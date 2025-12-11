English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
8th Pay Commission: ২০ দিন পরই শেষ সপ্তম পে কমিশন! অষ্টম পে কমিশনের এখনও কোনও খবর নেই! কী হবে আপনার DA-এর টাকার? Explained....

8th Pay Commission Update: সপ্তম বেতন কমিশনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩১ ডিসেম্বর। কিন্তু অষ্টম CPC এখনও কার্যকর নয়। এক্ষেত্রে আপনার ডিএ, ডিআর-এর কী হবে? চলুন জেনে নেওয়া যাক...  

| Dec 11, 2025, 02:18 PM IST
1/7

অষ্টম বেতন কমিশন: ডিএ সম্পর্কে প্রত্যাশা

8th Pay Commission DA, DR Explained

বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হলে বর্তমান মহার্ঘ ভাতা (DA) নতুন বেসিক পে-র সঙ্গে যুক্ত হবে। এর ফলে পুরো বেতন কাঠামো, ভাতা এবং কর্মচারীদের অবসরকালীনজনিত সুবিধাগুলোর পুনর্বিন্যাস করা হবে।  

2/7

অষ্টম বেতন কমিশন: জানুয়ারি-জুন চক্রে ডিএ

8th Pay Commission DA, DR Explained

অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত ডিএ বর্তমান বেসিক পে-র ওপর শতকরা হারে নির্ধারণ করা হবে এবং বছরে দু’বার — জানুয়ারি ও জুলাই মাসে সংশোধন করা হবে। ডিএ মূলত নির্ধারণ করা হয় শিল্প শ্রমিকদের ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI-IW)-এর ভিত্তিতে।  

3/7

আপনার ডিএ, ডিআর কি প্রভাবিত হবে?

8th Pay Commission DA, DR Explained

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অষ্টম বেতন কমিশন চালু না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান ব্যবস্থায় ডিএ চালু থাকবে। কর্মচারীদের বর্তমান বেসিক পে-র ওপর ভিত্তি করেই ডিএ গণনা করা হবে।  

4/7

অষ্টম বেতন কমিশন: ডিএ নিয়ে প্রত্যাশা

8th Pay Commission DA, DR Explained

অষ্টম CPC কখন কার্যকর হবে সে সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট তারিখ এখনও সামনে না আসায় অনেক কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর মনেই শঙ্কা, ডিএ বৃদ্ধি কি আগের মতোই চলবে, নাকি নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে।  

5/7

সপ্তম বেতন কমিশনে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের শেষ ডিএ বৃদ্ধি

8th Pay Commission DA, DR Explained

অক্টোবর ২০২৫-এ ডিএ ও ডিআর সংশোধনই ছিল সপ্তম বেতন কমিশনের অধীনে শেষ ডিএ বৃদ্ধি। কারণ এর মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫-এ। এখন সকলের নজর অষ্টম বেতন কমিশনের দিকে, যা ১ জানুয়ারি ২০২৬-এ কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।  

6/7

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ২০২৫-এ শেষ ডিএ বৃদ্ধি

8th Pay Commission DA, DR Explained

অক্টোবর ২০২৫-এ সরকার এ বছরের চূড়ান্ত মহার্ঘ ভাতা (DA) বৃদ্ধিকে অনুমোদন করে। যা মূল্যবৃদ্ধির চাপ থেকে কিছুটা তাৎক্ষণিক স্বস্তি দিয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ১ জুলাই ২০২৫ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য অতিরিক্ত ডিএ কিস্তি এবং পেনশনভোগীদের জন্য ডিআর (Dearness Relief) রিলিজের অনুমোদন দেয়। যার পর ৩ শতাংশ বেড়ে বর্তমানে ডিএ দাঁড়িয়েছে ৫৮ শতাংশে।  

7/7

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ২০২৬-এ ডিএ বৃদ্ধি

8th Pay Commission DA, DR Explained

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা জানুয়ারিতে ডিএ বৃদ্ধির প্রত্যাশা করছেন। সাধারণত রুটিন অনুযায়ী, বছরে দুবার — জানুয়ারি-জুন এবং জুলাই-ডিসেম্বর সাইকেলে ডিএ ও ডিআর সংশোধন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণত জানুয়ারি-জুন সাইকেলের ডিএ সংশোধন হোলির আগেই এবং জুলাই-ডিসেম্বর সাইকেলের ডিএ সংশোধন দীপাবলির আগেই ঘোষণা করে থাকে।

