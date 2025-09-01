8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশনের 'কৃপা'য় কত হচ্ছে বেতন? পুরনো সব ভাতা উঠে যাচ্ছে? লক্ষ্মীলাভের আশায় অধীর আগ্রহে...

8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশনের 'কৃপা'য় কত হচ্ছে বেতন? পুরনো সব ভাতা উঠে যাচ্ছে? লক্ষ্মীলাভের আশায় অধীর আগ্রহে...
8th Pay Commission Allowances Updates: কেন্দ্রীয় সরকার যখন পে কমিশন লাগু করে, তখন শুধু যে কর্মচারীদের বেতন বাড়ে তা-ই নয়, এর পাশাপাশি পুরনো ভাতাগুলিরও সংস্কার হয়। একটা আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কিছু ভাতা তুলে দিতে পারে! কেন এরকম মনে হচ্ছে?
অষ্টম পে কমিশন
অনুমোদন
ভাতা কি আগের মতোই?
ভাতা কাটছাঁট
৫২টি ভাতা নেই!
ভাতা কম, স্বচ্ছতা বেশি!
বেসিক স্যালারি, ডিয়ারনেস অ্যালোয়েন্স
বেতন সংস্কার
সহজ করে বললে দাঁড়ায়, সপ্তম পে কমিশনে কারও বেসিক পে যদি হয় ১৮ হাজার। অষ্টম পে কমিশনে সেটা বেড়ে (১৮০০০ x ১.৮৩) দাঁড়াবে ৩২,৯৪০ টাকা। উপরের দিকে সেটা হবে (১৮০০০ x ২.৮৬) ৫১,৪৮০ টাকা! এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা বেসিক পে-র ৫৫ শতাংশ ডিএ পেতেন। এবার সেটা কত দাঁড়ায় দেখতে হবে। এর সঙ্গে যোগ হবে ট্রান্সপোর্ট অ্যালোয়েন্স, এইচআরএ। তাহলে, নতুন পে কমিশনে একজন সরকারি কর্মচারীর মাইনে কত হবে? চোখ কপালে উঠবে। খুব গোদা ভাবে হিসেব করলেও একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, কারও এখন বেসিক পে যদি পঞ্চাশহাজারের আশেপাশে হয়, তবে নতুন পে কমিশনের জন্য তার বেতন দাঁড়াবে প্রায় দেড়লাখের কাছাকাছি (১৪৫,৫০৬ টাকা)! এর অর্থ, এই ব্যক্তির গ্রস স্যালারি বাড়ছে প্রায় ৪০ শতাংশ (৩৮.৫ শতাংশ)। সেজন্যই এটাকে বলা হচ্ছে 'হিস্টরিক স্যালারি রিভিশন'।
