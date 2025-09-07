English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Russia-Ukraine Conflict: ১৩ মিসাইল-৮০০ ড্রোনে ঝাঁপাল রাশিয়া! দাউদাউ করে জ্বলছে ইউক্রেনের সরকারি ভবন, জবাবে জেলেন্সকি...

Russia-Ukraine Conflict: ১৩ মিসাইলের সঙ্গে ৮০০ ড্রোন নিয়ে ঝাঁপাল রাশিয়া! এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় আক্রমণ। দাউদাউ করে জ্বলছে ইউক্রেনের সরকারি ভবন, জবাবে জেলেন্সকি...  

| Sep 07, 2025, 01:14 PM IST
1/5

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

Russia-Ukraine Conflict

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামার কোনও নামগন্ধই নেই। ১২৯১ দিনে তেড়েফুঁড়ে উঠে শক্তি প্রদর্শনের খেলায় মত্ত  হল জেলেনস্কি-পুতিনের যুদ্ধরত দুই পক্ষ। একাধিক শান্তি বৈঠক করেও ফলপ্রসু হয়নি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকা মধ্যস্থতার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। 

2/5

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

Russia-Ukraine Conflict

৭ সেপ্টেম্বর ইউক্রেনের উপর রাশিয়া তাদের বৃহত্তম ড্রোন আক্রমণ করেছে, ধেয়ে এসেছে ৮০৫টি বিধ্বংসী ড্রোন এবং ১৩টি ক্ষেপণাস্ত্র। ইউক্রেনীয় বায়ুসেনা এই হামলাকে এখনও পর্যন্ত রাশিয়ার সবচেয়ে বিস্তৃত অভিযান হিসাবে নিশ্চিত করেছে। রাশিয়ার এই আক্রমণ ইউক্রেনের বিভিন্ন স্থানকেই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। যার মধ্যে রয়ছে কিয়েভের সরকারি ভবনও। যেখানে রয়েছে মন্ত্রীদের কার্যালয়।

3/5

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

Russia-Ukraine Conflict

ইউক্রেনের ৩৭টি স্থানে ৯টি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত এবং ৫৬টি ড্রোন হামলা রেকর্ড করা হয়েছে। ইউক্রেন ৭৪৭টি ড্রোন এবং ৪টি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে এবং নিষ্ক্রিয় করেছে। আটটি ভিন্ন স্থানে ধ্বংসাবশেষ পড়েছে। এই হামলায় তিন জনের প্রাণ গিয়েছে। রয়েছে এক অল্প বয়সী মহিলা ও শিশু। ১৮ জন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি।   

4/5

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

Russia-Ukraine Conflict

পাল্টা দিয়েছে ইউক্রেনও। রাশিয়ার জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে পাল্টা আক্রমণ করেছে জেলেনস্কির দেশে। রাশিয়ার ব্রায়ানস্ক অঞ্চলে দ্রুজবা তেল পাইপলাইনে হামলা করা হয়েছে। যার ফলে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডে বিরাট ক্ষতি হয়েছে। ইউক্রেনের ড্রোন বাহিনীর কমান্ডার রবার্ট ব্রোভদির এমনই জানিয়েছেন।  

5/5

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

Russia-Ukraine Conflict

রাশিয়া-ইউক্রেন, উভয় পক্ষই ইচ্ছাকৃত ভাবে বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করার কথা অস্বীকার করেছে। যদিও ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া, ইউক্রেনে পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণ শুরু করার পর থেকে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছেন। পশ্চিম ইউক্রেন বিমান হামলার হুমকির সম্মুখীন হওয়ায়, পোল্যান্ড বিমান নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিজস্ব এবং মিত্র বিমান সক্রিয় করেছে, পোলিশ সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশনাল কমান্ড জানিয়েছেন।

