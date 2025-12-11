8th Pay Commission: ২০ দিন পরই শেষ সপ্তম পে কমিশন! অষ্টম পে কমিশনের এখনও কোনও খবর নেই! কী হবে আপনার DA-এর টাকার? Explained....
8th Pay Commission Update: সপ্তম বেতন কমিশনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩১ ডিসেম্বর। কিন্তু অষ্টম CPC এখনও কার্যকর নয়। এক্ষেত্রে আপনার ডিএ, ডিআর-এর কী হবে? চলুন জেনে নেওয়া যাক...
অষ্টম বেতন কমিশন: ডিএ সম্পর্কে প্রত্যাশা
অষ্টম বেতন কমিশন: জানুয়ারি-জুন চক্রে ডিএ
আপনার ডিএ, ডিআর কি প্রভাবিত হবে?
অষ্টম বেতন কমিশন: ডিএ নিয়ে প্রত্যাশা
সপ্তম বেতন কমিশনে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের শেষ ডিএ বৃদ্ধি
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ২০২৫-এ শেষ ডিএ বৃদ্ধি
অক্টোবর ২০২৫-এ সরকার এ বছরের চূড়ান্ত মহার্ঘ ভাতা (DA) বৃদ্ধিকে অনুমোদন করে। যা মূল্যবৃদ্ধির চাপ থেকে কিছুটা তাৎক্ষণিক স্বস্তি দিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ১ জুলাই ২০২৫ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য অতিরিক্ত ডিএ কিস্তি এবং পেনশনভোগীদের জন্য ডিআর (Dearness Relief) রিলিজের অনুমোদন দেয়। যার পর ৩ শতাংশ বেড়ে বর্তমানে ডিএ দাঁড়িয়েছে ৫৮ শতাংশে।
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ২০২৬-এ ডিএ বৃদ্ধি
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা জানুয়ারিতে ডিএ বৃদ্ধির প্রত্যাশা করছেন। সাধারণত রুটিন অনুযায়ী, বছরে দুবার — জানুয়ারি-জুন এবং জুলাই-ডিসেম্বর সাইকেলে ডিএ ও ডিআর সংশোধন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণত জানুয়ারি-জুন সাইকেলের ডিএ সংশোধন হোলির আগেই এবং জুলাই-ডিসেম্বর সাইকেলের ডিএ সংশোধন দীপাবলির আগেই ঘোষণা করে থাকে।
