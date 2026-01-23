English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • 8th Pay Commission: ২.৮৬ নয়! অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে ৩.২৫? লেভেল ১ থেকে ১৬, বেতন বেড়ে হবে...

8th pay commission Update: সপ্তম পে কমিশনের মেয়াদ শেষ হয়েছে ২০২৫-এর ৩১ ডিসেম্বর। প্রতি ১০ বছরে নতুন বেতন কমিশন গঠিত হয়।

| Jan 23, 2026, 05:59 PM IST
1/11

অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সব হিসেব পালটে যাবে? ২.১৫, ২.৫৭ বা ২.৮৬ নয়! অষ্টম পে কমিশনের ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর নিয়ে বড় আপডেট।

2/11

অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে...

অষ্টম পে কমিশনের ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হতে চলেছে ৩.২৫? কর্মচারী সংগঠনগুলি বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এমনই দাবি জানাল। ফেডারেশন অফ ন্যাশনাল পোস্টাল অর্গানাইজেশনস (FNPO)-এর তরফে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। 

3/11

অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে...

ফেডারেশনের দাবি, ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ৩.০  থেকে ৩.২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হোক। সেইসঙ্গে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৩% থেকে ৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হোক। ফেডারেশন বিভিন্ন বেতন স্তরের জন্য বিভিন্ন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরও প্রস্তাব করেছে।

4/11

অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে...

FNPO-এর সুপারিশ অনুসারে লেভেল ১ থেকে লেভেল ৫- গ্রুপ সি এবং ডি কর্মীদের জন্য ৩.০ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর প্রস্তাব করা হয়েছে। 

5/11

অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে...

লেভেল ৬ থেকে লেভেল ১২- মধ্যম স্তরের কর্মচারীদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব বিবেচনা করে ৩.০৫ থেকে ৩.১০ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর প্রস্তাব করা হয়েছে। 

6/11

অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে...

লেভেল ১৩ থেকে লেভেল ১৫- ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য, FNPO ৩.১৫ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর প্রস্তাব করেছে। যার লক্ষ্য বেতন ম্যাট্রিক্সে ভারসাম্য বজায় রাখা। 

7/11

অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে...

লেভেল ১৬ এবং তার উপরে মানে শীর্ষ স্তরের কর্মকর্তাদের জন্য সর্বোচ্চ প্রস্তাবিত ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ৩.২৫ সুপারিশ করা হয়েছে।

8/11

অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে...

এখন FNPO-র সুপারিশ অনুযায়ী, যদি একজন লেভেল ১ কর্মচারী বর্তমানে ১৮,০০০ টাকা মূল বেতন পান , তাবে অষ্টম বেতন কমিশনের অধীনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ৩.০ হলে মূল বেতন হবে ৫৪,০০০ টাকা। 

9/11

অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে...

ওদিকে শীর্ষ স্তরের কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ মন্ত্রিপরিষদের একজন সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে, যার বর্তমানে মূল বেতন প্রায় ২.৫ লক্ষ টাকা, অনুমোদিত চূড়ান্ত ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ৩.২৫ হলে তা বেড়ে ৮ লক্ষ টাকারও বেশি হতে পারে।

10/11

অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে...

এখন কর্মচারী ইউনিয়নগুলি শীঘ্রই অষ্টম বেতন কমিশনের অধীনে বেতন বৃদ্ধির দাবি চূড়ান্ত করার জন্য বৈঠকে মিলিত হবে। ২৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে হবে এই বৈঠক। 

11/11

অষ্টম পে কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে...

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগী সংগঠনের সদস্যরা যোগ দেবেন বৈঠকে। বৈঠকের পর কর্মচারী সংগঠনগুলি অষ্টম বেতন কমিশনের কাছে বেতন কত বাড়ানো উচিত সে সম্পর্কে তাদের চূড়ান্ত দাবি জমা দিতে পারে।

