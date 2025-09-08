8th Pay Commission EXPLAINED: অষ্টম পে কমিশনে হাতে উপুড় হবে লক্ষ্মীর ঝাঁপি! সবচেয়ে সহজ হিসেবে জেনে নিন, কত বেতন হবে, কত পেনশন...

8th Pay Commission EXPLAINED: অষ্টম পে কমিশনে হাতে উপুড় হবে লক্ষ্মীর ঝাঁপি! সবচেয়ে সহজ হিসেবে জেনে নিন, কত বেতন হবে, কত পেনশন...
8th Pay Commission Salary Hike: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে হইহই পড়ে গিয়েছে। শুধু সরকারি চাকুরেই নন, সঙ্গে সঙ্গে পেনশনাররাও এর দ্বারা বিপুল ভাবে উপকৃত হবে। এর সঙ্গে রয়েছে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবও।
২০১৬ সালে
৪৯ লক্ষ সরকারি কর্মচারী, ৬৮ লক্ষ পেনশনার
চেয়ারম্যান
ফিটমেন্ট এবং ডিএ
অস্ত্র ডিএ/ডিআর
রিভাইজড স্যালারি = বেসিক পে × ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর!
৫৫ শতাংশ ডিএ/ডিআর হারে একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী প্রতি মাসে এখন পান ২৭,৯০০ টাকা! (মিনিমাম বেসিক স্যালারি + ডিএ); আর একজন পেনশনার প্রতি মাসে পান ১৩,৯৫০ টাকা (মিনিমাম বেসিক পেনশন +ডিআর)! সপ্তম পে কমিশনে সরকারি কর্মীদের মিনিমাম বেসিক স্যালারি ১৮ হাজার টাকা, আর পেনশনারদের ক্ষেত্রে মিনিমাম বেসিক পেনশন ৯০০০ টাকা! এবার নতুন ফর্মুলায় ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে রিভাইজড স্যালারি হবে-- রিভাইজড স্যালারি = বেসিক পে × ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর!
