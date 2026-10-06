/ট্রিপল এমএ, মার্শাল আর্ট থেকে সুরসাধনা! অবসাদের অন্ধকারে জ্যোৎস্না ফোটান আটাত্তরের উমা

Durga Puja 2026: অবশেষে ৭৮ বছর বয়সে এসে ঘুরে দাঁড়ানোর কঠিন সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বয়স কিংবা অবসাদ- কোনওটিকেই আর বাধা হতে দেননি। একহাতে আত্মরক্ষার কৌশল আর অন্যহাতে সুরের মূর্ছনা- জ্যোৎস্না দেবীর এই বহুমুখী প্রতিভা মুগ্ধ করেছে প্রতিবেশীদেরও।
মনোরঞ্জন মিশ্র: বয়স? সে তো একটা সংখ্যা মাত্র। যা মানুষকে থামিয়ে দিতে চায়। কিন্তু সবাই থামে না। কেউ কেউ স্রোতের বিপরীতে গেয়ে ওঠেন জীবনের গান। তিনি পুরুলিয়ার আমডিহার জ্যোত্স্না সরকার, বয়স ৭৮ বছর।
কিন্তু এই বয়সেও অপ্রতিরোধ্য তাঁর ক্যারাটে পাঞ্চ। আঙুলে তাঁর খেলছে, পিয়ানো, স্যাক্সোফোন ও গিটারের সুর। তিনি একালের দশভূজা।
জীবনটা চিরকাল সুরে বাঁধা ছিল না। ২০১০-এ মারণ রোগে বিদায় নেন স্বামী। ঠিক দু'বছর পর একই রোগে কেড়ে নেয় একমাত্র ছেলেকে। একা, নিঃসঙ্গ এক নারী। গ্রাস করেছিল তীব্র মানসিক অবসাদ।
এভাবেই কেটে যায় দীর্ঘ ২০ বছর। ৭১-এ এসে বয়সকে থোড়াই কেয়ার! জ্যোত্স্না দেবী বরণ করে নিলেন অদম্য লড়াইকে।
হিন্দি, সংস্কৃত ও রাষ্টবিজ্ঞানে ট্রিপল MA করেছেন জ্যোত্স্না দেবী। সেই স্কুল শিক্ষিকা আজ সেলফ ডিফেন্সের ট্রেনার। তিনি অনুপ্রেরণা।
একহাতে যেমন আপার ব্রাউন বেল্ট, অন্যহাতে তিনি পিয়ানো বাজানোতেও সিদ্ধহস্ত। তাঁর ত্রিরূপে মুগ্ধ প্রতিবেশীরাও।
অবসাদে ডুবে যাওয়া মানুষকে নতুন পথ দেখাচ্ছেন পুরুলিয়ার এই প্রৌঢ়া। যুদ্ধের জীবন তাঁর। হার না মানা লড়াইতে তিনি রক্ত-মাংসের উমা। তিনি জানেন প্রচণ্ড কঠিন অবস্থাতেও কীভাবে জীবনকে ছিনিয়ে নিতে হয়।