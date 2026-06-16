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  • /8th Pay Commission big update: অষ্টম পে কমিশনের সবথেকে বড় খবর: কেন্দ্র সরকারি কর্মীরা ২ বছরের বেতন পাবে একসঙ্গে, কিন্তু কী ভাবে কর ছাড় দেবেন? রইল টিপস

8th Pay Commission big update: অষ্টম পে কমিশনের সবথেকে বড় খবর: কেন্দ্র সরকারি কর্মীরা ২ বছরের বেতন পাবে একসঙ্গে, কিন্তু কী ভাবে কর ছাড় দেবেন? রইল টিপস

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 16, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:24 PM IST
বেতন কমিশন1/18

বেতন কমিশন

সম্প্রতি সর্বভারতীয় অর্থ ম্য়াগাজিনে প্রকাশিত একটি বিশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, বেতন কমিশনের সুপারিশ চূড়ান্ত এবং তা বাস্তবায়ন হতে দেরি হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা ১৮ থেকে ২৪ মাসেরও বেশি সময়ের বকেয়া বেতন একসঙ্গে পেতে পারেন। 

 

বেতন কমিশন2/18

বেতন কমিশন

তবে এই বড় অঙ্কের এককালীন অর্থ হাতে আসার পাশাপাশি আয়করের ক্ষেত্রেও বড় ধরনের প্রভাব পড়তে চলেছে, যা এড়াতে নির্দিষ্ট কর নিয়ম জানা অত্যন্ত জরুরি।  

 

বেতন কমিশন3/18

বেতন কমিশন

সাধারণত একটি নতুন বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার নির্দিষ্ট তারিখ এবং বাস্তবে তা বাস্তবায়নের তারিখের মধ্যে একটি বড় সময়ের ব্যবধান বা গ্যাপ থাকে।  

 

কার্যকরী তারিখ:4/18

কার্যকরী তারিখ:

অষ্টম বেতন কমিশনের সুপারিশ ১ জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে (Retrospectively) কার্যকর করার প্রস্তাব রয়েছে।  

বাস্তবায়ন বিলম্ব: 5/18

বাস্তবায়ন বিলম্ব:

সরকার যদি এই সুপারিশগুলো চূড়ান্ত করতে সময় নেয় এবং ২০২৭ সালের দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে এটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়, তবে মাঝখানের এই ২০ থেকে ২৪ মাস সময়ের পুরো টাকাটাই কর্মচারীরা বকেয়া বা ‘ব্যাক পে’ হিসেবে এককালীন পাবেন। 

বেতন কমিশন6/18

বেতন কমিশন

যদিও এটি কোনও সরকারি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নয়, তবে পূর্ববর্তী বেতন কমিশনগুলোর (যেমন ষষ্ঠ ও সপ্তম সিপিসি) ট্রেন্ড বা ইতিহাস বিশ্লেষণ করে বাজার বিশেষজ্ঞরা এই ২৪ মাসের একটি সম্ভাব্য উইন্ডো ধরে হিসাব করছেন। 

বেতন কমিশন7/18

বেতন কমিশন

অনুমোদিত 'ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর' (Fitment Factor) এবং পে-লেভেলের ওপর ভিত্তি করে এই বকেয়া টাকার পরিমাণ এক-একজনের ক্ষেত্রে এক-একরকম হবে।  

 

ট্যাক্স স্ল্যাব বা করের ওপর এর প্রভাব8/18

ট্যাক্স স্ল্যাব বা করের ওপর এর প্রভাব

আয়কর আইন অনুযায়ী, বকেয়া বেতন সাধারণত যে অর্থবর্ষে (Financial Year) হাতে পাওয়া যায়, সেই বছরের মোট আয়ের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে যায়। ফলে এককালীন বড় অঙ্কের অ্যারিয়ার্স পাওয়ার কারণে কর্মচারীরা হঠাৎ করেই উচ্চতর ট্যাক্স স্ল্যাব বা করের আওতায় চলে যেতে পারেন।

