Bank Merger: এই ৪ ব্যাঙ্কের আর অস্তিত্ব থাকবে না! বড় সিদ্ধান্তের পথে কেন্দ্র....
Bank Merger: মানিকন্ট্রোলের রিপোর্ট অনুযায়ী, ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হতে পারে। তালিকায় ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক (IOB), সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (CBI), ব্য়াঙ্ক অব ইন্ডিয়া (BOI) ও ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র (BOM)।
এর আগে ২০২০ সালে সরকার ১০টি ছোট পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক-কে ৪টি ব্যাঙ্ক মিলিত বা মার্জার করেছিল। পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে মিলে গিয়েছিল ওরিয়েন্ট ব্যাঙ্ক অব কমার্স ও ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। কানাড়া ব্যাঙ্কে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক। অন্ধ্র ব্যাঙ্ক ও কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় মিশে গিয়েছিল। এলাদাবাদ ব্যাঙ্ক-কে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে।
