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৬৯,০০০ টাকা বেসিক বেতন ও ৪৫,০০০ টাকা পেনশন! সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য অষ্টম পে কমিশনের জোড়া আপডেট

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 12, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:06 AM IST

Pension Alert: ৮২ লক্ষ পেনশনভোগীর মাথার ওপর ঝুলছে বড় বিপদ! সময়মতো একটি জরুরি কাজ না করলেই আচমকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে মাসিক আয়ের মূল উৎস। কিন্তু সাধারণ একটি স্মার্টফোনই কীভাবে বাঁচাবে এই বড় সংকট থেকে? অন্যদিকে, ৮ম পে কমিশনে বেতন-পেনশন কয়েকগুণ বাড়ানোর জোরালো প্রস্তাব উঠলেও সরকারি কর্মীদের ভাগ্য এবার কোন দিকে মোড় নেবে?

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের বেতন ও পেনশন বৃদ্ধির বড় আপডেট।

8th pay commission big demands on salary pension and DA1/6

৮২ লক্ষ পেনশনভোগীর জন্য সতর্কবার্তা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  এমপ্লয়িজ পেনশন স্কিম (EPS-95)-এর আওতায় থাকা ৮২ লক্ষেরও বেশি পেনশনভোগীর জন্য সময়মতো লাইফ সার্টিফিকেট বা ‘জীবন প্রমাণ’ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট (DLC) জমা দেওয়ার দিন থেকে পরবর্তী ১২ মাস পর্যন্ত বৈধ থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা না দিলে পেনশন সাময়িক বন্ধ হতে পারে, তবে পরবর্তীতে সার্টিফিকেট প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হলে আটকে থাকা বকেয়া অর্থ-সহ পেনশন ফের চালু হবে।

8th pay commission big demands on salary pension and DA2/6

ফেস অথেনটিকেশনের মাধ্যমে ঘরে বসে লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার সহজ ধাপ

ফ্রন্ট ক্যামেরা-সহ একটি অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন, সক্রিয় ইন্টারনেট সংযোগ, আধার নম্বর এবং আধারের সঙ্গে যুক্ত সক্রিয় মোবাইল নম্বর। গুগল প্লে-স্টোর থেকে ‘Jeevan Pramaan’ এবং ‘Aadhaar Face RD’ অ্যাপ ইনস্টল করতে হবে। অ্যাপ খুলে আধার, মোবাইল নম্বর ও ইমেল দিয়ে ওটিপি-র মাধ্যমে যাচাই সম্পন্ন করতে হবে। পিপিও (PPO) নম্বর নির্বাচন করে স্মার্টফোনের ফ্রন্ট ক্যামেরায় মুখমণ্ডল স্ক্যান সফল হলেই ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট ও প্রমাণ আইডি তৈরি হয়ে যাবে।

8th pay commission big demands on salary pension and DA3/6

৮ম পে কমিশন: ন্যূনতম বেতন ও পেনশন বৃদ্ধির বড় প্রস্তাব

'ভারত পেনশনার্স সমাজ' (BPS) ৮ম পে কমিশনের কাছে সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের জন্য একগুচ্ছ প্রস্তাব জমা দিয়েছে। বর্তমানে চালু থাকা ১৮,০০০ টাকা মূল বেতন বাড়িয়ে ৬৯,০০০ টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ন্যূনতম পেনশন বর্তমান ৯,০০০ টাকা পেনশন বাড়িয়ে ৪৫,০০০ টাকা করার আর্জি জানানো হয়েছে। অবসরকালীন শেষ প্রাপ্ত বেতনের অন্তত ৬৭ শতাংশ পেনশন এবং ফ্যামিলি পেনশন ৫০ শতাংশ করার দাবি তোলা হয়েছে।

8th pay commission big demands on salary pension and DA4/6

ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর, DA/DR ও পরিবার গণনার নতুন হিসাব

নতুন বেতন ও পেনশন কাঠামো নির্ধারণে ৩.৮৩ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ব্যবহারের আর্জি জানানো হয়েছে। বছরে দু'বারের জায়গায় প্রতি ৩ মাস অন্তর ডিএ (DA) ও ডিআর (DR) সংশোধনের প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। ডিয়ারনেস রিলিফ (DR) ২৫ শতাংশের বেশি হলেই তা মূল পেনশনের সঙ্গে যুক্ত করার জোরালো দাবি উঠেছে। বেতন নির্ধারণের হিসাবের ক্ষেত্রে ৩ জন সদস্যের বদলে ৫.২ সদস্যের পরিবার ধরে হিসাব করার সুপারিশ করা হয়েছে। 

8th pay commission big demands on salary pension and DA5/6

চিকিৎসা সুবিধা, ক্যাশলেস সেবা ও অতিরিক্ত পেনশন

সব পেনশনভোগীদের জন্য প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা নিশ্চিত মেডিক্যাল অ্যালাওয়েন্স চালুর আর্জি জানানো হয়েছে। গ্রামাঞ্চল ও CGHS পরিষেবার বাইরে থাকা পেনশনভোগীদের জন্য ক্যাশলেস চিকিৎসা ব্যবস্থা চালুর দাবি করা হয়েছে। ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হলেই অতিরিক্ত পেনশন চালু করা এবং প্রতি ৫ বছর পর পর তা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রয়েছে। ১০ বছরের ব্যবধানের জায়গায় প্রতি ৫ বছর অন্তর বেতন ও পেনশন কাঠামো পর্যালোচনার দাবি জানানো হয়েছে।

8th pay commission big demands on salary pension and DA6/6

স্বশাসিত সংস্থা, BSNL ও প্রস্তাবের বর্তমান স্থিতি

কেন্দ্রীয় স্বশাসিত সংস্থা ও BSNL-এর অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ঝুলন্ত সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের দাবি জানানো হয়েছে। এই সমস্ত দাবি ও প্রস্তাব আপাতত ৮ম পে কমিশনের কাছে আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে। কমিশন বিভিন্ন সংগঠনের পরামর্শ খতিয়ে দেখে সুপারিশ পেশ করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের পরই নতুন নিয়ম ও বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন হবে।

TAGS:
Pension Alert
Life Certificate
EPS-95
DA

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