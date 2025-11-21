English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

8th Pay Commission Big Update: ৯ নতুন বিষয়ে মিলবে টাকা, অষ্টম পে কমিশনে ন্যূনতম বেতন ফর্মুলায় আমূল বদল! বড় খবরের বড় আপডেট!

8th Pay Commission news: ২০২৫-এর ডিসেম্বেরই শেষ হচ্ছে সপ্তম পে কমিশনের (7th Pay Commission) মেয়াদ। তারপর ২০২৬-এর জানুয়ারি থেকেই লাগু হওয়ার কথা অষ্টম পে কমিশন (8th Pay Commission)। অষ্টম বেতন কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর (Fitment Factor) হতে পারে ২.৮৬। ফলে আড়াই গুণেরও বেশি বাড়তে পারে বেসিক পে (Basic Pay)। একলাফে অনেকটা বাড়তে পারে বেতন।  

| Nov 21, 2025, 02:20 PM IST
1/13

অষ্টম পে কমিশনের ন্যূনতম বেতনে বড় আপডেট!

8th Pay Commission Big Update: minimum salary formula

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় খবর। ন্যূনতম বেতনের মধ্যে কী কী থাকতে চলেছে? তাই নিয়েই এবার বড় আপডেট। 

2/13

অষ্টম পে কমিশনের ন্যূনতম বেতনে বড় আপডেট!

8th Pay Commission Big Update: minimum salary formula

ন্যূনতম বেতনের মধ্যে আর কেবল খাবার, পোশাক ও বাসস্থান নয়, জানা যাচ্ছে মোবাইল এবং ইন্টারনেট বিলও অন্তর্ভুক্ত থাকতে চলেছে!

3/13

অষ্টম পে কমিশনের ন্যূনতম বেতনে বড় আপডেট!

8th Pay Commission Big Update: minimum salary formula

কারণ বিভিন্ন কর্মচারী ইউনিয়নগুলি দাবি করেছে যে বর্তমান ডিজিটাল চাহিদা অনুসারে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করার। 

4/13

অষ্টম পে কমিশনের ন্যূনতম বেতনে বড় আপডেট!

8th Pay Commission Big Update: minimum salary formula

তাদের দাবি, ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের সময় তাতে মোবাইল রিচার্জ, ইন্টারনেট ডেটা, ওয়াই-ফাই এবং অন্যান্য ডিজিটাল খরচও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

5/13

অষ্টম পে কমিশনের ন্যূনতম বেতনে বড় আপডেট!

8th Pay Commission Big Update: minimum salary formula

এতদিন ন্যূনতম বেতনে শুধু খাবার, পোশাক, বাসস্থান, বিদ্যুৎ, জল, শিশুদের শিক্ষা ও সামান্য বিনোদন-ই বিবেচনা যোগ্য ছিল।

6/13

অষ্টম পে কমিশনের ন্যূনতম বেতনে বড় আপডেট!

8th Pay Commission Big Update: minimum salary formula

কিন্তু বর্তমানে কর্মচারীদের দাবি, আজকাল মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট ছাড়া কোনও কাজ করা কঠিন শুধু নয় অসম্ভব। তা সে সরকারি কাজ হোক বা গৃহস্থালির কাজ হোক। 

7/13

অষ্টম পে কমিশনের ন্যূনতম বেতনে বড় আপডেট!

8th Pay Commission Big Update: minimum salary formula

ইন্টারনেট ছাড়া শিশু শিক্ষাও হচ্ছে না। শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনলাইন এডুকেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এমনকি ইন্টারনেট ছাড়া সরকারি অ্যাপ ব্যবহার করাও কঠিন।

8/13

অষ্টম পে কমিশনের ন্যূনতম বেতনে বড় আপডেট!

8th Pay Commission Big Update: minimum salary formula

এখন জাতীয় শ্রমিক পরিষদও (JCM) অষ্টম বেতন কমিশনকে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের সময় কিছু মৌলিক বিষয় বিবেচনা করার সুপারিশ করেছে। 

9/13

অষ্টম পে কমিশনের ন্যূনতম বেতনে বড় আপডেট!

8th Pay Commission Big Update: minimum salary formula

যার মধ্যে একজন প্রাপ্তবয়স্কের দৈনিক ক্যালোরির চাহিদাও অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি, এও বলেছে যে, খাবার এবং পানীয়ের পাশাপাশি, পোশাক ও জুতোর খরচও বিবেচনা করা উচিত। 

10/13

অষ্টম পে কমিশনের ন্যূনতম বেতনে বড় আপডেট!

