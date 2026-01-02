500 Rupee Notes Fact Check: মার্চ মাসের মধ্যেই বাজার থেকে ৫০০ টাকার নোট তুলে নিচ্ছে RBI? নতুন বছরের শুরুতেই বড় সত্যি সামনে আনল PIB...
PIB Fact Check on 500 rupee Notes: ফের এক 'নোটবন্দি'র খবর! আর তা ঘিরেই তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আমজনতা।
1/7
৫০০ টাকার নোট নিয়ে বড় খবর...
2/7
৫০০ টাকার নোট নিয়ে বড় খবর...
photos
TRENDING NOW
3/7
৫০০ টাকার নোট নিয়ে বড় খবর...
4/7
৫০০ টাকার নোট নিয়ে বড় খবর...
5/7
৫০০ টাকার নোট নিয়ে বড় খবর...
6/7
৫০০ টাকার নোট নিয়ে বড় খবর...
RBI to stop ₹500 notes from ATMs by March 2026— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 2, 2026
Some social media posts claim that the Reserve Bank of India will discontinue the circulation of ₹500 notes by March 2026.#PIBFactCheck:
This claim is #fake!
@RBI has made NO such announcement.
₹500 notes have… pic.twitter.com/F0Y3t0wHSf
7/7
৫০০ টাকার নোট নিয়ে বড় খবর...
photos