English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • 8th Pay Commission BIG Update: অষ্টম বেতন কমিশনে এরিয়ার মিলতে পারে লক্ষ লক্ষ টাকা! অবিশ্বাস্য 8th পে কমিশনের বিগ আপডেট...

8th Pay Commission BIG Update: অষ্টম বেতন কমিশনে এরিয়ার মিলতে পারে লক্ষ লক্ষ টাকা! অবিশ্বাস্য 8th পে কমিশনের বিগ আপডেট...

8th Pay Commission Pensioners BIG Update: লাগু হতে দেরি হলেও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা অষ্টম বেতম কমিশনের জেরে বিপুল এরিয়ার বা বকেয়া টাকা পাবেন। এরিয়ার সবসময় ঘোষণার দিন থেকেই মেলে। যখন আদতে সেটা শুরু হবে, তখন সমস্ত বকেয়া টাকা পেয়ে যাবেন সংশ্লিষ্ট প্রাপকেরা।

| Jan 04, 2026, 08:43 PM IST
1/7

টাকা মিলবেই

ফলে ভয় নেই। যেদিন থেকে শুরু হওয়ার কথা সেদিন থেকেই লাগু না হয়ে যদি পরেও শুরু হয় বেতন কমিশন, তাহলেও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ও পেনশনারদের হারানোর কিছু নেই। তা এফেক্টিভ হবে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকেই।

2/7

১২ থেকে ২৪ মাসের

সেক্ষেত্রে এটা প্রত্যাশিত যে, এরিয়ারের হিসেব কষা হবে, এ বছরের ১ জানুয়ারি থেকেই। হিসেব চলবে যেদিন অষ্টম বেতন কমিশন লাগু হবে, সেদিন পর্যন্ত। ধরা যাক, সরকার ঘোষণা করল, কিন্তু তা লাগু হল ২০২৭ সালে। তাহলে ১২ থেকে ২৪ মাসের এরিয়ার হিসেব করে দিয়ে দেওয়া হবে। আর সেক্ষেত্রে সেটা একটা বিপুল অ্যামাউন্টে গিয়ে দাঁড়াবে।

3/7

ডিলে পিরিয়ডের হিসেব

কী ভাবে হিসেবটা হবে? ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরকে মাথায় রেখে বেসিক পে-টার রিভাইসড অ্যামাউন্টের উপর হিসেবটা হবে। ডিএ রিক্যালকুলেট করা হবে। রিভাইসড বেসিক পে-র উপর হবে এইচআরএ-এর হিসেবও। এসব করে পুরনো বেতন ও নতুন বেতনের মধ্যে যে ফারাকটা দাঁড়াবে, সেটাই প্রতি মাসের হিসেবে জমবে। গোটা ডিলে পিরিয়ডের হিসেব কষে এটা দেওয়া হবে।

4/7

পেনশনারদের

পেনশনারদের ক্ষেত্রেও বিষয়টা তেমন। রিভাইজড বেসিক পেনশন, আর পুরনো মাসিক পেনশনের মধ্যে যে ফারাক, তা হিসেব কষেই দেওয়া হবে তাঁদের। ডিএ থাকবে।

5/7

দৃষ্টান্ত

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। অষ্টম পে কমিশন ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এফেক্টিভ হওয়ার কথা। কিন্তু হল ২০২৭ সালের জুলাইতে। ফলে ১৮ মাসের এরিয়ার মিলবে।

6/7

প্রায় ১০ লাখ

কোনও কর্মীর এখন বেসিক পে হয়তো ৩৫৪০০ টাকা। ফিটমেট ফ্যাক্টর ৩.০০। ফলে রিভাইজড বেসিক পে হবে ১ লক্ষ ৬ হাজার ২০০ টাকা। পুরো মাইনে হয়তো ছিল ৫৩১০০ টাকা, নতুন বেতন হবে ১ লক্ষ ৬ হাজার ২০০ টাকা। ফারাক ৫৩১০০ টাকা। এবার ১৮ মাস ধরে এই টাকাটা জমবে। ফলে সেটা দাঁড়াবে ৯.৬ লক্ষ টাকার বিপুল একটা অঙ্কে।

7/7

বিপুল অঙ্ক

পেনশনারদের ক্ষেত্রেও টাকাটা অনেক হবে। তাঁদেরও বকেয়া টাকা জমে একটা বড় অঙ্ক হবে। প্রায় লাখের ঘরেই। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Top 10 Elite Special Forces of the World: বিশ্বের ভয়ংকর ১০ এলিট স্পেশ্যাল ফোর্স, তালিকায় ভারতও, আছে মৃত্যুদূত 'মাগরমাছ'ও...

পরবর্তী অ্যালবাম

Top 10 Elite Special Forces of the World: বিশ্বের ভয়ংকর ১০ এলিট স্পেশ্যাল ফোর্স, তালিকায় ভারতও, আছে মৃত্যুদূত &#039;মাগরমাছ&#039;ও...

Top 10 Elite Special Forces of the World: বিশ্বের ভয়ংকর ১০ এলিট স্পেশ্যাল ফোর্স, তালিকায় ভারতও, আছে মৃত্যুদূত 'মাগরমাছ'ও...

Top 10 Elite Special Forces of the World: বিশ্বের ভয়ংকর ১০ এলিট স্পেশ্যাল ফোর্স, তালিকায় ভারতও, আছে মৃত্যুদূত 'মাগরমাছ'ও... 11
SIR in Bengal: হয়রানির একশেষ! SIR শুনানিতে গিয়ে এবার মাথা ফাটল বৃদ্ধের, বিডিও অফিসের সামনেই...

SIR in Bengal: হয়রানির একশেষ! SIR শুনানিতে গিয়ে এবার মাথা ফাটল বৃদ্ধের, বিডিও অফিসের সামনেই...

SIR in Bengal: হয়রানির একশেষ! SIR শুনানিতে গিয়ে এবার মাথা ফাটল বৃদ্ধের, বিডিও অফিসের সামনেই... 8
Shani Rashifal 2026: শনির কৃপায় ১৮০° ঘুরবে ভাগ্য! ২০২৬ সালে গোল্ডেন টাইমের মধ্যে দিয়ে যাবেন যাঁরা...

Shani Rashifal 2026: শনির কৃপায় ১৮০° ঘুরবে ভাগ্য! ২০২৬ সালে গোল্ডেন টাইমের মধ্যে দিয়ে যাবেন যাঁরা...

Shani Rashifal 2026: শনির কৃপায় ১৮০° ঘুরবে ভাগ্য! ২০২৬ সালে গোল্ডেন টাইমের মধ্যে দিয়ে যাবেন যাঁরা... 7
Saina Nehwal: শীতের সকালে শহরে সাইনা! জানেন সেক্টর ফাইভে কী করলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী?

Saina Nehwal: শীতের সকালে শহরে সাইনা! জানেন সেক্টর ফাইভে কী করলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী?

Saina Nehwal: শীতের সকালে শহরে সাইনা! জানেন সেক্টর ফাইভে কী করলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী? 10