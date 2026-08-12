/রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর: প্রতি লেভেলে ৪০ সূচক! বেসিক + ডিএ, সপ্তম পে কমিশনে কত টাকা বাড়ছে?

7th Pay Commission: এই পে ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে কোনও রাজ্য সরকারি কর্মচারীর কাছে তাঁর ভবিষ্যৎ বেতনের ছবি স্পষ্ট হয়ে যাবে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেই বাজেটে সপ্তম পে কমিশন চালুর কথা ঘোষণা করেছে। আগের পে ব্যান্ড এবং গ্রেড পে-র জটিল হিসেবের দিন শেষ। তার বদলে সপ্তম পে কমিশনে এবার একটি সহজবোধ্য এবং স্বচ্ছ পে ম্যাট্রিক্স।
সপ্তম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৫৭। চলুন জেনে নেওয়া যাক, সপ্তম পে কমিশনে পে ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী বেসিক পে-এর সঙ্গে ডিএ জুড়লে হাতে কত টাকা পাওয়া যাবে?
সপ্তম পে কমিশনে পুরো পরিকাঠামোকে মোট ১৮টি লেভেলে ভাগ করা হয়েছে। পদোন্নতির মাধ্যমে লেভেল ১ থেকে শুরু করে লেভেল ১৮ পর্যন্ত যেতে পারবেন একজন রাজ্য সরকারী কর্মচারী।
আবার প্রত্যেক লেভেলে রয়েছে সর্বোচ্চ ৪০টি সেল। এই এক একটি সেল এক-একটি নির্দিষ্ট স্তরে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টকে সূচিত করে। যা ৩% হারে নির্দিষ্ট। এই পে ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে কোনও রাজ্য সরকারি কর্মচারীর কাছে তাঁর ভবিষ্যৎ বেতনের ছবি স্পষ্ট হয়ে যাবে।
এখন সপ্তম পে কমিশনে একজন রাজ্য সরকারি কর্মচারীর ন্যূনতম বেসিক পে লেভেল ১-এর ফার্স্ট সেল অনুযায়ী ১৮,০০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী সর্বোচ্চ বেতন ২,৫০,০০০ টাকা। এখন কেউ যদি লেভেল ৭-এ নিয়োগ হন, তবে শুরুতেই তাঁর বেসিক পে হবে ৪৪,৯০০ টাকা।
এখন এই বেসিক পে-র সঙ্গে যোগ হবে ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা। ফলে রাজ্যে সপ্তম পে কমিশন লাগু হলে, রাজ্য সরকারী কর্মীদের একলাফে বেতন বাড়তে চলেছে অনেকটাই। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা এখন ৬০% হারে ডিএ পান। সেক্ষেত্রে প্রাপ্য ন্যূনতম ডিএ-র পরিমাণ ১০,৮০০ টাকা।
এরপর এর সঙ্গে যোগ হবে আরও কিছু নির্দিষ্ট সরকারি ভাতা। বেসিক পে ও ডিএ-র সঙ্গে সপ্তম পে কমিশনে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাতা যেমন HRA, TA ইত্যাদির সংস্থানও রাখা হয়েছে বলে খবর।