SIR in Bengal: ৫৮ লক্ষেরও বেশি 'নেই'? চিরতরে বাদ? নাম উঠবে না লিস্টে? কমিশন 'আবিষ্কার করল' বাংলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে লক্ষ লক্ষ 'ভূত'!

SIR in Bengal: ৫৮ লক্ষেরও বেশি 'নেই'? চিরতরে বাদ? নাম উঠবে না লিস্টে? কমিশন 'আবিষ্কার করল' বাংলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে লক্ষ লক্ষ 'ভূত'!
58 Lakh Ghost Voters in List: ২৪ লক্ষ মৃত, ১২ লক্ষের কোনও খোঁজই নেই! স্থানান্তরিত প্রায় ২০ লক্ষ! ভুয়ো ভোটার প্রায় দেড় লক্ষ! সব মিলিয়ে ৫৮ লক্ষেরও বেশি!
অন্ততপক্ষে ৩০ লক্ষ ভোটার ২০০২ সালের তালিকার প্রেক্ষিতে তাঁদের অবস্থান পরিষ্কার করতে পারেননি! তাঁদের হিয়ারিং ও ভেরিফিকেশনে ডাকা হবে। ২.৯৩ কোটি ভোটার এনুমারেশন ফর্ম ভরেছেন, ২০০২ সাল অনুসারে। ৩.৮৪ লক্ষ ভোটার, যাঁরা ২০০২ সালের তালিকায় ছিলেন না, তাঁরা তাঁদের বাবা-মা বা দাদু-ঠাকুমার সঙ্গে নিজেদের যোগ করেছেন।
৩০ লক্ষ আনম্যাপড
