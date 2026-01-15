Fish Fair: ৫০ কেজির শংকর! ৩৫ কেজির কাতলা! ৪০ কেজির ভোলা! ৫ ফুটের বান! ৫১৯ বছরের তাক লাগানো মাছের মেলা...রয়েছে 'অলৌকিক' গল্প...

Fish Fair: ৫০ কেজির শংকর! ৩৫ কেজির কাতলা! ৪০ কেজির ভোলা! ৫ ফুটের বান! ৫১৯ বছরের তাক লাগানো মাছের মেলা...রয়েছে 'অলৌকিক' গল্প...
Hooghly Fish Fair News: তারপরেই অবাক কাণ্ড, জলাশয় থেকে মেলে মাছের পর মাছ... কী সেই অলৌকিক ঘটনা?
নানা ধরনের মাছের সম্ভারে জমজমাট কেষ্টপুরের মাছের মেলা। আনুমানিক ৫১৯ বছরের পুরনো এই মাছের মেলা। প্রতিবছর ১লা মাঘ এই মেলা হয়। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় বসে মেলা। মেলায় মাছের পাশাপাশি বিভিন্ন জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসেন অন্য দোকানিরাও। জিলিপি, বাদাম, ঝুড়ি, পিঁড়ি, কুলো থেকে মনোহারী সবই পাওয়া যায় মেলায়।
জানা যায়, মেলা শুরু হয়েছিল গোবর্ধন গোস্বামীর ছেলে রঘুনাথ দাস গোস্বামী বাড়িতে ফিরে আসার খুশিতে। সে সময় কেষ্টপুরের জমিদার ছিলেন গোবর্ধন গোস্বামী। তাঁর ছেলে রঘুনাথ দাস সন্ন্যাস নেওয়ার কারণে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য ছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর পারিষদ নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষা নেবেন বলে পানিহাটিতে যান রঘুনাথ।