8th Pay Commission Big Update: minimum salary formula

JCM-এর মতে উৎসব, বিবাহ এবং সামাজিক ব্যয়ের জন্য আলাদা পরিমাণ বরাদ্দ থাকা উচিত। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল,আজকের দিনে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল চাহিদা। 

11/13

অষ্টম পে কমিশনের ন্যূনতম বেতনে বড় আপডেট!

8th Pay Commission Big Update: minimum salary formula

যার মধ্যে রয়েছে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ডেটা প্যাক এবং ওটিটি সাবস্ক্রিপশনের মতো বিষয়। উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সালের ভারতীয় শ্রম ফর্মুলার উপর ভিত্তি করে সপ্তম বেতন কমিশন ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করেছিল। 

12/13

অষ্টম পে কমিশনের ন্যূনতম বেতনে বড় আপডেট!

8th Pay Commission Big Update: minimum salary formula

সপ্তম বেতন কমিশনে ন্যূনতম বেতন ছিল ১৮,০০০ টাকা। তাতে মোবাইল এবং ইন্টারনেটের মতো বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কারণ তখন সেগুলোর প্রচলন ছিল না। 

13/13

অষ্টম পে কমিশনের ন্যূনতম বেতনে বড় আপডেট!

8th Pay Commission Big Update: minimum salary formula

এখন সরকারি কর্মচারীরা চান যে অষ্টম বেতন কমিশন একটি নতুন ও আধুনিক সময়োপযোগী ফর্মুলা তৈরি করুক যাতে ডিজিটাল খরচও অন্তর্ভুক্ত থাকে। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

Miss Universe 2025: টপ ১২-এ ধাক্কা! থামল ভারতের বিশ্বজয়ের দৌড়... কে ছিনিয়ে নিল মিস ইউনিভার্সের মুকুট?

পরবর্তী অ্যালবাম

Miss Universe 2025: টপ ১২-এ ধাক্কা! থামল ভারতের বিশ্বজয়ের দৌড়... কে ছিনিয়ে নিল মিস ইউনিভার্সের মুকুট?

Miss Universe 2025: টপ ১২-এ ধাক্কা! থামল ভারতের বিশ্বজয়ের দৌড়... কে ছিনিয়ে নিল মিস ইউনিভার্সের মুকুট?

Miss Universe 2025: টপ ১২-এ ধাক্কা! থামল ভারতের বিশ্বজয়ের দৌড়... কে ছিনিয়ে নিল মিস ইউনিভার্সের মুকুট? 10
Kolkata Earthquake: কলকাতায় জোরাল ভূমিকম্প! ১২ সেকেন্ড ধরে একাধিক জেলায় কম্পন...

Kolkata Earthquake: কলকাতায় জোরাল ভূমিকম্প! ১২ সেকেন্ড ধরে একাধিক জেলায় কম্পন...

Kolkata Earthquake: কলকাতায় জোরাল ভূমিকম্প! ১২ সেকেন্ড ধরে একাধিক জেলায় কম্পন... 6
Ajker Rashifal | Horoscope Today: কে, কী বলছে তাতে বেশী কান দেবেন না মেষ, দায়িত্ব নেওয়ার দিকে সতর্ক থাকবেন মিথুন...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কে, কী বলছে তাতে বেশী কান দেবেন না মেষ, দায়িত্ব নেওয়ার দিকে সতর্ক থাকবেন মিথুন...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: কে, কী বলছে তাতে বেশী কান দেবেন না মেষ, দায়িত্ব নেওয়ার দিকে সতর্ক থাকবেন মিথুন... 12
Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্তের জেরে ফের বৃষ্টি! একেবারেই উধাও শীত, জাঁকিয়ে ঠান্ডার দেখা পাওয়া যাবে...

Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্তের জেরে ফের বৃষ্টি! একেবারেই উধাও শীত, জাঁকিয়ে ঠান্ডার দেখা পাওয়া যাবে...

Bengal Weather Update: ঘূর্ণাবর্তের জেরে ফের বৃষ্টি! একেবারেই উধাও শীত, জাঁকিয়ে ঠান্ডার দেখা পাওয়া যাবে... 8