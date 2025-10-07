Russia Ukraine War: আচমকাই রাতের আকাশে ধেয়ে এল ৫০ মিসাইল ৫০০ ড্রোন! পুতিন প্রলয়ে রাতারাতি ধ্বংসস্তূপ ইউক্রেন...

Russia Ukraine War: আচমকাই রাতের আকাশে ধেয়ে এল ৫০ মিসাইল ৫০০ ড্রোন! পুতিন প্রলয়ে রাতারাতি ধ্বংসস্তূপ ইউক্রেন...
Russia Ukraine War: ফের মাথাচাড়া দিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে। রাশিয়ার তাণ্ডবলীলায় রাতারাতি ধ্বংসস্তূপ ইউক্রেন। রাতের আকাশে আচমকাই ধেয়ে এল ৫০ মিসাইল ও ৫০০ ড্রোন!
1/6
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ
2/6
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ
photos
TRENDING NOW
3/6
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ
4/6
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ
চলমান যুদ্ধের চতুর্থ শীতকাল আসার প্রাকলগ্ন এখন। সংঘাতের অবসানের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা যখন স্থবির হয়ে পড়েছে, তখনই ইউক্রেনের জ্বালানি গ্রিড এবং গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ তীব্রতর করল মস্কো। ইভানো-ফ্রাঙ্কিভস্ক, ভিনিৎসিয়া, চেরনিহিভ, খেরসন, খারকিভ এবং ওডেসা অঞ্চলে বেসামরিক পরিকাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
5/6
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ
6/6
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ
photos