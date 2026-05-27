/5 Smallest Nations At FIFA World Cup 2026: মাত্র ১.৫ লাখ মানুষের বাস! জনসংখ্যার বিচারে সবচেয়ে ছোট এই ৫ দেশ এবার বিশ্বকাপে, দেখুন তালিকা

Smallest Nations At The FIFA World Cup 2026: জনসংখ্যার বিচারে সবচেয়ে ছোট এই ৫ দেশ এবার খেলছে বিশ্বকাপ। এমন দেশও আছে যেখানে মাত্র ১.৫ লাখ মানুষও থাকেন! দেখুন তালিকায় কোন কোন দেশ আছে।
দরজায় কড়া নাড়ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ। ১১ জুন থেকে শুরু ফুটবলবিশ্বের সবচেয়ে বড় শো-পিস ইভেন্ট। আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা জুড়ে চলবে ৪৮ দেশের কাপযুদ্ধের আসর। আর এবার এমন দেশও আছে যাদের জনসংখ্যা ওই লাখ দেড়েকের কিছু বেশি!
জনসংখ্যার বিচারে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে এবার বিশ্বকাপে কুরাসাও। মাত্র ১.৫ লাখের কিছু বেশি মানুষের বাস! দক্ষিণ ক্যারিবিয়ান সাগর এবং ডাচ ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপ দেশ ভেনেজুয়েলা উপকূলের ৬৫ কিমি উত্তরে নেদারল্যান্ডস রাজ্যে রয়েছে। বিশ্বকাপের এর আগে এত কম জনসংখ্যার দেশ খেলেনি।
কুরাসাওয়ের আগে বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছিল কেপ ভার্দে। আফ্রিকা পশ্চিম উপকূলের দ্বীপরাষ্ট্রে মাত্র সাড়ে পাঁচ লাখ মানুষের বাস! আইসল্যান্ডকে টপকে বিশ্বকাপের মূল মঞ্চে খেলা সর্বকালের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ হয়েছে কেপ ভার্দে।
তিনে থাকবে কাতার। প্রায় ৩১ লক্ষ মানুষের বাস সেই দেশে। প্রথমবারের মতো বাছাইপর্ব পেরিয়ে সফল ভাবে বিশ্বকাপে কাতার। অতীতে যারা নিজেদের দেশে কাপযুদ্ধ আয়োজন করেছে।
চারে থাকবে বসনিয়া ও হারজেগোভিনা। ২০১৪ সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপ মঞ্চে প্রত্যাবর্তন ৩১ লাখি মানুষের দেশের। ইতালির বুক ভেঙেই বিশ্বকাপে এন্ট্রি নিয়েছে তারা
উরুগুয়েতে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের বাস। দু'বারের ভুবনজয়ীরা এবার নামছে তৃতীয় বারের জন্য বিশ্বকাপ জিততে।
জনসংখ্যার পরিবর্তে ভৌগোলিক ভূখণ্ডের আয়তন দিয়েও যদি বিচার করা হয়, তাহলে ক্রম সামান্য বদলালেও তালিকায় প্রায় হুবহু সেই এই দেশগুলিই থাকবে। কুরাসাও (৪৪৪ বর্গকিলোমিটার), কেপ ভার্দে (৪০৩৩ বর্গকিলোমিটার), কাতার (১১ হাজার ৫৮৬ বর্গকিলোমিটার), বসনিয়া ও হারজেগোভিনা (৫১ হাজার ১২৯ বর্গকিলোমিটার) ও উরুগুয়ে (১ লক্ষ ৭৬ হাজার ২১৫ বর্গকিলোমিটার)