  /Rajdhani Express Fire: ৬৮ যাত্রী গভীর ঘুমে, চলন্ত রাজধানী এক্সপ্রেসে কাকভোরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

Rajdhani Express Fire: ৬৮ যাত্রী গভীর ঘুমে, চলন্ত রাজধানী এক্সপ্রেসে কাকভোরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

Written BySoumita Khan Updated bySoumita Khan
Published: May 17, 2026, 09:44 AM IST|Updated: May 17, 2026, 09:44 AM IST

Massive Train Fire: চলন্ত ট্রেনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। রবিবার ভোরে রাজধানী এক্সপ্রেসে আগুন। তবে রেলকর্মী ও উদ্ধারকারীদের তৎপরতায় বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন ট্রেনের যাত্রীরা।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজধানী এক্সপ্রেসে বিধ্বংসী আগুন। রবিবার ভোরবেলায় রাজস্থানের কোটায় দিল্লিগামী রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি এসি বগিতে হঠাৎ করেই আগুন লেগে যায়। 

 

তবে রেলের লোকজনের সময়মতো বুদ্ধির জোরে বগির সব যাত্রী একেবারে সুরক্ষিত আছেন। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

 

গত শুক্রবার ট্রেনটি কেরালার থিরুভানান্তাপুরাম থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। আজ রবিবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ ট্রেনটির দিল্লিতে পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু আজ ভোর ৫.১৫ নাগাদ রাজস্থানের বিক্রমগড় আলোট স্টেশনের কাছে ট্রেনের 'বি-১' (B-1) নামের এসি বগিটিতে আচমকা আগুন দেখতে পাওয়া যায়। ওই বগিতে তখন ৬৮ জন যাত্রী ঘুমাচ্ছিলেন।

 

আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেন থামিয়ে দেওয়া হয় এবং বগির সব যাত্রীকে তাড়াহুড়ো করে নিরাপদে নীচে নামিয়ে আনা হয়। ট্রেনের লাইনের ওপর যে বিদ্যুতের তার থাকে, বড় কোনও বিপদ এড়াতে সেই তারের কারেন্ট সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

 

আগুন যাতে ট্রেনের অন্য কোনও বগিতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সেজন্য জ্বলতে থাকা বি-১ বগিটিকে বাকি ট্রেন থেকে কেটে আলাদা করে দেওয়া হয়। ওই বগির যাত্রীদের আপাতত ট্রেনের অন্য বগিগুলোতে বসিয়ে কোটা স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে রেলওয়ে।

এই দুর্ঘটনার কারণে পেছনের আরেকটি ট্রেনকে কিছুক্ষণের জন্য মহিদপুর রোড স্টেশনে আটকে রাখা হয়েছিল। তবে রেলকর্মীরা দ্রুত কাজ শেষ করে লাইন পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এখন চলন্ত ট্রেনের ভেতরে কীভাবে এই আগুন লাগল, তা খুঁজে বের করতে রেলের বড় কর্মকর্তারা তদন্ত শুরু করেছেন।

