8th Pay Commission BIG Update: অষ্টম বেতন কমিশনে এরিয়ার মিলতে পারে লক্ষ লক্ষ টাকা! অবিশ্বাস্য 8th পে কমিশনের বিগ আপডেট...

8th Pay Commission BIG Update: অষ্টম বেতন কমিশনে এরিয়ার মিলতে পারে লক্ষ লক্ষ টাকা! অবিশ্বাস্য 8th পে কমিশনের বিগ আপডেট...
8th Pay Commission Pensioners BIG Update: লাগু হতে দেরি হলেও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীরা অষ্টম বেতম কমিশনের জেরে বিপুল এরিয়ার বা বকেয়া টাকা পাবেন। এরিয়ার সবসময় ঘোষণার দিন থেকেই মেলে। যখন আদতে সেটা শুরু হবে, তখন সমস্ত বকেয়া টাকা পেয়ে যাবেন সংশ্লিষ্ট প্রাপকেরা।
1/7
টাকা মিলবেই
2/7
১২ থেকে ২৪ মাসের
সেক্ষেত্রে এটা প্রত্যাশিত যে, এরিয়ারের হিসেব কষা হবে, এ বছরের ১ জানুয়ারি থেকেই। হিসেব চলবে যেদিন অষ্টম বেতন কমিশন লাগু হবে, সেদিন পর্যন্ত। ধরা যাক, সরকার ঘোষণা করল, কিন্তু তা লাগু হল ২০২৭ সালে। তাহলে ১২ থেকে ২৪ মাসের এরিয়ার হিসেব করে দিয়ে দেওয়া হবে। আর সেক্ষেত্রে সেটা একটা বিপুল অ্যামাউন্টে গিয়ে দাঁড়াবে।
photos
TRENDING NOW
3/7
ডিলে পিরিয়ডের হিসেব
কী ভাবে হিসেবটা হবে? ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরকে মাথায় রেখে বেসিক পে-টার রিভাইসড অ্যামাউন্টের উপর হিসেবটা হবে। ডিএ রিক্যালকুলেট করা হবে। রিভাইসড বেসিক পে-র উপর হবে এইচআরএ-এর হিসেবও। এসব করে পুরনো বেতন ও নতুন বেতনের মধ্যে যে ফারাকটা দাঁড়াবে, সেটাই প্রতি মাসের হিসেবে জমবে। গোটা ডিলে পিরিয়ডের হিসেব কষে এটা দেওয়া হবে।
4/7
পেনশনারদের
5/7
দৃষ্টান্ত
6/7
প্রায় ১০ লাখ
7/7
বিপুল অঙ্ক
photos