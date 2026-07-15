/রাজ্য সরকারি কর্মীদের লটারি: সপ্তম পে কমিশন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা, একধাক্কায় বেতন বাড়ছে অনেক-- কার বেতন কত হচ্ছে দেখে নিন

West Bengal Government 7th Pay Commission Big Update: রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা (DA) ও নতুন পে কমিশন নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ছিল। এবার সেই প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর পরই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে কমিশন (7th Pay Commission) গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি। সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই এই পে কমিশন গঠন করা হবে এবং এর প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে।
সব ঠিকঠাক থাকলে, আগামী ২০২৭ সালের জানুয়ারি মাসেই রাজ্যে নতুন পে কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হতে পারে।
সাধারণত কেন্দ্র ও রাজ্যে ১০ বছর অন্তর নতুন পে কমিশন গঠন করার নিয়ম রয়েছে।
রাজ্যে চালু থাকা ষষ্ঠ পে কমিশন বা রোপা ২০১৯-এর মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর। সেই হিসেবে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকেই সপ্তম পে কমিশন কার্যকর হওয়ার কথা।
আর এই নতুন বেতন কাঠামো চালু হলে কর্মচারীদের মূল বেতন ও বিভিন্ন ভাতা একধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে যাবে।
বিভিন্ন রিপোর্টে দাবি করা হচ্ছে, সপ্তম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২ থেকে ২.৫ পর্যন্ত হতে পারে। এর অর্থ হলো, ষষ্ঠ পে কমিশনের তুলনায় কর্মচারীদের মূল বা বেসিক বেতন ২ থেকে ২.৫ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।
আবার কোনও কোনও সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন কাঠামোর সমতুল্য করতে এই ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৯১ থেকে ৩.১৫ পর্যন্ত বিবেচনা করা হতে পারে
তবে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ঠিক কত হবে, তা নিয়ে সরকারের তরফে এখনও চূড়ান্ত সিলমোহর দেওয়া হয়নি।
সপ্তম পে কমিশনের অধীনে মূলত ১ থেকে ১৮টি স্তর (Levels) রয়েছে। বিভিন্ন স্তরের পদ অনুযায়ী সম্ভাব্য বেসিক বেতনের হিসাব নিচে দেওয়া হল--
এই স্তরের কর্মচারীদের সম্ভাব্য বেসিক বেতন হতে পারে ১৮,০০০ টাকা থেকে ৯২,৩০০ টাকা পর্যন্ত।
এই স্তরে কর্মরতদের বেসিক বেতন হতে পারে ৩৫,৪০০ টাকা থেকে ১,৬৭,৮০০ টাকা।
এই স্তরের পদাধিকারীদের বেসিক বেতন দাঁড়াতে পারে ৫৬,১০০ টাকা থেকে ২,০৯,২০০ টাকা।
সর্বোচ্চ স্তরের এই আধিকারিকদের বেসিক বেতন হতে পারে ১,০১,৫০০ টাকা থেকে শুরু করে ২,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত।
পে কমিশন গঠনের পাশাপাশি মহার্ঘ ভাতা নিয়েও বড় সুখবর রয়েছে। রাজ্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে, সরকারি কর্মীদের ডিএ ২০ শতাংশ বাড়ানো হচ্ছে।
বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মীরা ১৮ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন। তবে আগামী অক্টোবর মাস থেকেই তাঁরা মোট ৩৮ শতাংশ হারে ডিএ পেতে চলেছেন।
নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নতুন সরকার দ্রুততার সাথে ডিএ বৃদ্ধি ও সপ্তম পে কমিশন গঠনের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের মধ্যে খুশির হাওয়া বইছে। নতুন বছরের শুরুতেই তাঁদের আর্থিক ভাঁড়ার যে অনেকটাই পূর্ণ হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।