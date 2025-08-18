English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় খবর! ২০২৬-র জানুয়ারিতেই বাড়ছে না কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন! লাগু হতে হতে...

8th Pay Commission Delay: হিসেব বলছে, ২০২৬-র জানুয়ারিতেই মিলবে না অষ্টম পে কমিশনের সুখবর! বেতন বৃদ্ধি বৃদ্ধি হতে হতে হয়ে যাবে...

| Aug 18, 2025, 11:49 AM IST
অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় খবর। এখনই বাড়ছে না কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন!

অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...

২০২৫-এর ডিসেম্বরে সপ্তম পে কমিশনের মেয়াদ শেষের পর ২০২৬-র জানুয়ারিতে অষ্টম পে কমিশন লাগু হওয়ার কথা ছিল।

অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...

সাধারণ প্রতি ১০ বছরে পে কমিশন গঠিত হয়। বেতন কাঠামো পর্যালোচনার ভিত্তিতে কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির সুপারিশ করে থাকে।  

অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...

কিন্তু ৭ মাস পরেও অষ্টম পে কমিশনের বাস্তবে কোনও অগ্রগতি হয়নি। কমিশনের টার্মস অফ রেফারেন্স (TOR) এখনও প্রস্তুত নয়। 

অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...

এছাড়াও, অষ্টম পে কমিশনের সদস্য এবং চেয়ারম্যানও এখনও নিযুক্ত করা হয়নি। তাই ২০২৬-র জানুয়ারিতেই সুখবর নাও মিলতে পারে!

অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...

ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে দেখা যায়, সপ্তম পে কমিশন ঘোষণার পর থেকে তার সুপারিশ বাস্তবায়ন পর্যন্ত প্রায় ৩ বছর সময় লেগেছিল।

অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...

২০১৩-র ২৫ সেপ্টেম্বর ইউপিএ সরকারের আমলে সপ্তম পে কমিশনের ঘোষণা হয়। TOP বিজ্ঞপ্তি জারি হয় ৫ মাস পর ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...

এর ১ বছর ৮ মাস পর ২০১৫-র ১৯ নভেম্বর প্রতিবেদন জমা পড়ে। প্রতিবেদন জমা দেওয়ারও ৭ মাস পর, ২০১৬-র ১ জানুয়ারি ২০১৬ কার্যকর হয় সপ্তম পে কমিশন। 

অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...

কিন্তু তা বাস্তবায়ন হতে হতে ২০১৬-র ২৯ জুন হয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে প্রায় ২ বছর ৯ মাস সময় লাগে।

অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...

এখন অষ্টম বেতন কমিশনও ২০২৫-র ১৬ জানুয়ারি তারিখে ঘোষণা করা হয়েছিল। যদি এটি সপ্তম কমিশনের মতো একই গতিতে চলে, তাহলে এর চূড়ান্ত বাস্তবায়ন ২০২৭-এর শেষের দিকেও নাও হতে পারে।

অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...

সেক্ষেত্রে সরকার যদি ২০২৫ সালের আগস্টের মধ্যে TOR জারি করে ও পুরো প্রক্রিয়া সপ্তম পে কমিশনের সময়সীমা অনুসরণ করে, তাহলে সুপারিশ বাস্তবায়িত হতে ২০২৮-এর জানুয়ারি হয়ে যাবে!

অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...

তবে বাস্তবায়ন দেরিতে হলেও, বেতন এবং পেনশন সংশোধন ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকেই কার্যকর হবে।

