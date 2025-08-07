English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

5 Habits can Increase Alzheimer's: এই ৫ লক্ষণ এবং অভ্যাস বাড়াতে পারে অ্যালজাইমারের ঝুঁকি! জেনে নিন...

অ্যালজাইমার রোগ বয়সের সঙ্গেই বাড়ে। ডাক্তারমহলের মতে এমন কয়েক অভ্যেস আছে যার ফলে পরবর্তীকালে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই রোগের নিরাময় না থাকলেও, ঝুঁকি কমানো সম্ভব। কয়েকটি অভ্যেস এবং লক্ষণে নজড় দিলে বয়সকালে এই রোগ এড়ানো যেতে পারে। 

| Aug 07, 2025, 10:33 AM IST
1/8

ডিমেনশিয়া

জি ২৪ ঘন্টা ডিজাটাল: অ্যালজাইমার রোগ খুবই পরিচিত একটি রোগ। মস্তিষ্কে প্রোটিন তৈরি হতে শুরু করলে এই রোগ দেখা দেয়। এই রোগের কোনও নিরাময় নেই। এই রোগ দেখা দিলে তা আটকানো সম্ভব নয়। তবে এই রোগের ঝুঁকি কমানো সম্ভব।নিউরোসারজেন ডা. আলমাদিদি জানিয়েছেন, এমনও হয়েছে যেখানে নিজেকে চিনতে পারেন না রোগীরা। তাঁর মতে এই রোগের নিরাময় না থাকলেও, আটকানো সম্ভব।  

2/8

ডিমেনশিয়া

ডাক্তারের মতে এমন ৫ অভ্যাস বাদ দিলে, অ্যালজাইমার রোগের ঝুঁকি থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

3/8

ধুমপান এবং মদ্যপান

১. ধুমপান এবং মদ্যপান ডাক্তামহলের মতে  ধুমপান এবং মদ্যপান এই রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। বিশেষ করে যাঁরা অতিরাক্ত সেবন করেন। 

4/8

২. শ্রবণশক্তি হ্রাস

২. শ্রবণশক্তি হ্রাস বিশেষজ্ঞদের মতে শ্রবণশক্তি হ্রাসও বয়সজনিত কারণেই হয়ে থাকে। এছাড়া এটি পরবর্তীতালে ডিমেনশিয়া রোগে পরিবর্তন হতে পারে।

5/8

উচ্চ রক্তচাপ

৩. উচ্চ রক্তচাপ অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ পরবর্তীকালে এই রোগের আকাড় ধারণ করতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ মস্তিষ্কের রক্তনালীর সমস্যা তৈরি করতে পারে, ডিমেনশিয়া রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। 

6/8

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস

৪. অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, আমাদের শরীরের সামগ্রিক ভাবে ক্ষতি করতে পারে। আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষতি বিশেষ ভাবে করে।

7/8

শরীরচর্চার অভাব

৫. শরীরচর্চার অভাব শারীরিক কার্যকলাপের অভাবও পরবর্তীকালে ডিমেনশিয়া রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। 

8/8

ডিমেনশিয়া

ডাক্তারমহলের মতে এই ৫ টির  মধ্যে যদি একটিও কারোর থাকে তবে তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। সময় নষ্ট না করে চিকিত্‍সকের পরামর্শ অনুযায়ী জিবনযাপন করা শুরু করুন। আপনার অভ্যাসের পরিবর্তনই আপনার ভবিষতকে রক্ষা করবে। অ্যালজাইমারের ঝুঁকিগুলো কমলেই বয়স বাড়লে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকবে না।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: হঠকারি সিদ্ধান্তে চরম আর্থিক ক্ষতি! কারোর ফুলেফেঁপে উঠবে ব্যবসা, লক্ষ্মীদেবীর কৃপা পাবেন এই এই রাশি...

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: হঠকারি সিদ্ধান্তে চরম আর্থিক ক্ষতি! কারোর ফুলেফেঁপে উঠবে ব্যবসা, লক্ষ্মীদেবীর কৃপা পাবেন এই এই রাশি...

Horoscope Today: হঠকারি সিদ্ধান্তে চরম আর্থিক ক্ষতি! কারোর ফুলেফেঁপে উঠবে ব্যবসা, লক্ষ্মীদেবীর কৃপা পাবেন এই এই রাশি...

Horoscope Today: হঠকারি সিদ্ধান্তে চরম আর্থিক ক্ষতি! কারোর ফুলেফেঁপে উঠবে ব্যবসা, লক্ষ্মীদেবীর কৃপা পাবেন এই এই রাশি... 12
Baba Vanga Predicts: বাবা ভাঙ্গা বলছেন আগামী ৬ মাস আর ফিরে তাকাতে হবে না, অপ্রত্যাশিত ভাবে কোটিপতি হবেন এঁরা...

Baba Vanga Predicts: বাবা ভাঙ্গা বলছেন আগামী ৬ মাস আর ফিরে তাকাতে হবে না, অপ্রত্যাশিত ভাবে কোটিপতি হবেন এঁরা...

Baba Vanga Predicts: বাবা ভাঙ্গা বলছেন আগামী ৬ মাস আর ফিরে তাকাতে হবে না, অপ্রত্যাশিত ভাবে কোটিপতি হবেন এঁরা... 7
Rakhi Purnima Rashifal 2025: রাখি পূর্ণিমায় শুরু গোল্ডেন টাইম! বুধ উদয় সংযোগের জেরে কয়েকটি রাশির জাতক সৌভাগ্যের শীর্ষে...

Rakhi Purnima Rashifal 2025: রাখি পূর্ণিমায় শুরু গোল্ডেন টাইম! বুধ উদয় সংযোগের জেরে কয়েকটি রাশির জাতক সৌভাগ্যের শীর্ষে...

Rakhi Purnima Rashifal 2025: রাখি পূর্ণিমায় শুরু গোল্ডেন টাইম! বুধ উদয় সংযোগের জেরে কয়েকটি রাশির জাতক সৌভাগ্যের শীর্ষে... 7
Hooghly News: মাটি বসে যাচ্ছে! গঙ্গাপাড়ে গার্ডওয়ালের গা ঘেঁষেই এবার... শহরে আতঙ্ক..

Hooghly News: মাটি বসে যাচ্ছে! গঙ্গাপাড়ে গার্ডওয়ালের গা ঘেঁষেই এবার... শহরে আতঙ্ক..

Hooghly News: মাটি বসে যাচ্ছে! গঙ্গাপাড়ে গার্ডওয়ালের গা ঘেঁষেই এবার... শহরে আতঙ্ক.. 7