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ট্রিপল এমএ, মার্শাল আর্ট থেকে সুরসাধনা! অবসাদের অন্ধকারে জ্যোৎস্না ফোটান আটাত্তরের উমা

Written BySoumita Khan
Published: Oct 06, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 02:36 PM IST

Durga Puja 2026: অবশেষে ৭৮ বছর বয়সে এসে ঘুরে দাঁড়ানোর কঠিন সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বয়স কিংবা অবসাদ- কোনওটিকেই আর বাধা হতে দেননি। একহাতে আত্মরক্ষার কৌশল আর অন্যহাতে সুরের মূর্ছনা- জ্যোৎস্না দেবীর এই বহুমুখী প্রতিভা মুগ্ধ করেছে প্রতিবেশীদেরও।

 

পুরুলিয়ার দশভূজা1/7

পুরুলিয়ার দশভূজা

মনোরঞ্জন মিশ্র: বয়স? সে তো একটা সংখ্যা মাত্র। যা মানুষকে থামিয়ে দিতে চায়। কিন্তু সবাই থামে না। কেউ কেউ স্রোতের বিপরীতে গেয়ে ওঠেন জীবনের গান। তিনি পুরুলিয়ার আমডিহার জ্যোত্‍স্না সরকার, বয়স ৭৮ বছর। 

 

পুরুলিয়ার দশভূজা2/7

পুরুলিয়ার দশভূজা

কিন্তু এই বয়সেও অপ্রতিরোধ্য তাঁর ক্যারাটে পাঞ্চ। আঙুলে তাঁর খেলছে, পিয়ানো, স্যাক্সোফোন ও গিটারের সুর। তিনি একালের দশভূজা।

 

পুরুলিয়ার দশভূজা3/7

পুরুলিয়ার দশভূজা

জীবনটা চিরকাল সুরে বাঁধা ছিল না। ২০১০-এ মারণ রোগে বিদায় নেন স্বামী। ঠিক দু'বছর পর একই রোগে কেড়ে নেয় একমাত্র ছেলেকে। একা, নিঃসঙ্গ এক নারী। গ্রাস করেছিল তীব্র মানসিক অবসাদ। 

 

পুরুলিয়ার দশভূজা4/7

পুরুলিয়ার দশভূজা

এভাবেই কেটে যায় দীর্ঘ ২০ বছর। ৭১-এ এসে বয়সকে থোড়াই কেয়ার! জ্যোত্‍স্না দেবী বরণ করে নিলেন অদম্য লড়াইকে।

পুরুলিয়ার দশভূজা5/7

পুরুলিয়ার দশভূজা

হিন্দি, সংস্কৃত ও রাষ্টবিজ্ঞানে ট্রিপল MA করেছেন জ্যোত্‍স্না দেবী। সেই স্কুল শিক্ষিকা আজ সেলফ ডিফেন্সের ট্রেনার। তিনি অনুপ্রেরণা। 

পুরুলিয়ার দশভূজা6/7

পুরুলিয়ার দশভূজা

একহাতে যেমন আপার ব্রাউন বেল্ট, অন্যহাতে তিনি পিয়ানো বাজানোতেও সিদ্ধহস্ত। তাঁর ত্রিরূপে মুগ্ধ প্রতিবেশীরাও।

পুরুলিয়ার দশভূজা7/7

পুরুলিয়ার দশভূজা

অবসাদে ডুবে যাওয়া মানুষকে নতুন পথ দেখাচ্ছেন পুরুলিয়ার এই প্রৌঢ়া। যুদ্ধের জীবন তাঁর। হার না মানা লড়াইতে তিনি রক্ত-মাংসের উমা। তিনি জানেন প্রচণ্ড কঠিন অবস্থাতেও কীভাবে জীবনকে ছিনিয়ে নিতে হয়।

 

TAGS:
Durga puja 2026

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