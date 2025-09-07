Russia-Ukraine Conflict: ১৩ মিসাইল-৮০০ ড্রোনে ঝাঁপাল রাশিয়া! দাউদাউ করে জ্বলছে ইউক্রেনের সরকারি ভবন, জবাবে জেলেন্সকি...

Russia-Ukraine Conflict: ১৩ মিসাইল-৮০০ ড্রোনে ঝাঁপাল রাশিয়া! দাউদাউ করে জ্বলছে ইউক্রেনের সরকারি ভবন, জবাবে জেলেন্সকি...
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ
৭ সেপ্টেম্বর ইউক্রেনের উপর রাশিয়া তাদের বৃহত্তম ড্রোন আক্রমণ করেছে, ধেয়ে এসেছে ৮০৫টি বিধ্বংসী ড্রোন এবং ১৩টি ক্ষেপণাস্ত্র। ইউক্রেনীয় বায়ুসেনা এই হামলাকে এখনও পর্যন্ত রাশিয়ার সবচেয়ে বিস্তৃত অভিযান হিসাবে নিশ্চিত করেছে। রাশিয়ার এই আক্রমণ ইউক্রেনের বিভিন্ন স্থানকেই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। যার মধ্যে রয়ছে কিয়েভের সরকারি ভবনও। যেখানে রয়েছে মন্ত্রীদের কার্যালয়।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ
রাশিয়া-ইউক্রেন, উভয় পক্ষই ইচ্ছাকৃত ভাবে বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করার কথা অস্বীকার করেছে। যদিও ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া, ইউক্রেনে পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণ শুরু করার পর থেকে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছেন। পশ্চিম ইউক্রেন বিমান হামলার হুমকির সম্মুখীন হওয়ায়, পোল্যান্ড বিমান নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নিজস্ব এবং মিত্র বিমান সক্রিয় করেছে, পোলিশ সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশনাল কমান্ড জানিয়েছেন।
