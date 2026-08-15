/৪০ দলাপাকানো থ্যাঁতলানো দেহ পরপর শুয়ে: ভয়াবহ ভূমিকম্পে আধমরা বডির ভিড় হাসপাতালে, পিলারের নীচে ৫এর শিশুর আর্তনাদ, বিভীষিকা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরেস দ্বীপে ভয়ংকর শক্তিশালী ভূমিকম্প। রিখটার স্কেলে এর তীব্রতা ছিল ৭.৭। শক্তিশালী এই কম্পনের ফলে বাড়ির পর বাড়ি ধসে পড়েছে, পাহাড়ে ভূমিধস হয়েছে আক উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, এই দুর্যোগে অন্তত ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং বহু মানুষ মারাত্মক আহত হয়েছেন। এখনও বহু মানুষ নিখোঁজ বা ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকার আশঙ্কা থাকায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা সংস্থা (BNPB)।
মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (USGS) এবং ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতিবিদ্যা সংস্থা (BMKG)-এর তথ্য অনুযায়ী, শনিবার সকালে ফ্লোরেস অঞ্চলের পূর্ব নুসা টেঙ্গারা (East Nusa Tenggara) প্রদেশের কাছে এই কম্পন অনুভূত হয়।
ভূমিকম্পে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ফ্লোরেস দ্বীপের বিভিন্ন প্রশাসনিক এলাকায় (যেমন সিক্কা, পশ্চিম ও পূর্ব মাঙ্গারাই এবং নাগেকেও)।
ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার গভীরে ছিল এর উৎসস্থল। মূল কম্পনের পর আরও বেশ কয়েকটি মাঝারি মাত্রার আফটারশক বা মৃদু কম্পন অনুভূত হয়, যার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের ফুটেজে দেখা যায়, বন্দর এলাকা ও শহরের বহু পাকা বাড়ি এবং প্রশাসনিক ভবন চোখের পলকে ধসে পড়েছে।
ভূমিধসের কারণে পাহাড়ের নিচে থাকা গ্রামগুলো কাদার নিচে চাপা পড়েছে এবং প্রধান সড়কগুলো (বিশেষ করে ট্রান্স-ফ্লোরেস হাইওয়ে) বন্ধ হয়ে গেছে।
এর ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পাশাপাশি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে, যা উদ্ধারকাজে বড় ধরনের বাধা সৃষ্টি করছে।
ভূমিকম্পের তীব্রতার কারণে ঘটনার পরপরই উপকূলবর্তী অঞ্চলে দ্রুত সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়।
স্থানীয় প্রশাসন অবিলম্বে উপকূলবর্তী বাসিন্দাদের উঁচু স্থানে এবং সমুদ্রতীর থেকে কমপক্ষে দুই কিলোমিটার ভেতরে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।
পরবর্তীকালে সমুদ্রের জলস্তরে ১ মিটারের কম উচ্চতার ঢেউ রেকর্ড করা হলেও কোনও বড় ধরনের বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা না থাকায় প্রায় তিন ঘণ্টা পর সুনামি সতর্কতা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।
তবে প্রায় দুই হাজারেরও বেশি মানুষকে সাময়িক আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
স্থানীয় উদ্ধারকারী দল, পুলিস ও সেনা সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দ্রুত তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে।
সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় নৌপথে ও ফেরির মাধ্যমে দুর্গম এলাকায় পৌঁছানোর চেষ্টা চলছে।
আহতদের নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যদিও বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও ক্ষয়ক্ষতির কারণে হাসপাতালগুলোতেও জরুরি চিকিৎসা সেবা দিতে বেগ পেতে হচ্ছে।
ইন্দোনেশিয়া ভৌগোলিকভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের অত্যন্ত সংবেদনশীল ভূকম্পন প্রবণ এলাকা ‘রিং অব ফায়ার’ (Ring of Fire)-এর ওপর অবস্থিত।
টেকটোনিক প্লেটের ক্রমাগত নড়াচড়ার কারণে দেশটিতে প্রায়ই শক্তিশালী ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটে।
এর আগে ১৯৯২ সালেও ফ্লোরেস দ্বীপে ভয়াবহ ভূমিকম্প ও সুনামির আঘাতে প্রায় আড়াই হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল।
সাম্প্রতিক এই দুর্যোগ সেই পুরনো বিপর্যয়ের স্মৃতি আবার ফিরিয়ে এনেছে। প্রশাসন বর্তমানে উদ্ধার তৎপরতা এবং খাদ্য-ত্রাণ বিতরণে সর্বোচ্চ জোর দিচ্ছে।