  • 500 Rupee Notes Fact Check: মার্চ মাসের মধ্যেই বাজার থেকে ৫০০ টাকার নোট তুলে নিচ্ছে RBI? নতুন বছরের শুরুতেই বড় সত্যি সামনে আনল PIB...

PIB Fact Check on 500 rupee Notes: ফের এক 'নোটবন্দি'র খবর! আর তা ঘিরেই তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আমজনতা। 

| Jan 02, 2026, 07:05 PM IST
২০২৬-এর মার্চ মাসের মধ্যেই নাকি বাজার থেকে ৫০০ টাকার নোট তুলে নেবে রিজার্ভ ব্যাংক! এটিএম থেকে আর পাওয়া যাবে না ৫০০ টাকার নোট!

সোশ্যাল মিডিয়ায়ই ভাইরাল এমনই দাবি। আর সেই ভাইরাল দাবির সত্যতা যাচাই করে সত্যিটা সামনে আনল PIB।

PIB স্পষ্ট জানিয়েছে, আরবিআই এমন কোনও সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেনি। পুরোটাই ভুয়ো।

৫০০ টাকার নোটকে মোটেই বাজার থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে না। বাজারে বৈধ ৫০০ টাকার নোটের লেনদেন।

এধরনের ভুয়ো ও ভ্রান্ত খবরের খপ্পড়ে পড়া ও তা ছড়ানো থেকে বিরত থাকতেও বলা হয়েছে মানুষকে। 

প্রসঙ্গত, এটাই প্রথমবার নয়। ৫০০ টাকার নোট বাতিল নিয়ে এর আগেও গুজব ছড়িয়েছে। আর প্রতিবারই তা সরকার খারিজ করে দিয়েছে। 

অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী স্পষ্ট জানিয়েছেন, এটিএম-এ ১০০ ও ২০০ টাকার নোটের সঙ্গে ৫০০ টাকার নোট বিতরণও অব্যাহত থাকবে।

