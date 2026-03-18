Vijaynagar’er Hirey: ৫০ দিনের জয়যাত্রা: বিজয়নগরের হীরে-র সাফল্য উদযাপনে প্রসেনজিত্‍-সহ গোটা টিম...

50 Days Celebration of Vijaynagar’er Hirey: ছাব্বিশের প্রথম বাংলা হিট সিনেমা, বিজয়নগরের হীরে। প্রেক্ষাগৃহে ৫০ দিনের মাইলফলক উদ্‌যাপন হল কলকাতার বিভিন্ন সিনেমা হলে।

| Mar 18, 2026, 04:31 PM IST
বিজয়নগরের হীরে

 দর্শকদের থেকে প্রচুর ভালোবাসা পাওয়ার পর এবং এখনও সফলভাবে প্রেক্ষাগৃহে চলছে বিজয়নগরের হীরে। তার ৫০ দিনের মাইলফলক উদ্‌যাপন হল কলকাতার বিভিন্ন সিনেমা হলে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

বিজয়নগরের হীরে

এই উদযাপনে উপস্থিতি ছিলেন শিশু ও তাদের পরিবার। সিনেমার অভিনেতা ও কলাকুশলীরাও উপস্থিত ছিলেন, ফলে প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত ও স্মরণীয়। 

বিজয়নগরের হীরে

তারা দর্শকদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান এবং সিনেমার সফল প্রদর্শন উদযাপন করেন, যা এখনও ২০টিরও বেশি প্রেক্ষাগৃহে চলছে।

বিজয়নগরের হীরে

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিত্‍ চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গে ছিলেন সিনেমার অন্যান্য অভিনেতা যেমন আরিয়ান ভৌমিক, পুষাণ দাশগুপ্ত, সত্যম ভট্টাচার্য এবং ছবির পরিচালক চন্দ্রাশিস রায়।

বিজয়নগরের হীরে

এই সাফল্য সম্পর্কে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিজয়নগরের হীরে সিনেমাটি দর্শকদের, বিশেষ করে শিশু ও পরিবারের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছে, তা সত্যিই অভিভূত করার মতো। প্রেক্ষাগৃহে ৫০ দিন পূর্ণ করা সবসময়ই বিশেষ ব্যাপার, এবং আমরা সকলের কাছে কৃতজ্ঞ যারা এই সিনেমাকে সমর্থন করেছেন এবং আমাদের সঙ্গে উদযাপন করেছেন। এই অ্যাডভেঞ্চারের যাত্রা এখানেই শেষ নয়। এই অংশের পর আমরা আগামী বছরে ‘ভয়ংকর সুন্দর’ মুক্তির জন্যও অপেক্ষা করছি।'

বিজয়নগরের হীরে

দর্শকদের প্রবল সমর্থন এবং সফল প্রদর্শনের মাধ্যমে বিজয়নগরের হীরে এখনও প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের বিনোদন দিয়ে চলেছে। এই ৫০ দিনের সাফল্য প্রমাণ করে যে সিনেমাটি পরিবার ও শিশুদের মধ্যে কতটা জনপ্রিয় হয়েছে।

Char Dham New Rules: বিগ! বদলে গেল চারধাম যাত্রার নিয়ম; কারা ঢুকতেই পারবেন না কেদার-বদ্রীর মন্দিরে?

