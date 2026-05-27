Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /5 Smallest Nations At FIFA World Cup 2026: মাত্র ১.৫ লাখ মানুষের বাস! জনসংখ্যার বিচারে সবচেয়ে ছোট এই ৫ দেশ এবার বিশ্বকাপে, দেখুন তালিকা

5 Smallest Nations At FIFA World Cup 2026: মাত্র ১.৫ লাখ মানুষের বাস! জনসংখ্যার বিচারে সবচেয়ে ছোট এই ৫ দেশ এবার বিশ্বকাপে, দেখুন তালিকা

Written BySubhapam SahaUpdated bySubhapam Saha
Published: May 27, 2026, 02:47 PM IST|Updated: May 27, 2026, 02:47 PM IST

Smallest Nations At The FIFA World Cup 2026: জনসংখ্যার বিচারে সবচেয়ে ছোট এই ৫ দেশ এবার খেলছে বিশ্বকাপ। এমন দেশও আছে যেখানে মাত্র ১.৫ লাখ মানুষও থাকেন! দেখুন তালিকায় কোন কোন দেশ আছে।

FIFA World Cup 20261/7

ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ

দরজায় কড়া নাড়ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ। ১১ জুন থেকে শুরু ফুটবলবিশ্বের সবচেয়ে বড় শো-পিস ইভেন্ট। আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা জুড়ে চলবে ৪৮ দেশের কাপযুদ্ধের আসর। আর এবার এমন দেশও আছে যাদের জনসংখ্যা ওই লাখ দেড়েকের কিছু বেশি!

 

Curaçao2/7

কুরাসাও

জনসংখ্যার বিচারে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে এবার বিশ্বকাপে কুরাসাও। মাত্র ১.৫ লাখের কিছু বেশি মানুষের বাস! দক্ষিণ ক্যারিবিয়ান সাগর এবং ডাচ ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসিত দ্বীপ দেশ ভেনেজুয়েলা উপকূলের ৬৫ কিমি উত্তরে নেদারল্যান্ডস রাজ্যে রয়েছে। বিশ্বকাপের এর আগে এত কম জনসংখ্যার দেশ খেলেনি। 

Cape Verde3/7

কেপ ভার্দে

কুরাসাওয়ের আগে বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছিল কেপ ভার্দে। আফ্রিকা পশ্চিম উপকূলের দ্বীপরাষ্ট্রে মাত্র সাড়ে পাঁচ লাখ মানুষের বাস! আইসল্যান্ডকে টপকে বিশ্বকাপের মূল মঞ্চে খেলা সর্বকালের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ হয়েছে কেপ ভার্দে। 

 

Qatar4/7

কাতার

তিনে থাকবে কাতার। প্রায় ৩১ লক্ষ মানুষের বাস সেই দেশে। প্রথমবারের মতো বাছাইপর্ব পেরিয়ে সফল ভাবে বিশ্বকাপে কাতার। অতীতে যারা নিজেদের দেশে কাপযুদ্ধ আয়োজন করেছে।

 

Bosnia and Herzegovina5/7

বসনিয়া ও হারজেগোভিনা

চারে থাকবে বসনিয়া ও হারজেগোভিনা। ২০১৪ সালের পর এই প্রথম বিশ্বকাপ মঞ্চে প্রত্যাবর্তন ৩১ লাখি মানুষের দেশের। ইতালির বুক ভেঙেই বিশ্বকাপে এন্ট্রি নিয়েছে তারা

 

Uruguay6/7

উরুগুয়ে

উরুগুয়েতে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের বাস। দু'বারের ভুবনজয়ীরা এবার নামছে তৃতীয় বারের জন্য বিশ্বকাপ জিততে। 

Smallest Countries by Land Area7/7

ভৌগোলিক ভূখণ্ডের আয়তনেও একই

জনসংখ্যার পরিবর্তে ভৌগোলিক ভূখণ্ডের আয়তন দিয়েও যদি বিচার করা হয়, তাহলে ক্রম সামান্য বদলালেও তালিকায় প্রায় হুবহু সেই এই দেশগুলিই থাকবে। কুরাসাও (৪৪৪ বর্গকিলোমিটার), কেপ ভার্দে (৪০৩৩ বর্গকিলোমিটার), কাতার (১১ হাজার ৫৮৬ বর্গকিলোমিটার), বসনিয়া ও হারজেগোভিনা (৫১ হাজার ১২৯ বর্গকিলোমিটার) ও উরুগুয়ে (১ লক্ষ ৭৬ হাজার ২১৫ বর্গকিলোমিটার)

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বিশ্বকাপের বল না গ্যাজেট? আছে ৫০০ হার্টজ মোশন সেন্সর চিপ! পুরো চার্জ চলবে ৬ ঘণ্টা

বিশ্বকাপের বল না গ্যাজেট? আছে ৫০০ হার্টজ মোশন সেন্সর চিপ! পুরো চার্জ চলবে ৬ ঘণ্টা

FIFA World Cup 2026 Ball26 min ago
2

দলের সব পদ থেকে ইস্তফা, কাকলির বিজেপি যোগদান জল্পনায় শিলমোহর?

Kakoli Ghosh Dastidar Resign1 hr ago
3

অ্যানোড কেনার ডেলিভারি চালানেই ব্রেক-থ্রু! ফ্ল্যাটের ল্যাবে বোমা বানিয়েই বিস্ফোরণ?

red fort blast2 hrs ago
4

বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির ৪২ বর, কনেদের দেখা নেই, গণবিবাহের নামে লাখ লাখ টাকা প্রতারণা

Madhya Pradesh2 hrs ago
5

অনীকহীন বাংলা সিনেমা: প্রয়াত 'ভূতের ভবিষ্যত'-এর পরিচালক...

Anik Dutta2 hrs ago