Bengal Weather Update: উত্তর থেকে দক্ষিণ- রাজ্যজুড়ে ব্যাপক বৃষ্টির সতর্কতা, কালবৈশাখীর দাপটে ওলটপালট হবে বাংলা

West Bengal Weather Update: আজ থেকেই দক্ষিণবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির দাপট বাড়বে এবং তা ১ মে পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। রবিবার এবং সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়ায় কালবৈশাখীর সম্ভাবনা বেশি।

| Apr 26, 2026, 10:17 AM IST
দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগ

অয়ন ঘোষাল: দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগেই ঝড়-বৃষ্টি। তাপমাত্রা কমবে তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস। কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান এবং নদীয়া এই সাত জেলাতেই ২৯ এপ্রিল নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার দিনে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।

আগে থেকেই পারদ নেমে যাওয়ায় সকাল থেকে স্বস্তির আবহাওয়ার পর ভোটদান শেষ হলে বৃষ্টির সম্ভাবনা। দুপুরে গরম বাড়লেও বিকেল বা সন্ধেই বজ্রবিদ্যুত্‍-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা জোরালো। 

আজ থেকেই দক্ষিণবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। ১ মে পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি রাজ্যে। উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। 

রবিবার এবং সোমবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদীয়াতে। 

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা ১ মে পর্যন্ত। 

উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা। সোমবার পর্যন্ত দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতে ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ যেমন বেশি থাকবে তেমনই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে।

উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সতর্কতা। ২৯ এপ্রিল এবং ১মে এই দুদিন ও ফের ওপরের পার্বত্য জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির সর্তকতা। 

উত্তাল সমুদ্র

বঙ্গোপসাগরে সমুদ্র উত্তাল থাকবে দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগ থাকতে পারে। উত্তর ওড়িশা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা। ২৬ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত সতর্কবার্তা থাকবে।

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলার প্রথম দফার ভোটের পর এগিয়ে আছে কোন দল? ২৯-এ কার চাপ? জেনে নিন সঠিক বিশ্লেষণ

