নতির জোয়ার, কপালে শত সূর্যের আলো...

Multiple Rajyog after 200 Years: বিরল এক নভেম্বর হতে চলেছে এটি। জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে খুব খুব বিরল। একসঙ্গে বহু যোগের যোগ। ২০০ বছর পরে এ এক আশ্চর্য লগ্ন!

| Nov 07, 2025, 08:38 PM IST
1/7

অতি শুভ নভেম্বর

নভেম্বর চার যোগের বিরল যোগ তৈরি হতে চলেছে ৷ এমাসে মঙ্গল নিজের রাশিতে প্রবেশ করছে। এর ফলে তৈরি হবে রুচক রাজযোগ। শুধু রুচকই নয়, রয়েছে আরও যোগ। কী কী?

2/7

চার যোগের যোগ

রুচক রাজযোগ ছাড়াও রয়েছে হংস রাজযোগ, মালব্য রাজযোগ, আদিত্য মঙ্গল রাজযোগ।  

3/7

সাফল্যমণ্ডিত পরিস্থিতি

এই সব যোগের জেরে আয় বৃদ্ধি হতে চলেছে, কেরিয়ারে আসতে চলেছে বিশাল উন্নতি, সব মিলিয়ে দারুণ সাফল্যমণ্ডিত পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে ৷

4/7

কোন কোন রাশি

কিন্তু এসব কাদের হবে? দেখে নেওয়া যাক ঠিক কোন কোন রাশির জাতক-জাতিকারা এই চারযোগের জেরে ভাল ফল পাবেন ৷

5/7

বৃষ রাশি

বৃষ রাশির জাতক-জাতিকারা পাবেন বিপুল টাকা। এই রাশির ষষ্ঠ স্থানে মালব্য রাজযোগ তৈরি হবে ৷ হবে রুচক রাজযোগ ৷ সুখ শান্তি বৃদ্ধি হবে ৷ নতুন বাড়ি হতে পারে এঁদের। এঁরা এ সময়ে বিপুল রোজগার করতে পারবেন ৷ ধনলাভ হবে, যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদের ব্যবসা ভাল হতে চলেছে।

6/7

তুলা রাশি

তুলা রাশির জাতক-জাতিকারাও অনেক কিছু লাভ করবেন ৷ চার রাজযোগের ফলে এঁদের জীবনে আসছে বিপুল প্রাপ্তি। আগের বিনিয়োগ থেকে বড় আকারের লাভ পাবেন এঁরা। পরীক্ষায় সাফল্য আসবে। অবিবাহিতদের বিয়ের যোগ আসতে চলেছে। 

7/7

মকর রাশি মকর রাশির জাতক-জাতিকারা এই চারযোগে দারুণ ফল পাবেন। এই যোগ এঁদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে চলেছে ৷ হংস রাজযোগে এঁদের দুনিয়াটাই বদলে যাবে। সামাজিক সম্মান ও প্রতিষ্ঠা বাড়বে ৷ সুখৃশান্তি বাড়বে। দারুণ ভাল একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাবেন এঁরা।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।  

