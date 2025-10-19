English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bank Merger: এই ৪ ব্যাঙ্কের আর অস্তিত্ব থাকবে না! বড় সিদ্ধান্তের পথে কেন্দ্র....

Bank Merger: মানিকন্ট্রোলের রিপোর্ট অনুযায়ী,  ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হতে পারে। তালিকায় ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক (IOB), সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (CBI), ব্য়াঙ্ক অব ইন্ডিয়া (BOI) ও ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র (BOM)।

| Oct 19, 2025, 11:43 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা পুনর্গঠনের পথে আরও একধাপ। রাজ্যের অধীনস্থ  ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে এবার মিশিয়ে দেওয়া হবে বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে! তেমনই পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে। সূত্রের খবর তেমনই।

 কেন্দ্রীয় তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি। তবে মানিকন্ট্রোলের রিপোর্ট অনুযায়ী,  ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হতে পারে।  

তালিকায় ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক (IOB), সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (CBI), ব্য়াঙ্ক অব ইন্ডিয়া (BOI) ও ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র (BOM)। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে এই চারটি ব্যাঙ্কের আর অস্তিত্ব থাকবে না।   

সূত্রের খবর, এই চারটি ব্যাঙ্ককে মিলিয়ে দেওয়া হতে পারে। পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ব্য়াঙ্ক অব বরোদা ও স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার মতো বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশিয়ে যাবে ন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক (IOB), সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (CBI), ব্য়াঙ্ক অব ইন্ডিয়া (BOI) ও ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র (BOM)।

ধানমন্ত্রীর দফতরে পর্যালোচনার পর এই প্রস্তাব পাঠানোর হবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়। ক্য়াবিনেট বৈঠকে অনুমোদন মিললেই চূড়ান্ত হবে সিদ্ধান্ত।

নীতি আয়োগ আগেই ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার মতো ছোট পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ বা পুনর্গঠনে প্রস্তাব দিয়েছিল। 

এসবিআই, পিএনবি, ব্যাঙ্ক অব বরোদা, কানাড়া ব্য়াঙ্ক এখন সরকারের নিয়ন্ত্রণে।  বাকি পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণ করা হতে পারে কিংবা এই সমস্ত ব্য়াঙ্কে সরকারের অংশীদারিত্ব কমানো হতে পারে।  

এর আগে ২০২০ সালে সরকার ১০টি ছোট পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক-কে  ৪টি ব্যাঙ্ক মিলিত বা মার্জার করেছিল।  পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে মিলে গিয়েছিল ওরিয়েন্ট ব্যাঙ্ক অব কমার্স ও ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া।  কানাড়া ব্যাঙ্কে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক। অন্ধ্র ব্যাঙ্ক ও কর্পোরেশন  ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় মিশে গিয়েছিল। এলাদাবাদ ব্যাঙ্ক-কে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে।

