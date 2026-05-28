PIC: চরম 'নোংরা খেলার' শিকার ৭ লাস্যময়ী, পুল থেকে হোটেলের রুমেও শালীনতার সব সীমা ছাড়িয়ে...পরপর ভাইরাল দক্ষিণের নায়িকারা

SOUTH INDIAN ACTRESSES MASSIVE CONTROVERSY: সাম্প্রতিক সময়ে কৃ্ত্তিম মেধার নোংরা খেলার শিকার দক্ষিণের সাত নায়িকা! পরের পর তাঁদের ছবি আর ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। সকলেই তীব্র প্রতিবাদে শামিল।
রুক্মিণী বসন্তর একটি বিকিনি শ্যুটের ছবি ও ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে। যা এক্সেও শেয়ার হচ্ছে দেদারে। যেখানে দেখা যাচ্ছে সবুজ বিকিনি পরে রুক্মিণী পুলে শ্যুট করছেন। বালুঘড়ির মতো নিটোল শরীরের তীব্র ছটফটানিতে 'টক্সিক' নায়িকার অস্বস্তি বাড়িয়েছে। রুক্মিণী বাধ্য হয়ে সাইবারক্রাইমে অভিযোগ দায়ের করেছেন।
সুইম স্যুটে নিজের বিকৃত ছবি ভাইরাল হওয়ার পরেই সাই পল্লবী তাঁর ছুটির সময়ের আসল ছবিগুলো শেয়ার করে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষেও কথা বলেছেন এবং পর্দার বাইরের তাঁর উপস্থিতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সীমানা বা গোপনীয়তাকে সম্মান জানানোর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন।
'জাতীয় ক্রাশ' রশ্মিকা মান্দানার 'ডিপফেক' ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যা দেখতে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতই মনে হয়েছিল। রশ্মিকাও বিবৃতি দিয়েছেন এবং পুলিসের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। প্রযুক্তির অপব্যবহারের বিষয়টি তুলে ধরেছেন রশ্মিকা। তারকাদের জন্যই নয়, বরং সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যও একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হিসেবেই দেখছেন তিনি।
অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে কীর্তি সুরেশেরও বিকৃত ছবিগুলি! সেই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে কীর্তি জানিয়েছেন যে, এই ঘটনা তাঁকে গভীরভাবে হতবাক করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, ডিপফেক প্রযুক্তি কতটা বাস্তবসম্মত হতে পারে তা কীভাবে প্রকৃত সত্যকে অস্পষ্ট করে তোলে এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ায়
অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া নিজের কিছু আপত্তিকর ও নগ্ন ছবির শিকার হন শ্রীলীলা, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল। একটি পোস্টের মাধ্যমে তিনি প্রযুক্তির এই অপব্যবহারের তীব্র নিন্দা জানান এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা জোরদার করার পাশাপাশি এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।
প্রিয়াঙ্কা মোহন তাঁর ভক্তদের জানিয়েছেন, যেন তাঁরা নায়িকার এআই নির্মিত ভুয়ো ছবিগুলো শেয়ার করা থেকে বিরত থাকেন। তিনি জানিয়েছেন যে, এই ধরনের বিষয়বস্তু ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেয়। তিনি লিখেছেন যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নৈতিক হওয়া উচিত এবং বিভ্রান্তিকর দৃশ্য তৈরির কাজে তা ব্যবহার করা অনুচিত।
নতুন হেয়ারস্টাইল-সহ বেশ কয়েকটি এআই ছবি ভাইরাল হয়েছে কায়াদু লোহারের। এই বিষয়ে তিনি প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে ছবি সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং কোনও সিনেমার প্রজেক্টের সঙ্গেই এর কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি ছবিগুলি দেখে এতটাই হতবাক হয়ে যান। কী বলবেন তা ভেবেই পাচ্ছিলেন না।