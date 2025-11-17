English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Explosive Charges Against Hasina: কেন হাসিনার মৃত্যুদণ্ড? দেখে নিন তাঁর বিরুদ্ধে বিস্ফোরকের মতো ভয়ংকর ৫ অভিযোগের হাড়হিম তালিকা...

5 Explosive Charges Against Sheikh Hasina: ঢাকা জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কেননা, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আজ, সোমবার রায় ঘোষণা করছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার, বিচারপতি মহম্মদ শফিউল আলম মাহমুদ এবং বিচারক মহম্মদ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরীর ট্রাইব্যুনালের সেই রায় সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে।

| Nov 17, 2025, 02:53 PM IST
1/7

পাঁচ অভিযোগ

হাসিনার বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি অভিযোগ। অভিযুক্তের তালিকায় হাসিনা ছাড়াও রয়েছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এবং বাংলাদেশ পুলিসের প্রাক্তন আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লা আল-মামুন। হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান পলাতক। খবর যে, হাসিনার মতোই আসাদুজ্জামানও ভারতেই। অভিযুক্ত আল-মামুনকে অবশ্য গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশ পুলিস। তিনি রাজসাক্ষী হয়েছেন এবং ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি দিয়েছেন। হাসিনা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন বলে রাষ্ট্রপক্ষ যে অভিযোগ তুলেছে, তাতে সায় দিয়েছেন আল-মামুন।

2/7

হাসিনা কেন আবেদন করতে পারবেন না?

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জানিয়েছেন, হাসিনা পলাতক থাকায় তিনি ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে কোনও আবেদন জানাতে পারবেন না। নিয়ম অনুযায়ী, ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায়। তবে, হাসিনা দেশে নেই। বাংলাদেশ পুলিস এখনও তাঁকে হেফাজতে পায়নি। আইন বলছে, রায় ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে এর বিরুদ্ধে আপিল করা যায়। কিন্তু আপিল করতে হলে অভিযুক্তকে আত্মসমর্পণ করতে হবে অথবা পুলিসকে তাঁকে গ্রেফতার করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনওটাই ঘটছে না, বা ঘটতে চলেছে এমন নয়। তাই হাসিনা আপিলের সুযোগ পাবেন না। যাই হোক, হাসিনার বিরুদ্ধে ভয়ংকর ৫ অভিযোগ কী কী, এবার সেটা দেখে নেওয়া যাক।

3/7

প্রাণঘাতী অস্ত্রপ্রয়োগ

হাসিনার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, তিনি ২০২৪ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে সরকারবিরোধী গণআন্দোলনের সময় ছাত্রযুবদের উপর পুলিসকে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। হেলিকপ্টার, ড্রোন এবং প্রাণঘাতী অস্ত্রপ্রয়োগ করে আন্দোলনকারীদের নির্মূল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে দেড় হাজার মানুষকে হত্যার অভিযোগ তুলেছে রাষ্ট্রপক্ষ।

4/7

উসকানিমূলক ভাষণ

উসকানিমূলক ভাষণ দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে হাসিনার বিরুদ্ধে। দাবি, বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন মন্তব্যের কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। বেড়েছে ক্ষোভ, সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিলেন ছাত্রযুবরা।

5/7

আবু সাঈদকে হত্যা

তা ছাড়া রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যার ঘটনা আন্দোলনধ্বস্ত বাংলাদেশকে ভয়ংকর নাড়িয়ে দিয়েছিল। গুলির নির্দেশ দিয়েছিলেন নাকি হাসিনাই। আন্তর্জাতিক পরিসরেও এর সমালোচনা হয়েছে। 

6/7

ছ'জন আন্দোলনকারীকে গুলি করে হত্যা

ঢাকার চানখাঁরপুল এলাকায় আন্দোলনরত ছ'জনকে গুলি করে হত্যা করেছিল বাংলাদেশের পুলিস। অভিযোগ, হাসিনাই সেখানেও গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন হাসিনাই।

7/7

পুড়িয়ে মারার নির্দেশ

গণআন্দোলন চলাকালীন আশুলিয়ায় ছ'জনকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল। অভিযোগ, সেই নির্দেশও নাকি দিয়েছিলেন হাসিনাই।

