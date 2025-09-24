English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
8th Pay Commission: দ্বিগুণ স্বস্তি! অষ্টম পে কমিশনে একেবারে ছপ্পর ফাড়কে লাভ! একদিকে ডিএ বৃদ্ধি, ওদিকে জিএসটির খেলা...

8th Pay Commission Salary Hike after GST: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে হইহই পড়ে গিয়েছে দেশ জুড়ে। স্বাভাবিকই। শুধু চাকুরেরাই নন, পেনশনাররাও বিপুল ভাবে উপকৃত হবে।

| Sep 24, 2025, 09:15 PM IST
সপ্তম পে কমিশন

প্রতি ১০ বছরে একটি করে পে কমিশন হয়। এখন সরকারি কর্মচারীরা সপ্তম পে কমিশন মোতাবেক বেতন পাচ্ছেন। ২০১৪ সালে ইউপিএ সরকারের আমলে এটা তৈরি করা হয়েছিল। তবে, ২০১৬ সালে সেটা পেশ করে এনডিএ। 

৪৯ লক্ষ সরকারি কর্মচারী, ৬৮ লক্ষ পেনশনার

এর ফলে প্রায় ৪৯ লক্ষ সরকারি কর্মচারী এবং প্রায় ৬৮ লক্ষ পেনসনার উপকৃত হবেন। এঁদের বেসিক পে বিপুল ভাবে 'রিভাইজড' হবে। বদলাবে অ্যালোয়েন্সও।

২০২৬ জানুয়ারি

কবে থেকে লাগু হবে এই নিয়ম? ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে অষ্টম পে কমিশনের কথা ভাবা হয়েছিল। তবে এটার বহু কাজ বাকি। এখনও নতুন পে কমিশনের চেয়ারম্যান ঠিক করা হয়নি।

স্যালারি হাইক

কী ভাবে অষ্টম পে কমিশনে স্যালারি হাইক হবে? এখানে প্রধানত দুটি বিষয় আছে-- ফিটমেন্ট, এবং রেট অফ ডিয়ারনেস অ্যালোয়েন্স। 

অস্ত্র ডিএ/ডিআর

এই ডিএ/ডিআর (DA/DR)-ই কর্মী পেনশনারদের ইনফ্লেশনের সঙ্গে লড়ার শক্তি দেবে।  ডিএ/ডিআর বছরে দুবার বাড়ে। প্রথমটি ১ জানুয়ারি থেকে, পরেরটি ১ জুলাই থেকে। 

রিভাইজড স্যালারি = বেসিক পে × ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর!

৫৫ শতাংশ ডিএ/ডিআর হারে একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী প্রতি মাসে এখন পান ২৭,৯০০ টাকা! (মিনিমাম বেসিক স্যালারি + ডিএ); আর একজন পেনশনার প্রতি মাসে পান ১৩,৯৫০ টাকা (মিনিমাম বেসিক পেনশন +ডিআর)! সপ্তম পে কমিশনে সরকারি কর্মীদের মিনিমাম বেসিক স্যালারি ১৮ হাজার টাকা, আর পেনশনারদের ক্ষেত্রে মিনিমাম বেসিক পেনশন ৯০০০ টাকা! এবার নতুন ফর্মুলায় ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে রিভাইজড স্যালারি হবে-- রিভাইজড স্যালারি = বেসিক পে × ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর!

জিএসটি-স্বস্তি

সূত্র বলছে, অষ্টম বেতন কমিশনের পাশাপাশি মহার্ঘ ভাতা (DA) ৩ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে সারা দেশে ১.২ কোটিরও বেশি কর্মচারী এবং পেনশনভোগী সরাসরি উপকৃত হবেন। জিএসটি ছাড়ের পর এই পদক্ষেপ আরও আর্থিক স্বস্তি দেবে কর্মীদের।

Durga Puja 2025: 'অভিষেকের দূত', পুজোয় নতুন অ্যাপ তৃণমূলের , ঠাকুর দেখতে গিয়ে সমস্যা পড়লেই...

