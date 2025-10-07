English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Russia Ukraine War: আচমকাই রাতের আকাশে ধেয়ে এল ৫০ মিসাইল ৫০০ ড্রোন! পুতিন প্রলয়ে রাতারাতি ধ্বংসস্তূপ ইউক্রেন...

Russia Ukraine War: ফের মাথাচাড়া দিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে। রাশিয়ার তাণ্ডবলীলায় রাতারাতি ধ্বংসস্তূপ ইউক্রেন। রাতের আকাশে আচমকাই ধেয়ে এল ৫০ মিসাইল ও ৫০০ ড্রোন!  

| Oct 07, 2025, 03:19 PM IST
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

Russia Ukraine War

দেখতে দেখতে ১৩২১ দিন। তুবও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামার কোনও নামগন্ধ নেই। উল্টে তেড়েফুঁড়ে উঠে শক্তি প্রদর্শনের খেলায় মত্ত জেলেনস্কির ও পুতিনের দুই যুদ্ধরত দুই পক্ষ। একাধির শান্তি বৈঠক করেও তা ফলপ্রসু হয়নি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকা মধ্যস্থতার করার চেষ্টা করেও ডাঁহা ফেইল করেছেন।   

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

Russia Ukraine War

কিয়েভের জানিয়েছে যে, গত রবিবার রাতে রাশিয়া রাতারাতি ইউক্রেনের উপর ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। যাতে কমপক্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। যার মধ্য়ে একই পরিবারের চার সদস্য ছিলেন!  এবং অসংখ্য অঞ্চলে জ্বালানি সুবিধা সহ বেসামরিক পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।   

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

Russia Ukraine War

রাশিয়ার আক্রমণে জাপোরিঝিয়ায় একজন নিহত এবং ১০ জন আহত হয়েছেন। ৭৩০০০ এরও বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। গভর্নর ইভান ফেডোরভ জানিয়েছেন  বিকেলের মধ্যে ২০০০ এরও বেশি গ্রাহকের পরিষেবা পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।    

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

Russia Ukraine War

চলমান যুদ্ধের চতুর্থ শীতকাল আসার প্রাকলগ্ন এখন। সংঘাতের অবসানের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা যখন স্থবির হয়ে পড়েছে, তখনই ইউক্রেনের জ্বালানি গ্রিড এবং গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ তীব্রতর করল মস্কো। ইভানো-ফ্রাঙ্কিভস্ক, ভিনিৎসিয়া, চেরনিহিভ, খেরসন, খারকিভ এবং ওডেসা অঞ্চলে বেসামরিক পরিকাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

Russia Ukraine War

পোল্যান্ডের সীমান্তবর্তী পশ্চিমাঞ্চলীয় লাভিভের এক আবাসিক ভবন ধ্বংস হয়েছে। ১০টি বাড়ি মেরামতের অযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লাভিভের আঞ্চলিক রাজধানীতে একটি শিল্প পার্কওে টার্গেট করেছিল রাশিয়া। পার্কে আগুন ধরে যায় এবং শহরের কিছু অংশ বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়ে।     

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

Russia Ukraine War

সকালের আঁধারেও আকাশে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। কারণ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন দিকের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত রুখে দিচ্ছিল। গভর্নর ম্যাকসিম কোজিটস্কি বলেছেন, লাভিভের উপর এই আক্রমণ, এখনও পর্যন্ত এই অঞ্চলের যুদ্ধের সবচেয়ে বড় আক্রমণ! ১৪০ ড্রোন এবং ২৩ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল।      

