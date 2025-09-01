English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশনের 'কৃপা'য় কত হচ্ছে বেতন? পুরনো সব ভাতা উঠে যাচ্ছে? লক্ষ্মীলাভের আশায় অধীর আগ্রহে...

8th Pay Commission Allowances Updates: কেন্দ্রীয় সরকার যখন পে কমিশন লাগু করে, তখন শুধু যে কর্মচারীদের বেতন বাড়ে তা-ই নয়, এর পাশাপাশি পুরনো ভাতাগুলিরও সংস্কার হয়। একটা আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কিছু ভাতা তুলে দিতে পারে! কেন এরকম মনে হচ্ছে?

অষ্টম পে কমিশন

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা প্রবল আগ্রহে অষ্টম পে কমিশনের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই অষ্টম পে কমিশনের অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে। এই অনুমোদন মিলেছে এ বছরের জানুয়ারিতেই। কবে থেকে লাগু হবে এই নিয়ম? ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। 

অনুমোদন

এর ফলে প্রায় ৪৯ লক্ষ সরকারি কর্মচারী এবং প্রায় ৬৮ লক্ষ পেনসনার প্রভূত উপকৃত হবেন। এঁদের বেসিক পে বিপুল ভাবে 'রিভাইজড' হতে চলেছে। বদলে যাবে অ্যালোয়েন্সও।

ভাতা কি আগের মতোই?

আর এই অ্যালোয়েন্স নিয়েই সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে বড় প্রশ্নচিহ্ন। সব ভাতা কি আগের মতোই থাকছে? না কি, সেসব বদলে যাচ্ছে? 

ভাতা কাটছাঁট

কেন এই প্রশ্ন উঠছে? উঠছে, কারণ, এর আগে, যখন সপ্তম পে কমিশন লাগু হয়েছিল, তখনও কিন্তু বেশ কিছু রকমের ভাতা কাটছাঁট করা হয়েছিল। এবারেও এরকম ভাবা হচ্ছে, কেননা, বেশ কিছু ভাতার আর তেমন প্রয়োজন নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।

৫২টি ভাতা নেই!

কী হয়েছিল সপ্তম পে কমিশনে? সপ্তম পে কমিশনে ১৯৬টি বিভিন্ন ভাতা নিয়ে রিভিউ হয়েছিল। তাতে ৫২টি ভাতা তুলে দেওয়া হয়েছিল। ৩৬টি ভাতা অন্য ভাতার সঙ্গে 'মার্জ' করে গিয়েছিল।

ভাতা কম, স্বচ্ছতা বেশি!

রিপোর্ট বলছে, অষ্টমেও এমনটা ঘটতে পারে। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, বেশ কিছু ভাতা তুলে দেওয়া হতেই পারে! কেননা, এবারের পে কমিশনের লক্ষ্যই হচ্ছে, কম ভাতা, বেশি স্বচ্ছতা!

বেসিক স্যালারি, ডিয়ারনেস অ্যালোয়েন্স

আসলে ডিজিটালাইজেশন এবং আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার জেরে পুরনো অনেক ভাতারই আর ততটা আবশ্যকতা নেই! তাই সেগুলি তুলে দেওয়া হতেই পারে। এবারের বেতনকাঠামো হবে খুব পরিচ্ছন্ন ও শক্তিশালী। মূল লক্ষ্য-- বেসিক স্যালারি উন্নত করা, ডিয়ারনেস অ্যালোয়েন্স যথাযথ দেওয়া। 

বেতন সংস্কার

সহজ করে বললে দাঁড়ায়, সপ্তম পে কমিশনে কারও বেসিক পে যদি হয় ১৮ হাজার। অষ্টম পে কমিশনে সেটা বেড়ে (১৮০০০ x ১.৮৩) দাঁড়াবে ৩২,৯৪০ টাকা। উপরের দিকে সেটা হবে (১৮০০০ x ২.৮৬) ৫১,৪৮০ টাকা! এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা বেসিক পে-র ৫৫ শতাংশ ডিএ পেতেন। এবার সেটা কত দাঁড়ায় দেখতে হবে। এর সঙ্গে যোগ হবে ট্রান্সপোর্ট অ্যালোয়েন্স, এইচআরএ। তাহলে, নতুন পে কমিশনে একজন সরকারি কর্মচারীর মাইনে কত হবে? চোখ কপালে উঠবে। খুব গোদা ভাবে হিসেব করলেও একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, কারও এখন বেসিক পে যদি পঞ্চাশহাজারের আশেপাশে হয়, তবে নতুন পে কমিশনের জন্য তার বেতন দাঁড়াবে প্রায় দেড়লাখের কাছাকাছি (১৪৫,৫০৬ টাকা)! এর অর্থ, এই ব্যক্তির গ্রস স্যালারি বাড়ছে প্রায় ৪০ শতাংশ (৩৮.৫ শতাংশ)। সেজন্যই এটাকে বলা হচ্ছে 'হিস্টরিক স্যালারি রিভিশন'। 

