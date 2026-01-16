English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 8th Pay Commission BIG Update: বড় খবর! অষ্টম পে কমিশন থেকে সত্যিই বাদ পড়ছেন পেনশনভোগীরা? জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে লেখা...

8th Pay Commission TOR controversy: ৩১ ডিসেম্বর শেষ হয়ে গিয়েছে সপ্তম পে কমিশনের মেয়াদ। ২০২৬-এর ১ জানুয়ারি থেকে লাগু হওয়ার কথা অষ্টম পে কমিশনের। আর তারমধ্যেই অষ্টম পে কমিশনের ToR বা শর্তাবলী ঘিরে তুঙ্গে বিতর্ক।  

| Jan 16, 2026, 04:13 PM IST
অষ্টম পে কমিশন থেকে বাদ পেনশনভোগীরা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অষ্টম পে কমিশন থেকে বাদ পড়ছেন বর্তমান পেনশনভোগীরা? পেনশনভোগীদের মধ্যে আশঙ্কা যে তারা এই পে কমিশনের আওতা থেকে বাদ পড়তে পারেন।

অষ্টম পে কমিশন থেকে বাদ পেনশনভোগীরা?

অষ্টম বেতন কমিশনের শর্তাবলী বা ToR ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত। যা বাড়িয়েছে উদ্বেগও। পেনশনভোগীদের সংগঠনগুলি এই মর্মে সতর্কও করেছে যে বর্তমান পেনশনভোগী এবং পারিবারিক পেনশনভোগীদের এর আওতা থেকে বাদ দেওয়া হতে পারে। 

অষ্টম পে কমিশন থেকে বাদ পেনশনভোগীরা?

এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী, পেনশন প্রতিমন্ত্রী এবং অষ্টম বেতন কমিশনের চেয়ারপারসনের কাছে চিঠি লিখে টিওআরের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে জম্মুর কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনভোগী কল্যাণ সমিতি (CGPWA)।

অষ্টম পে কমিশন থেকে বাদ পেনশনভোগীরা?

অ্যাসোসিয়েশনের মতে, টিওআর-এর বিজ্ঞপ্তিতে যে শব্দগুলি লেখা হয়েছে তা অষ্টম পে কমিশনের পরিধিকে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে বলে মনে হচ্ছে। যেখানে বাদ যাচ্ছে বর্তমান পেনশনভোগী এবং পারিবারিক পেনশনভোগীরা।

অষ্টম পে কমিশন থেকে বাদ পেনশনভোগীরা?

অ্যাসোসিয়েশনের আরও বক্তব্য, টিওআর জারি হওয়ার পর অর্থমন্ত্রী সহ বরিষ্ঠ মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে পেনশনভোগীদের স্বার্থও বিবেচনা করা হবে। কিন্তু সেই আশ্বাস টিওআর-এ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

অষ্টম পে কমিশন থেকে বাদ পেনশনভোগীরা?

প্রসঙ্গত, টিওআর-এর একটি বাক্যাংশ বা শব্দবন্ধ ঘিরেই বিতর্কের সূত্রপাত। যেখানে “unfunded cost of non-contributory pension schemes”-এর উল্লেখ করা হয়েছে। CGPWA-এর মতে এর মাধ্যমে পেশননকে সাংবিধানিক অধিকারের বদলে আর্থিক বোঝা হিসেবে দেখানো হয়েছে। 

অষ্টম পে কমিশন থেকে বাদ পেনশনভোগীরা?

এখন বর্তমান সরকারি কর্মীদেরও উদ্বেগের জায়গা হল, ToR-এ পেনশন সংশোধনের কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই, ডিএ একীভূতকরণ নিয়ে অস্পষ্টতা, ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে কার্যকর হওয়ারও কোনও উল্লেখ নেই। পাশাপাশি, চুক্তিভিত্তিক কর্মী এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে।

অষ্টম পে কমিশন থেকে বাদ পেনশনভোগীরা?

যদিও সরকার জোরের সঙ্গে দাবি করেছে যে পেনশনভোগীদের অষ্টম বেতন কমিশনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। অর্থ মন্ত্রকও সংসদকে জানিয়েছে যে কমিশন এনপিএস এবং নন-এনপিএস কর্মচারীদের জন্য পেনশন এবং গ্র্যাচুইটি বিষয়গুলি পরীক্ষা করবে।

