8th Pay Commission: আর কিছুদিন পরেই হাতে রাশি রাশি টাকা! অষ্টম পে কমিশন যেন কুবেরের ধন উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের ঘরে...
8th Pay Commission Salary Hike: কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা প্রবল আগ্রহে অষ্টম পে কমিশনের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। এতিহাসিক এই পে কমিশন। কেন জানেন?
৪৯ লক্ষ সরকারি কর্মচারী
ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর
১৩ শতাংশ থেকে ৩৪ শতাংশ
সপ্তম পে কমিশন থেকে অষ্টম পে কমিশনে
সহজ করে বললে দাঁড়ায়, সপ্তম পে কমিশনে কারও বেসিক পে যদি হয় ১৮ হাজার টাকা। তবে, অষ্টম পে কমিশনে সেটা বেড়ে (১৮০০০ x ১.৮৩) দাঁড়াবে ৩২,৯৪০ টাকা। আর উপরের দিকে সেটা হবে (১৮০০০ x ২.৮৬) ৫১,৪৮০ টাকা! এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা বেসিক পে-র ৫৫ শতাংশ ডিএ পেতেন। এবার সেটা কত দাঁড়ায় দেখতে হবে। এর সঙ্গে যোগ হবে ট্রান্সপোর্ট অ্যালোয়েন্স, এইচআরএ, অন্য ভাতাসমূহ।
ঐতিহাসিক বেতন সংস্কার
তাহলে, নতুন এই পে কমিশনে একজন সরকারি কর্মচারীর মাইনে কত হবে? চোখ কপালে উঠবে। খুব গোদা ভাবে হিসেব করলেও একটা উদাহরণ দেওয়া যায়, সত্যিই চোখ কপালে উঠবে সকলের। যেমন, ধরুন, কারও এখন বেসিক পে যদি পঞ্চাশহাজারের আশেপাশে হয়, তবে নতুন পে কমিশনের জন্য তার বেতন দাঁড়াবে প্রায় দেড়লাখের কাছাকাছি (১৪৫,৫০৬ টাকা)! এর অর্থ, এই ব্যক্তির গ্রস স্যালারি বাড়ছে প্রায় ৪০ শতাংশ (৩৮.৫ শতাংশ)। ভাবা যায়! সেজন্যই এটাকে বলা হচ্ছে 'হিস্টরিক স্যালারি রিভিশন'।
