Zee News Bengali
8th Pay Commission: ২.৮৬-ই ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর! স্কেল অনুযায়ী আড়াই গুণেরও বেশি বেড়ে কোন লেভেলে কত বেতন...

8th Pay Commission 2026 Salary and Pension Hike: ২.৮৬ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন স্কেল কোন লেভেলে কত হতে চলেছে... দেখে নিন হিসেব...

| Sep 15, 2025, 07:02 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সপ্তম পে কমিশনের ২.৫৭ থেকে অষ্টম পে কমিশনে ২.৮৬ হতে চলেছে  ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর। মোটামুটি এটাই চূড়ান্ত। 

এমনটাই শোনা যাচ্ছে। আর যার ফলে উপকৃত হতে চলেছেন ১ কোটিরও বেশি কেন্দ্রীয় কর্মচারী এবং পেনশনভোগী।

২.৮৬ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বেতন ১৮,০০০ টাকা থেকে হতে চলেছে ৫১,৪৮০ টাকা। 

সেক্ষেত্রে ২.৮৬ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন স্কেল দাঁড়াতে চলেছে: লেভেল ১: ১৮,০০০ টাকা → ৫১,৪৮০ টাকা। লেভেল ৫: ২৯,২০০ টাকা → ৮৩,৫১২ টাকা। লেভেল ১০: ৫৬,১০০ টাকা → ১,৬০,৪৪৬ টাকা। লেভেল ১৩এ: ১,৩১,১০০ টাকা → ৩,৭৪,৯৪৬ টাকা। লেভেল ১৮: ২,৫০,০০০ টাকা → ৭,১৫,০০০ টাকা।

অষ্টম পে কমিশনে ন্যূনতম পেনশনও একলাফে বাড়তে চলেছে ১৮৬ শতাংশ।

অষ্টম পে কমিশনে ন্যূনতম পেনশন একলাফে ৯,০০০ টাকা থেকে বেড়ে হবে সেক্ষেত্রে ২৫,৭৪০ টাকা। 

পাশাপাশি অষ্টম পে কমিশনে বাড়তে চলেছে DA, HRA এবং TA-এর মতো ভাতাও। এমনটাই খবর। 

প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে যখন সপ্তম পে কমিশন চালু করা হয়, তখন ন্যূনতম বেতন ১৮,০০০ টাকায় উন্নীত হয়, যা ষষ্ঠ পে কমিশন ৭,০০০ টাকা ছিল।

সপ্তম পে কমিশনে ন্যূনতম পেনশনও দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে ৯,০০০ টাকা হয়। যা আগে ষষ্ঠ পে কমিশনে ৩,৫০০ টাকা ছিল। 

