/DEADLIEST TYPHOON EVER: আচমকাই দানবীয় জলোচ্ছ্বাস! ভয়াল টাইফুনের রুদ্র রোষে মুহূর্তে সব তছনছ... মৃত্যুসুনামি কাড়ল ৩০০০০০ প্রাণ

এই প্রতিবেদনে রইল ইতিহাসের ৫ সর্বাধিক প্রাণঘাতী ঘূর্ণিঝড়ের কথা। কোথাও মৃত্যুসুনামি কেড়েছে ৩০০০০০ প্রাণ, তো কোথায় লাখখানেক!
গত ৯ অগস্ট চিনের ঝেজিয়াং প্রদেশে আঘাত হেনেছিল টাইফুন ডলফিন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে এশিয়ায় অন্তত ১৫ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। বৃষ্টিপাত, বন্যা ও ভূমিধসের কারণেই সেখানে প্রাণহানি হয়েছে।
১৮৮১ সালের ভয়াল হাইফং টাইফুন ভিয়েতনামে প্রায় ৩০০০০০ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। এটি টঙ্কিন উপসাগর হয়ে এগিয়েছিল এবং একটি ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাসকে সরাসরি হাইফং বন্দর শহরের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ইতিহাসে এই টাইফুনই সর্বাধিক প্রাণঘাতী
১৯৭৫ সালের টুাইফুন নিনায় চিনে ১৭১০০০ থেকে ২২৯০০০ মানুষের মৃত্যু সুনামি হয়েছিল। প্রবল ঝড়-বৃষ্টিপাতের কারণে বানচিয়াও বাঁধে ঐতিহাসিক ধস নামে, যা হেনান প্রদেশজুড়ে বিধ্বংসী আকস্মিক বন্যা সৃষ্টি করে সব ভাসিয়ে দিয়েছিল।
১৯১২ সালের চায়না টাইফুনে চিনের ঝেজিয়াং প্রদেশে আছড়ে পড়েছিল। উপকূলীয় জনবসতিগুলিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার সময় ৫০০০০ থেকে ২২০০০০ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল।
১৯২২ সালের সোয়াটো টাইফুন প্রায় ১০০০০০ মানুষের প্রাণ কেড়েছিল। এটি সোয়াটো শহরে এক বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাস বয়ে আনে এবং মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্থানীয় পরিকাঠামো ধ্বংস করে দেয়।
উষ্ণ সমুদ্রের জল এবং পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণেই সৃষ্ট তীব্র বাতাসের ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার ফলে টাইফুন তৈরি হয়। উষ্ণ সমুদ্রের জল ও বাষ্পীভবন, নিম্নচাপ অঞ্চলের সৃষ্টি, কোরিওলিস প্রভাব, মেঘের প্রাচীর ও শক্তি বৃদ্ধি ও টাইফুনের চোখ গঠন টাইফুন তৈরির মূল ধাপসমূহের মধ্য়ে পড়ে