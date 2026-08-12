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রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর: প্রতি লেভেলে ৪০ সূচক! বেসিক + ডিএ, সপ্তম পে কমিশনে কত টাকা বাড়ছে?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 12, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:50 PM IST

7th Pay Commission: এই পে ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে কোনও রাজ্য সরকারি কর্মচারীর কাছে তাঁর ভবিষ্যৎ বেতনের ছবি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

 

সপ্তম পে কমিশন1/7

সপ্তম পে কমিশন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেই বাজেটে সপ্তম পে কমিশন চালুর কথা ঘোষণা করেছে। আগের পে ব্যান্ড এবং গ্রেড পে-র জটিল হিসেবের দিন শেষ। তার বদলে সপ্তম পে কমিশনে এবার একটি সহজবোধ্য এবং স্বচ্ছ পে ম্যাট্রিক্স।

বেসিক + ডিএ কত?2/7

বেসিক + ডিএ কত?

সপ্তম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৫৭। চলুন জেনে নেওয়া যাক, সপ্তম পে কমিশনে পে ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী বেসিক পে-এর সঙ্গে ডিএ জুড়লে হাতে কত টাকা পাওয়া যাবে?

পে ম্যাট্রিক্স3/7

পে ম্যাট্রিক্স

সপ্তম পে কমিশনে পুরো পরিকাঠামোকে মোট ১৮টি লেভেলে ভাগ করা হয়েছে। পদোন্নতির মাধ্যমে লেভেল ১ থেকে শুরু করে লেভেল ১৮ পর্যন্ত যেতে পারবেন একজন রাজ্য সরকারী কর্মচারী। 

৪০টি সেল4/7

৪০টি সেল

আবার প্রত্যেক লেভেলে রয়েছে সর্বোচ্চ ৪০টি সেল। এই এক একটি সেল এক-একটি নির্দিষ্ট স্তরে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টকে সূচিত করে। যা ৩% হারে নির্দিষ্ট। এই পে ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে কোনও রাজ্য সরকারি কর্মচারীর কাছে তাঁর ভবিষ্যৎ বেতনের ছবি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ন্যূনতম বেসিক পে5/7

ন্যূনতম বেসিক পে

এখন সপ্তম পে কমিশনে একজন রাজ্য সরকারি কর্মচারীর ন্যূনতম বেসিক পে লেভেল ১-এর ফার্স্ট সেল অনুযায়ী ১৮,০০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী সর্বোচ্চ বেতন ২,৫০,০০০ টাকা। এখন কেউ যদি লেভেল ৭-এ নিয়োগ হন, তবে শুরুতেই তাঁর বেসিক পে হবে ৪৪,৯০০ টাকা।

ন্যূনতম ডিএ6/7

ন্যূনতম ডিএ

এখন এই বেসিক পে-র সঙ্গে যোগ হবে ডিএ বা মহার্ঘ ভাতা। ফলে রাজ্যে সপ্তম পে কমিশন লাগু হলে, রাজ্য সরকারী কর্মীদের একলাফে বেতন বাড়তে চলেছে অনেকটাই। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা এখন ৬০% হারে ডিএ পান। সেক্ষেত্রে প্রাপ্য ন্যূনতম ডিএ-র পরিমাণ ১০,৮০০ টাকা।

আরও কিছু সরকারি ভাতা7/7

আরও কিছু সরকারি ভাতা

এরপর এর সঙ্গে যোগ হবে আরও কিছু নির্দিষ্ট সরকারি ভাতা। বেসিক পে ও ডিএ-র সঙ্গে সপ্তম পে কমিশনে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভাতা যেমন HRA, TA ইত্যাদির সংস্থানও রাখা হয়েছে বলে খবর।

TAGS:
7th pay commission

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