বেতন কমিশন9/18

বেতন কমিশন

উদাহরণস্বরূপ, কোনও কর্মচারী আগে যে স্ল্যাবে কম কর দিতেন, বকেয়া যুক্ত হওয়ার পর তাঁকে হয়ত ৩০% পর্যন্ত উচ্চ হারে কর দিতে হতে পারে, যা কর্মচারীদের জন্য একটি বাড়তি আর্থিক চাপ।  

আয়কর আইন ৮৯(১) ধারায় স্বস্তি10/18

আয়কর আইন ৮৯(১) ধারায় স্বস্তি

কর্মচারীদের এই অন্যায্য করের বোঝা থেকে বাঁচাতে আয়কর আইন, ১৯৬১-এর ৮৯(১) ধারা একটি বিশেষ ছাড় বা স্বস্তির ব্যবস্থা রেখেছে। এই নিয়মের মূল কথা হল, দেরিতে টাকা পাওয়ার কারণে কোনও কর্মচারীকে যাতে বেশি কর দিতে না হয়, তা নিশ্চিত করা।  

 

কর ছাড়ের হিসাব পদ্ধতি11/18

কর ছাড়ের হিসাব পদ্ধতি

১. প্রথমে বকেয়া অর্থসহ বর্তমান বছরের মোট কর হিসাব করতে হবে।

 

কর ছাড়ের হিসাব পদ্ধতি12/18

কর ছাড়ের হিসাব পদ্ধতি

২. এরপর বকেয়া অর্থ বাদ দিয়ে বর্তমান বছরের কর কত হত, তা বের করতে হবে। এই দুটির পার্থক্যই হলো বকেয়ার কারণে তৈরি হওয়া অতিরিক্ত কর।

 

কর ছাড়ের হিসাব পদ্ধতি13/18

কর ছাড়ের হিসাব পদ্ধতি

৩. এবার যে বিগত বছরগুলোর বকেয়া পাওয়া গেছে, সেই বছরগুলোতে বকেয়া অর্থ যোগ করে এবং যোগ না করে করের পার্থক্য (Differential Tax) হিসাব করতে হবে।

 

কর ছাড়ের হিসাব পদ্ধতি14/18

কর ছাড়ের হিসাব পদ্ধতি

৪. যদি বর্তমান বছরের অতিরিক্ত করের পরিমাণ বিগত বছরের করের পার্থক্যের চেয়ে বেশি হয়, তবে সেই বাড়তি অংশটি ৮৯(১) ধারার অধীনে কর ছাড় (Tax Relief) হিসেবে দাবি করা যাবে।  

 

বেতন কমিশন15/18

বেতন কমিশন

বিশেষজ্ঞদের মতে, বকেয়া টাকা পাওয়ার পর করের বড় ধাক্কা সামলাতে কর্মচারীদের তিনটি পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি

অ্যারিয়ার্স স্টেটমেন্ট সংগ্রহ:16/18

অ্যারিয়ার্স স্টেটমেন্ট সংগ্রহ:

অফিসের বস বা ম্যানেজারের কাছ থেকে অর্থবর্ষ অনুযায়ী বকেয়া টাকার একটি বিস্তারিত ব্রেক-আপ বা বিবরণী চেয়ে নিতে হবে, যাতে কোন বছরের কত টাকা তা সঠিকভাবে ম্যাপ করা যায়।  

 

ফর্ম ১০ই (Form 10E) জমা দেওয়া17/18

ফর্ম ১০ই (Form 10E) জমা দেওয়া

৮৯(১) ধারার সুবিধা পেতে হলে আয়কর রিটার্ন (ITR) ফাইল করার আগেই অনলাইন পোর্টালে বাধ্যতামূলকভাবে 'Form 10E' পূরণ করে জমা দিতে হবে। এটি না করলে আয়কর দফতর থেকে নোটিশ আসতে পারে।

বিনিয়োগ পুনর্বিবেচনা: 18/18

বিনিয়োগ পুনর্বিবেচনা:

বকেয়া টাকা আসার ফলে করের কাঠামো বদলে যেতে পারে, তাই পিপিএফ (PPF) বা অন্যান্য কর সাশ্রয়ী স্কিমে নতুন করে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা উচিত।

TAGS:
8th Pay Commission
8th Pay Commission Big Update

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