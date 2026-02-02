English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 8th pay commission DA Hike: বিগ বিগ ব্রেকিং! ৬০% হচ্ছে ডিএ? নতুন পে কমিশনের ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বাড়তে থাকবে DA...

8th pay commission DA Hike: বিগ বিগ ব্রেকিং! ৬০% হচ্ছে ডিএ? নতুন পে কমিশনের ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বাড়তে থাকবে DA...

8th pay commission Big Update: জানুয়ারি থেকেই লাগু হবে নতুন ডিএ। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে খুব শিগগির-ই!    

| Feb 02, 2026, 03:19 PM IST
1/8

ডিএ বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশন বিগ আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়ছে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ডিএ। ডিএ বেড়ে একলাফে হচ্ছে ৬০%।

2/8

ডিএ বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশন বিগ আপডেট

শ্রম ব্যুরোর তথ্য অনুসারে, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য ডিএ একলাফে বেড়ে এবার ৬০% হতে পারে। 

3/8

ডিএ বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশন বিগ আপডেট

সপ্তম পে কমিশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও অষ্টম পে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য় ডিএ বৃদ্ধি জারি থাকবে বলে খবর।

4/8

ডিএ বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশন বিগ আপডেট

এখন কমপক্ষে ২% ডিএ বৃদ্ধি করা হবে বলে খবর। আর তা হলে বর্তমান ৫৮% ডিএ বেড়ে ৬০% হবে আর তা ২০২৬-এর জানুয়ারি থেকেই লাগু হবে।

5/8

ডিএ বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশন বিগ আপডেট

এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হতে পারে মার্চ বা এপ্রিলে। সাধারণত ৬ মাস অন্তর এই ডিএ বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে।

6/8

ডিএ বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশন বিগ আপডেট

এখন ডিসেম্বরের সূচক অনুযারী ডিএ সূচক ৫৯.৯৩%। কিন্তু ভগ্নাংশে ডিএ বৃদ্ধি সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে একেবারে ২% ডিএ বাড়তে চলেছে। এমনটাই খবর।

7/8

ডিএ বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশন বিগ আপডেট

এরপর অষ্টম পে কমিশনের সুপারিশ লাগু হলে ডিএ, মূল বেতনের সঙ্গে একীভূত-ও হয়ে যেতে পারে।

8/8

ডিএ বৃদ্ধি ও অষ্টম পে কমিশন বিগ আপডেট

তবে এখনও পর্যন্ত  অষ্টম পে কমিশনের সুপারিশ কবে  ঘোষণা করা হবে, তার কোনও স্পষ্ট দিনক্ষণ জানা যায়নি।

