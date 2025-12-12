English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR in Bengal: ৫৮ লক্ষেরও বেশি 'নেই'? চিরতরে বাদ? নাম উঠবে না লিস্টে? কমিশন 'আবিষ্কার করল' বাংলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে লক্ষ লক্ষ 'ভূত'!

58 Lakh Ghost Voters in List: ২৪ লক্ষ মৃত, ১২ লক্ষের কোনও খোঁজই নেই! স্থানান্তরিত প্রায় ২০ লক্ষ! ভুয়ো ভোটার প্রায় দেড় লক্ষ! সব মিলিয়ে ৫৮ লক্ষেরও বেশি!

| Dec 12, 2025, 01:35 PM IST
1/7

থাকবে না নাম

বৃহস্পতিবার রাত ৯টা পর্যন্ত যে তথ্য মিলেছে তা আশ্চর্য করে দেওয়ার মতো! এত নাম বাদ? কীভাবে সম্ভব? যে তালিকা প্রকাশ হতে চলেছে সেখানে থাকবে না এই সব নাম!

2/7

ঠিকানা না-রেখে

সংখ্যাটা ৫৮.০৮ লক্ষ। 'আনকালেক্টিবল ফর্মস' বলছে কমিশন। মৃত ২৪.১৮ লক্ষ, ১২.০১ লক্ষ ভোটারকে তাঁদের ঠিকানায় খুঁজে পাওয়া যায়নি!

3/7

'আদার্স'

১৯.৯৩ লক্ষ ভোটারের নাম একাধিক জায়গার তালিকায় রয়েছে! আর ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৭ হাজার! এর মধ্যে ৫৭ হাজার ভোটারের নাম 'আদার্স' ক্যাটেগরিতে পড়েছে! যাঁদের ফর্ম দেওয়া যায়নি বা যাঁরা ফর্ম নিয়েও পূরণ করে তা জমা দেননি, তাঁরা এই ক্যাটেগরিতে পড়ছেন।

4/7

ডিসেম্বরের ১৬ থেকে জানুয়ারির ১৫

আপাতত এঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে। যদি কেউ কোনও ভ্যালিড কারণ ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে না পেরে থাকেন, তবে তিনি ডিসেম্বরের ১৬ থেকে জানুয়ারির ১৫-র মধ্যে কমিশনের কাছে (ERO) আবেদন করতে পারেন।

5/7

মূলের খোঁজে

অন্ততপক্ষে ৩০ লক্ষ ভোটার ২০০২ সালের তালিকার প্রেক্ষিতে তাঁদের অবস্থান পরিষ্কার করতে পারেননি! তাঁদের হিয়ারিং ও ভেরিফিকেশনে ডাকা হবে। ২.৯৩ কোটি ভোটার এনুমারেশন ফর্ম ভরেছেন, ২০০২ সাল অনুসারে। ৩.৮৪ লক্ষ ভোটার, যাঁরা ২০০২ সালের তালিকায় ছিলেন না, তাঁরা তাঁদের বাবা-মা বা দাদু-ঠাকুমার সঙ্গে নিজেদের যোগ করেছেন।

6/7

৩০ লক্ষ আনম্যাপড

মানে, ৩০ লক্ষ 'আনম্যাপড' ভোটার। অন্তত এই ভাষাতেই এঁদের চিহ্নিত করছে খোদ নির্বাচন কমিশন।

7/7

দু'দিন পরেই

আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই! কী হয়, আর দু'দিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে।

