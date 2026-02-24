8th Pay Commission BIG Update: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বিরাট আপডেট! ৭ম সিপিসি-র মতোই এবারও বেসিক-ডিএ... ন্যূনতম বেতন বাড়ছে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
8th Pay Commission BIG Update: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বিরাট আপডেট! ৭ম সিপিসি-র মতোই এবারও বেসিক-ডিএ... ন্যূনতম বেতন বাড়ছে...

8th Pay Commission News: ৮ম সিপিসিতে যদি ৭ম সিপিসির মতোই মহার্ঘ ভাতা প্রকৃত বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে মিলে যায় তাহলে কী হবে?  

Feb 24, 2026, 06:04 PM IST
অষ্টম পে কমিশনে বিরাট আপডেট!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় সুখবর। জানা যাচ্ছে, অষ্টম সিপিসিও সপ্তম সিপিসির মতো একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে চলেছে। 

অষ্টম পে কমিশনে বিরাট আপডেট!

সেক্ষেত্রে অষ্টম পে কমিশনে মহার্ঘ্য ভাতা মূল বেতনের ৬০ শতাংশে পৌঁছাবে।

অষ্টম পে কমিশনে বিরাট আপডেট!

সপ্তম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ছিল ২.৫৭। যার ফলে সরকারি কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন ৭০০০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছিল ১৮,০০০ টাকা।

অষ্টম পে কমিশনে বিরাট আপডেট!

এর ফলে কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন ১৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রকৃত বেতন বৃদ্ধি ছিল ১৪ শতাংশ।

অষ্টম পে কমিশনে বিরাট আপডেট!

এখন ৭ম সিপিসিতে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের দুটো কম্পোনেন্ট ছিল। এক, মুদ্রাস্ফীতির কম্পোনেন্ট ২.২৫। 

অষ্টম পে কমিশনে বিরাট আপডেট!

এর মধ্যে মূল বেতনের সঙ্গে মহার্ঘ্য ভাতা একীভূত করা হয়েছিল। আর দ্বিতীয়টি ছিল ০.৩২, প্রকৃত বেতন বৃদ্ধির উপাদান।

অষ্টম পে কমিশনে বিরাট আপডেট!

এবার ৮ম সিপিসিতে যদি ৭ম সিপিসির মতোই মহার্ঘ ভাতা প্রকৃত বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে মিলে যায় তাহলে কী হবে?

অষ্টম পে কমিশনে বিরাট আপডেট!

তাহলে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের মুদ্রাস্ফীতি উপাদান দাঁড়াবে ১.০০+০.৬০ = ১.৬০।

অষ্টম পে কমিশনে বিরাট আপডেট!

ওদিকে ৭ম সিপিসির মতো ১৪.২২ শতাংশ প্রকৃত বেতন বৃদ্ধি দিতে ৮ম সিপিসিতে ১.১৪২-এর একই বৃদ্ধি ফ্যাক্টর ব্যবহার করতে হবে।

অষ্টম পে কমিশনে বিরাট আপডেট!

ফলে অষ্টম সিপিসিতে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর দাঁড়াবে ১.৬০ x ১.১৪২২ = ১.৮২৭৫।

অষ্টম পে কমিশনে বিরাট আপডেট!

এখন অষ্টম পে কমিশন যদি এই ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরটি সুপারিশ করে, তাহলে কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন ১৮,০০০ টাকার ১.৮৩ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

অষ্টম পে কমিশনে বিরাট আপডেট!

অর্থাৎ ১৮০০০ টাকায় বাড়বে (১৮,০০০ টাকা x ১.৮৩) = ৩২,৯৪০ টাকা।

