  8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশনে কোনও বেতন বাড়বে না, কোনও সুবিধা মিলবে না! কোনও লাভের মুখ দেখবেন না এইসব কর্মীরা…

8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশনে কোনও বেতন বাড়বে না, কোনও সুবিধা মিলবে না! কোনও লাভের মুখ দেখবেন না এইসব কর্মীরা…

8th Pay Commission No Salary Hike: সবাই অষ্টম পে কমিশনের লাভের মুখ দেখবেন না। অষ্টম পে কমিশন কার্যকর হবে না বহু কর্মীদের ক্ষেত্রেই।  

| Feb 20, 2026, 06:54 PM IST
অষ্টম পে কমিশনে বেতন বাড়বে না...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত সেপ্টেম্বরেই অষ্টম পে কমিশনের টার্মস অফ রেফারেন্সে (ToR) অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র। তবে এখনও লাগু হয়নি অষ্টম পে কমিশনের সুপারিশ। কমিশনের তরফে সুপারিশ জমা করতে সময় লাগতে পারে ১৮ মাসের মতো।

অষ্টম পে কমিশনে বেতন বাড়বে না...

ফলে এই মুহূর্তে অষ্টম পে কমিশন নিয়ে চর্চার শেষ নেই। ২০২৬-এর ১ জানুয়ারি থেকেই কার্যকর হবে অষ্টম পে কমিশন। সবারই তাই জানার কৌতূহলের কেন্দ্রে কত বেতন বাড়তে চলেছে অষ্টম পে কমিশনে?

অষ্টম পে কমিশনে বেতন বাড়বে না...

কী কী সুবিধা মিলতে চলেছে অষ্টম পে কমিশনের আওতায়? প্রায় ৫০ লাখ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও ৬৯ লক্ষ পেনশনভোগী অষ্টম পে কমিশনের আওতায় পড়ছেন বলে খবর।

অষ্টম পে কমিশনে বেতন বাড়বে না...

তবে সবাই অষ্টম পে কমিশনের লাভের মুখ দেখবেন না। অনেকরই অষ্টম পে কমিশনে কোনও বেতন বাড়বে না। অষ্টম পে কমিশন কার্যকর হবে না বহু কর্মীদের ক্ষেত্রেই।

অষ্টম পে কমিশনে বেতন বাড়বে না...

স্বাভাবিকভাবেই অষ্টম পে কমিশনের সুবিধা পাবেন না বেসরকারি কর্মীরা। কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিজীবীরাইঅষ্টম পে কমিশনের সুবিধা পাবেন। 

অষ্টম পে কমিশনে বেতন বাড়বে না...

তবে কোনও চুক্তিভিত্তিক কর্মী, অস্থায়ী কর্মী, যাঁরা সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিসেস বিধির আওতায় পড়েন, তাঁরাও অষ্টম পে কমিশনের সুবিধা পাবেন না।

অষ্টম পে কমিশনে বেতন বাড়বে না...

বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকারি কর্মীরাও অষ্টম পে কমিশনের আওতায় পড়বেন না। যদি সেই রাজ্যের সরকার অষ্টম পে কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করে, তবে তাঁরা সেই সুবিধা পাবেন। 

অষ্টম পে কমিশনে বেতন বাড়বে না...

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার কর্মীরাও অষ্টম পে কমিশনের আওতায় পড়বেন না। অটোনমাস সংস্থার কর্মীরাও অষ্টম পে কমিশনের আওতায় পড়বেন না। 

