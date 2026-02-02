8th pay commission DA Hike: বিগ বিগ ব্রেকিং! ৬০% হচ্ছে ডিএ? নতুন পে কমিশনের ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বাড়তে থাকবে DA...

8th pay commission DA Hike: বিগ বিগ ব্রেকিং! ৬০% হচ্ছে ডিএ? নতুন পে কমিশনের ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বাড়তে থাকবে DA...
8th pay commission Big Update: জানুয়ারি থেকেই লাগু হবে নতুন ডিএ। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে খুব শিগগির-ই!
1/8
ডিএ বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশন বিগ আপডেট
2/8
ডিএ বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশন বিগ আপডেট
photos
TRENDING NOW
3/8
ডিএ বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশন বিগ আপডেট
4/8
ডিএ বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশন বিগ আপডেট
5/8
ডিএ বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশন বিগ আপডেট
6/8
ডিএ বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশন বিগ আপডেট
7/8
ডিএ বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশন বিগ আপডেট
8/8
ডিএ বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশন বিগ আপডেট
photos