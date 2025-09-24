8th Pay Commission: দ্বিগুণ স্বস্তি! অষ্টম পে কমিশনে একেবারে ছপ্পর ফাড়কে লাভ! একদিকে ডিএ বৃদ্ধি, ওদিকে জিএসটির খেলা...
8th Pay Commission Salary Hike after GST: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে হইহই পড়ে গিয়েছে দেশ জুড়ে। স্বাভাবিকই। শুধু চাকুরেরাই নন, পেনশনাররাও বিপুল ভাবে উপকৃত হবে।
সপ্তম পে কমিশন
৪৯ লক্ষ সরকারি কর্মচারী, ৬৮ লক্ষ পেনশনার
২০২৬ জানুয়ারি
স্যালারি হাইক
অস্ত্র ডিএ/ডিআর
রিভাইজড স্যালারি = বেসিক পে × ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর!
৫৫ শতাংশ ডিএ/ডিআর হারে একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী প্রতি মাসে এখন পান ২৭,৯০০ টাকা! (মিনিমাম বেসিক স্যালারি + ডিএ); আর একজন পেনশনার প্রতি মাসে পান ১৩,৯৫০ টাকা (মিনিমাম বেসিক পেনশন +ডিআর)! সপ্তম পে কমিশনে সরকারি কর্মীদের মিনিমাম বেসিক স্যালারি ১৮ হাজার টাকা, আর পেনশনারদের ক্ষেত্রে মিনিমাম বেসিক পেনশন ৯০০০ টাকা! এবার নতুন ফর্মুলায় ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে রিভাইজড স্যালারি হবে-- রিভাইজড স্যালারি = বেসিক পে × ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর!
জিএসটি-স্বস্তি
