8th Pay Commission: আর কিছুদিন পরেই হাতে রাশি রাশি টাকা! অষ্টম পে কমিশন যেন কুবেরের ধন উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে সরকারি কর্মচারীদের ঘরে...

8th Pay Commission Salary Hike: কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা প্রবল আগ্রহে অষ্টম পে কমিশনের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। এতিহাসিক এই পে কমিশন। কেন জানেন?

| Aug 25, 2025, 03:45 PM IST
1/8

অষ্টম পে কমিশন

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা প্রবল আগ্রহে অষ্টম পে কমিশনের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন।

2/8

অনুমোদন

মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই অষ্টম পে কমিশনের অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে। এই অনুমোদন মিলেছে এ বছরের জানুয়ারিতেই। 

3/8

২০২৬ জানুয়ারি

কবে থেকে লাগু হবে এই নিয়ম? ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। 

4/8

৪৯ লক্ষ সরকারি কর্মচারী

এর ফলে প্রায় ৪৯ লক্ষ সরকারি কর্মচারী এবং প্রায় ৬৮ লক্ষ পেনসনার প্রভূত উপকৃত হবেন। এঁদের বেসিক পে বিপুল ভাবে 'রিভাইজড' হতে চলেছে। বদলে যাবে অ্যালোয়েন্সও।

5/8

ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর

এবারের পে কমিশনে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর বিষয়টি। এটাই বেতনে সরাসরি প্রভাব ফেলবে। প্রসঙ্গত, এবার ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর নির্ধারিত হয়েছে ১.৮৩ থেকে ২.৮৬। 

6/8

১৩ শতাংশ থেকে ৩৪ শতাংশ

ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর মোতাবেক স্যারাসি হাইক হবে ১৩ শতাংশ থেকে ৩৪ শতাংশ। এর মধ্যে ডিএ রিসেটের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত।

7/8

সপ্তম পে কমিশন থেকে অষ্টম পে কমিশনে

সহজ করে বললে দাঁড়ায়, সপ্তম পে কমিশনে কারও বেসিক পে যদি হয় ১৮ হাজার টাকা। তবে, অষ্টম পে কমিশনে সেটা বেড়ে (১৮০০০ x ১.৮৩) দাঁড়াবে ৩২,৯৪০ টাকা। আর উপরের দিকে সেটা হবে (১৮০০০ x ২.৮৬) ৫১,৪৮০ টাকা! এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা বেসিক পে-র ৫৫ শতাংশ ডিএ পেতেন।  এবার সেটা কত দাঁড়ায় দেখতে হবে। এর সঙ্গে যোগ হবে ট্রান্সপোর্ট অ্যালোয়েন্স, এইচআরএ, অন্য ভাতাসমূহ।

8/8

ঐতিহাসিক বেতন সংস্কার

তাহলে, নতুন এই পে কমিশনে একজন সরকারি কর্মচারীর মাইনে কত হবে? চোখ কপালে উঠবে। খুব গোদা ভাবে হিসেব করলেও একটা উদাহরণ দেওয়া যায়, সত্যিই চোখ কপালে উঠবে সকলের। যেমন, ধরুন, কারও এখন বেসিক পে যদি পঞ্চাশহাজারের আশেপাশে হয়, তবে নতুন পে কমিশনের জন্য তার বেতন দাঁড়াবে প্রায় দেড়লাখের কাছাকাছি (১৪৫,৫০৬ টাকা)! এর অর্থ, এই ব্যক্তির গ্রস স্যালারি বাড়ছে প্রায় ৪০ শতাংশ (৩৮.৫ শতাংশ)। ভাবা যায়! সেজন্যই এটাকে বলা হচ্ছে 'হিস্টরিক স্যালারি রিভিশন'। 

