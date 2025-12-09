English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Japan Earthquake Tsunami Explained: ভয়ংকর ভয়াল ভূমিকম্প জাপানে! আছড়ে পড়ল বিশাল সুনামি... কেন এত অস্থির 'সূর্যোদয়ের দেশে'র মাটি?

Why Japan is earthquake prone: ভয়াবহ এই ভূমিকম্পটি সেখানেই ঘটে, ২০১১ সালে যেখানে আঘাত হেনেছিল ৯.০ মাত্রার ভূমিকম্প। 

| Dec 09, 2025, 12:56 PM IST
1/11

জাপানে ভূমিকম্প, সুনামি

Japan Earthquake Tsunami

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাপানে ভয়ংকর ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে ভূ-কম্পনের তীব্রতা ছিল ৭.৬।

2/11

জাপানে ভূমিকম্প, সুনামি

Japan Earthquake Tsunami

জাপানের প্রধান হোনশু দ্বীপের একদম উত্তরে প্রিফেকচার আওমোরির উপকূল থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে ছিল ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল।

3/11

জাপানে ভূমিকম্প, সুনামি

Japan Earthquake Tsunami

ভূমিকম্পের ফলে জাপানে আহত ৩৩। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর।

4/11

জাপানে ভূমিকম্প, সুনামি

Japan Earthquake Tsunami

ভূমিকম্পের পরই উত্তাল হয়ে ওঠে সমুদ্র। উঁচু উঁচু ঢেউ উঠতে শুরু করে। জারি করা হয় সুনামির সতর্কতা। 

5/11

জাপানে ভূমিকম্প, সুনামি

Japan Earthquake Tsunami

ওমোরির ঠিক দক্ষিণে ইওয়াতে প্রিফেকচারের কুজি বন্দরে ৭০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত সুনামি ঢেউ ওঠে।

6/11

জাপানে ভূমিকম্প, সুনামি

Japan Earthquake Tsunami

সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাগুলি খালি করে দেওয়া হয়। প্রায় ৮০০ বাড়ি বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়ে। 

7/11

জাপানে ভূমিকম্প, সুনামি

Japan Earthquake Tsunami

স্তব্ধ হয়ে যায় শিনকানসেন বুলেট ট্রেনের পরিষেবা। কিছু এলাকায় স্থানীয় লোকাল লাইনের পরিষেবাও স্থগিত করে দেওয়া হয়। 

8/11

জাপানে ভূমিকম্প, সুনামি

Japan Earthquake Tsunami

ভয়াবহ এই ভূমিকম্পটি উপকূলীয় অঞ্চলের ঠিক উত্তরে ঘটে যেখানে  ২০১১ সালে আঘাত হেনেছিল ৯.০ মাত্রার ভূমিকম্প। 

9/11

জাপানে ভূমিকম্প, সুনামি

Japan Earthquake Tsunami

তারপর সুনামিতে  প্রায় ২০,০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। ফুকুশিমা দাইচি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস হয়েছিল।

10/11

জাপানে ভূমিকম্প, সুনামি

Japan Earthquake Tsunami

সোমবার গভীর রাতে আঘাত হানার পর জারি করা সুনামির সতর্কতা মঙ্গলবার সকালে তুলে নেওয়া হয়।   

11/11

জাপানে ভূমিকম্প, সুনামি

Japan Earthquake Tsunami

প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় বলয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণেই জাপান এত ভূমিকম্পপ্রবণ।  

