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আয়ুষ্মানের সুবিধা না পেলেও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনায় বছরে ৫ লাখ টাকার ক্যাশলেস চিকিত্‍সা: কোন কোন অসুখে ট্রিটমেন্ট পাবেন? কী ভাবে আবেদন করবেন? কারা পাবেন?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 20, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:12 PM IST

Mukhya Mantri Swasthya Bima Yojana: পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। কেন্দ্রীয় আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত পরিবারগুলির জন্য গত ১৬ আগস্ট থেকে চালু হয়েছে ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা’ (MMSBY)। এই নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আছে অথচ আয়ুষ্মান ভারতের আওতাভুক্ত নন, এমন পরিবারগুলোকে বছরে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা দেওয়া হবে। রাজ্যের প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ এই নতুন প্রকল্পের সুবিধা পেতে চলেছেন। কিন্তু কী ভাবে পাবেন এই সুবিধা? কী ভাবে আবেদন করবেন?

 

ব্যাপক রোগ কভারেজ: 1/13

ব্যাপক রোগ কভারেজ:

হাঁটু ও হিপ প্রতিস্থাপন (Knee and Hip Replacement)-সহ প্রায় ১৯৫০ ধরনের জটিল ও সাধারণ রোগের চিকিৎসার সুবিধা মিলবে এই প্রকল্পে।

 

প্রথম দিন থেকেই কভারেজ: 2/13

প্রথম দিন থেকেই কভারেজ:

যে কোনও পূর্ববর্তী রোগ (Pre-existing diseases) প্রথম দিন থেকেই এই বিমার আওতাভুক্ত থাকবে।

 

হাসপাতালের পরিধি বৃদ্ধি: 3/13

হাসপাতালের পরিধি বৃদ্ধি:

 চিকিৎসার জন্য অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

 

দেশজোড়া পোর্টেবিলিটি: 4/13

দেশজোড়া পোর্টেবিলিটি:

স্বাস্থ্যসাথীর তুলনায় এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় চমক হল দেশব্যাপী পোর্টেবিলিটি সুবিধা। রাজ্যের বাইরে থাকা বা কর্মরত ব্যক্তিরাও দেশের যে কোনো আয়ুষ্মান ভারত অনুমোদিত হাসপাতালে সম্পূর্ণ ক্যাশলেস চিকিৎসা করাতে পারবেন।

 

পোর্টেবিলিটি সুবিধা5/13

পোর্টেবিলিটি সুবিধা

স্বাস্থ্যসাথীর তুলনায় এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় চমক হলো দেশব্যাপী পোর্টেবিলিটি সুবিধা। রাজ্যের বাইরে থাকা বা কর্মরত ব্যক্তিরাও দেশের যে কোনো আয়ুষ্মান ভারত অনুমোদিত হাসপাতালে সম্পূর্ণ ক্যাশলেস চিকিৎসা করাতে পারবেন।

 

আয়ের সীমা: 6/13

আয়ের সীমা:

যেসব পরিবারের বার্ষিক পারিবারিক আয় ৮ লক্ষ টাকার নিচে, কেবল তারাই এই সুবিধার যোগ্য। ৮ লক্ষ টাকার বেশি আয় হলে এই যোজনার সুবিধা মিলবে না।

 

যাঁরা বাইরে থাকবেন: 7/13

যাঁরা বাইরে থাকবেন:

রাজ্য সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্প (WBHS 2008), CGHS, ESI বা কোনো PSU/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার গ্রুপ মেডিক্যাল ইনস্যুরেন্সের আওতায় থাকা কর্মী ও পেনশনভোগীরা বাদ পড়বেন। এছাড়া নিয়মিত মেডিক্যাল অ্যালাউন্স পাওয়া কর্মী এবং ৭০ বছরের বেশি বয়সি প্রবীণ নাগরিকরা (যেহেতু তাঁরা 'আয়ুষ্মান বয় বন্দনা যোজনা'-র অন্তর্ভুক্ত) এই প্রকল্পের বাইরে থাকবেন।

 

ডিজিটাল স্বাস্থ্য কার্ড 8/13

ডিজিটাল স্বাস্থ্য কার্ড

পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আলাদা ডিজিটাল স্বাস্থ্য কার্ড দেওয়া হবে। তবে কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে আধার-ভিত্তিক যাচাইকরণ (Aadhaar verification) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

 

প্রয়োজনীয় নথি:9/13

প্রয়োজনীয় নথি:

১. পরিবারের সকল সদস্যের আধার কার্ড ২. খাদ্যসাথী বা ডিজিটাল রেশন কার্ড ৩. আয়ের স্ব-ঘোষণা পত্র (Self-declaration certificate)

 

ইউনিক রেজিস্ট্রেশন নম্বর10/13

ইউনিক রেজিস্ট্রেশন নম্বর

 যাঁদের ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড রয়েছে, তাঁরা রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর বা ইউনিক রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে সরাসরি সরকারি পোর্টাল swasthyasathi.gov.in-এ গিয়ে নিজেদের যোগ্যতা যাচাই করতে পারবেন।

 

রেজিস্ট্রেশন ফর্ম 11/13

রেজিস্ট্রেশন ফর্ম

যাঁদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেই, তাঁরা অফিসিয়াল পোর্টালে স্ট্যান্ডার্ড রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করে অনলাইন আবেদন করতে পারেন। 

 

‘দুয়ারে সরকার’12/13

‘দুয়ারে সরকার’

এছাড়া স্থানীয় ‘দুয়ারে সরকার’ শিবির, ব্লক অফিস (BDO Office) বা পৌরসভা কার্যালয়ে গিয়ে অফলাইনে ফর্ম জমা দিয়ে নাম নথিভুক্ত করা যাবে।

 

বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা13/13

বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা

বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে এক বিরাট স্বস্তির বার্তা এনে দিয়েছে।

TAGS:
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