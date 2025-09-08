English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
8th Pay Commission EXPLAINED: অষ্টম পে কমিশনে হাতে উপুড় হবে লক্ষ্মীর ঝাঁপি! সবচেয়ে সহজ হিসেবে জেনে নিন, কত বেতন হবে, কত পেনশন...

8th Pay Commission Salary Hike: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে হইহই পড়ে গিয়েছে। শুধু সরকারি চাকুরেই নন, সঙ্গে সঙ্গে পেনশনাররাও এর দ্বারা বিপুল ভাবে উপকৃত হবে। এর সঙ্গে রয়েছে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবও।

| Sep 08, 2025, 05:47 PM IST
২০১৬ সালে

প্রতি ১০ বছরে একটি করে পে কমিশন হয়। এখন সরকারি কর্মচারীরা সপ্তম পে কমিশন মোতাবেক বেতন পাচ্ছেন। ২০১৪ সালে ইউপিএ সরকারের আমলে এটা তৈরি করা হয়েছিল। তবে, ২০১৬ সালে সেটা পেশ করে এনডিএ। 

৪৯ লক্ষ সরকারি কর্মচারী, ৬৮ লক্ষ পেনশনার

এর ফলে প্রায় ৪৯ লক্ষ সরকারি কর্মচারী এবং প্রায় ৬৮ লক্ষ পেনসনার প্রভূত উপকৃত হবেন। এঁদের বেসিক পে বিপুল ভাবে 'রিভাইজড' হতে চলেছে। বদলে যাবে অ্যালোয়েন্সও।

২০২৬ জানুয়ারি

কবে থেকে লাগু হবে এই নিয়ম? ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। 

চেয়ারম্যান

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে অষ্টম পে কমিশনের কথা ভাবা হয়েছিল। তবে এটার বহু কাজ বাকি। এখনও নতুন পে কমিশনের চেয়ারম্যান ঠিক করা হয়নি।

ফিটমেন্ট এবং ডিএ

কী ভাবে অষ্টম পে কমিশনে স্যালারি হাইক হবে? এখানে প্রধানত দুটি বিষয় আছে-- ফিটমেন্ট, এবং রেট অফ ডিয়ারনেস অ্যালোয়েন্স। 

অস্ত্র ডিএ/ডিআর

এই ডিএ/ডিআর (DA/DR)-ই কর্মী পেনশনারদের ইনফ্লেশনের সঙ্গে লড়ার শক্তি দেবে।  ডিএ/ডিআর বছরে দুবার বাড়ে। প্রথমটি ১ জানুয়ারি থেকে, পরেরটি ১ জুলাই থেকে। 

রিভাইজড স্যালারি = বেসিক পে × ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর!

৫৫ শতাংশ ডিএ/ডিআর হারে একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী প্রতি মাসে এখন পান ২৭,৯০০ টাকা! (মিনিমাম বেসিক স্যালারি + ডিএ); আর একজন পেনশনার প্রতি মাসে পান ১৩,৯৫০ টাকা (মিনিমাম বেসিক পেনশন +ডিআর)! সপ্তম পে কমিশনে সরকারি কর্মীদের মিনিমাম বেসিক স্যালারি ১৮ হাজার টাকা, আর পেনশনারদের ক্ষেত্রে মিনিমাম বেসিক পেনশন ৯০০০ টাকা! এবার নতুন ফর্মুলায় ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে রিভাইজড স্যালারি হবে-- রিভাইজড স্যালারি = বেসিক পে × ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর!

