8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় খবর! ২০২৬-র জানুয়ারিতেই বাড়ছে না কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন! লাগু হতে হতে...

8th Pay Commission: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় খবর! ২০২৬-র জানুয়ারিতেই বাড়ছে না কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন! লাগু হতে হতে...
8th Pay Commission Delay: হিসেব বলছে, ২০২৬-র জানুয়ারিতেই মিলবে না অষ্টম পে কমিশনের সুখবর! বেতন বৃদ্ধি বৃদ্ধি হতে হতে হয়ে যাবে...
1/12
অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...
2/12
অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...
photos
TRENDING NOW
3/12
অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...
4/12
অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...
5/12
অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...
6/12
অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...
7/12
অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...
8/12
অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...
9/12
অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...
10/12
অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...
11/12
অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...
12/12
অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়িত হতে দেরি...
photos