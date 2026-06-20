'এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে...' হাত বাড়ালেই কাঞ্চনজঙ্ঘা, এই গরমে ঘুরে আসুন বাংলার এই ৫ শীতল অফবিট গ্রামে

দীঘা-মন্দারমণি-দার্জিলিং তো অনেক হল। কলকাতার এই হাঁসফাঁস করা গরমে আপনার স্বস্তির ঠিকানা হোক উত্তরবঙ্গ। একেবারে অফবিট এবং শীতল ৫টি পাহাড়ি গ্রামের হদিশ দেওয়া হল। 'এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে...' হাত বাড়ালেই কাঞ্চনজঙ্ঘা...
বাংলা জুড়ে ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করল বিজেপি সরকার। আর এমন দিনেই জানুন বাংলার সেরা ৫ শীতল গ্রামের নাম। যেখানে গেলেই চোখ-প্রাণ জুড়িয়ে যাবে আপনার। আর কোনও বিলাসবহুল হোটেল নয়, থাকুন হোম-স্টের আতিথেয়তায়।
পাবং আহা! কালিম্পংয়ের চেল নদীর উপত্যকায় অবস্থিত ছবির মতো সুন্দর এক লেপচা গ্রাম। যেন শিল্পী তুলি দিয়ে ক্যানভাস রাঙিয়েছেন। এনজেপি বা বাগডোগরা থেকে দূরত্ব প্রায় ৮০ কিলোমিটার। গাড়িতে ৩ ঘণ্টার মতো সময় লাগে। কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ প্যানোরামিক ভিউয়ের সঙ্গেই এখানে গভীর পাইন বনের শীতলতা নিয়ে যাবে অন্য দুনিয়ায়। চোখের সামনে মেঘমুক্ত দিগন্ত বিস্তীর্ণ আকাশ, পাইন-ওকের সারি। চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে হিমালয় দেখার অভিজ্ঞতাই অসাধারণ। চারখোল এবং লোলেগাঁওয়ের কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় প্রকৃতিপ্রেমী ও পাখি পর্যবেক্ষকদের আজ হটস্পট। গরমে এখানে তাপমাত্রা ১২ থেকে ২৫ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাঘুরি করে।
এনজেপি বা শিলিগুড়ি থেকে কার্সিয়াং এবং সোনাদা হয়ে চলে আসুন চটকপুরে। দার্জিলিংয়ের অত্যন্ত সুন্দর এবং শান্ত পাহাড়ি অফবিট এক গ্রাম। সিঞ্চল বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্যের মধ্যেই রয়েছে। শহুরে কোলাহল থেকে দূরে পাইন-ফার-রোডোডেনড্রন বনে ঘেরা এক স্বর্গরাজ্য। কয়েক মিনিট হেঁটেই চলে যেতে পারবেন চটকপুর ওয়াচ টাওয়ার, রয়েছে জঙ্গলের মাঝে এক ছোট্ট পবিত্র পুকুর কালী পোখরি। যেহেতু এটি অভয়ারণ্যের অংশ, ফলে এখানে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার থেকে শুরু করে চিতাবাঘ, বার্কিং ডিয়ার এবং বিভিন্ন বিরল প্রজাতির পাখি ও স্যালামান্ডার দেখতে পাবেন। এখান থেকে টাইগার হিল পর্যন্ত আবর ট্রেকিং রুটও রয়েছে। গরমে এখানে তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৮ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাঘুরি করে।
এনজিপি বা শিলিগুড়ি থেকে সরাসরি গাড়ি রিজার্ভ করে আসুন দাওয়াইপানিতে। বছর পাঁচেক আগেই দার্জিলিংয়ের এই শান্ত, নিরিবিলি ও অফবিট পাহাড়ি গ্রাম বাঙালির নজরে আসে। পুরো গ্রামটাই যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউপয়েন্ট। কারণ পুরো পরিষ্কার ৩১৮ ডিগ্রি প্যানোরামিক ভিউ এখান থেকেই পেয়ে যাবেন। এখান থেকে রাতের আলোকিত দার্জিলিং দেখলে চোখ ফেরাতে পারবেন না। ঘন পাইন বন এবং গ্লেনবার্ন, লামাহাট্টা ও তাকদাহর মতো বিখ্যাত চা বাগান ঘিরে রেখেছে দাওয়াইপানি। লামাহাটা ইকো পার্ক, তাকদাহ অর্কিড হাউস, তিনচুলে ভিউপয়েন্ট, পেশক চা বাগান এবং লাভা ভিউপয়েন্ট দেখে নিতে পারেন। গরমে এখানে তাপমাত্রা ১৪ থেকে ২০ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাঘুরি করে।
শিলিগুড়ি থেকে ৩ থেকে সাড়ে ৩ ঘণ্টায় চলে আসতে পারেন বিদ্যাংয়ে। কলকাতার কোলাহল থেকে দূরে ওক-পাইনে ঘেরা আরেক গ্রাম বিদ্যাং। রেলি নদী ও ঝুলন্ত কাঠের সেতুই গ্রামের প্রধান আকর্ষণ। লাভা, রিশপ, লোলেগাঁও বা কালিম্পং শহরে খুব কাছেই। একদিনেই ঘুরে আসতে পারেন। মনটা অফবিট অফবিট করলে বিদ্যাং হতে পারে আপনার আদর্শ ডেস্টিনেশন। প্রচুর পাহাড়ি পাখি ও প্রজাপতি আপনাকে বলবে ওয়েলকাম। এখানকার ঠান্ডা আবহাওয়া, এলাচ চাষের খেত এবং পাহাড়ি পাখির ডাক আপনাকে মুগ্ধ করবেই। গরমে এখানে তাপমাত্রা ১৬ থেকে ২৩ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাঘুরি করে।
শিলিগুড়ি বা এনজেপি থেকে গাড়ি ভাড়া করে কালিম্পং, লাভা বা গরুবথান হয়ে চিসাং আসতে আপনার প্রায় ৪-৫ ঘণ্টা সময় লেগে যাবে। বাংলা থেকেই ভুটানের তেন্ডু উপত্যকা এবং নাথুলা রেঞ্জের অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য পরিচিত চিসাং গ্রাম। 'এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে' পাহাড়ের কোলে। এই গ্রামের গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলছে পাহাড়ি নদী দাওয়াই খোলা। এই কলতানে কান পাতুন। দূষণমুক্ত কোলাহলহীন পরিবেশে প্রাণ ভরে শ্বাস নিন। চোখে রাখুন নাথুলা-ডোকলাম রেঞ্জের প্যানোরামিক ভিউ। একবার গেলে আর ফিরতে ইচ্ছা করবে না।