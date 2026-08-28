/রাজ্য পুলিসে একসঙ্গে ৪৩ হাজার শূন্যপদ পূরণ! দ্রুত নিয়োগ শুরুর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

West Bengal police recruitment: রাজ্যে বহু থানা সিভিক পুলিস নির্ভর। যে জিনিস বেশিদিন চলবে বলে স্পষ্ট বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: খুব শিগগরি-ই রাজ্য পুলিসে ৪৩ হাজার নিয়োগের পথে সরকার। রাজ্য পুলিসে দ্রুত নিয়োগে জোর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। পুলিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ডকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ।
বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৪৩ হাজার পুলিসের পদ খালি পড়ে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রতি এক লাখ মানুষে মাত্র ১০৬ জন পুলিসকর্মী। যা দেশের অন্যান্য বেশ কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় বেশ কম।
সরকার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে, আগামী দিনে প্রতি এক লাখ মানুষের জন্য কমপক্ষে ২০০ জন পুলিসকর্মীর। সেই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে অবিলম্বে আগে ৪৩ হাজার শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।
নিয়োগ সংক্রান্ত আইনি জটিলতা কেটে যেতেই তাই দ্রুত নিয়োগ নিশ্চিত করতে পুলিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ডকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ পূরণ না হওয়াতেই রাজ্যে বহু থানা সিভিক পুলিস নির্ভর। সিভিক পুলিসের উপর এই নির্ভরতা কাটাতে হবে। রাজ্যে পুলিস পরিকাঠামোর আমূল বদল ঘটানো হবে।