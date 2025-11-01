8th Pay Commission Updates: অষ্টম পে কমিশনে বেতন দাঁড়াবে ১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা? এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া? ক'দিন অপেক্ষা করতে হবে?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
8th Pay Commission Updates: অষ্টম সেন্ট্রাল পে কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীর বেতনকাঠামো, পেনশন এবং ভাতায় আনছে বড় রকম সংস্কার। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হতে চলেছে এটি। দু'মাসের অপেক্ষা। এর পর থেকে মূল্যস্ফীতি এবং ক্রমবর্ধমান লিভিং কস্ট-এর সঙ্গে কি পাল্লা দিতে পারবেন কর্মীরা?

| Nov 01, 2025, 07:53 PM IST
1/7

মাত্র ২ মাস

অষ্টম সিপিসি বা সেন্ট্রাল পে কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীর বেতনকাঠামো, পেনশন এবং ভাতায় আনছে বড় ধরনের সংস্কার। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এটা কার্যকর হতে চলেছে। সেই হিসেবে আর মাত্র দুমাসের অপেক্ষা। মূল্যস্ফীতি এবং ক্রমবর্ধমান লিভিং কস্ট-এর সঙ্গে পাল্লা দিতেই এই ভাবনা।

2/7

নতুন বেসিক পে

নতুন বেসিক পে হল-- পুরনো বেসিক পে × ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর। ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি কর্মচারীদের বর্তমান মূল বেতন (Basic Pay)-এর সঙ্গে গুণক (multiplier) হিসেবে কাজ করে। এর সংশোধিত বা নতুন রূপটিই নতুন বেতন নির্ধারণ করে।

3/7

৭ম পে কমিশনের ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর

সপ্তম বেতন কমিশন (7th Pay Commission)-এ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ছিল ২.৫৭। এই গুণকটি সর্বনিম্ন মূল বেতন (minimum basic pay)-কে ষষ্ঠ বেতন কমিশন (6th CPC)-এর অধীনে থাকা ₹ ৭,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ₹ ১৮,০০০ টাকাতে উন্নীত করেছে। এই গুণকের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছিল যে, বিভিন্ন পে লেভেলে বেতন যেন সুষমভাবে বা একই হারে সংশোধিত হয়।

4/7

৮ম পে কমিশনের সম্ভাব্য ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর

যদিও আনুষ্ঠানিক সংখ্যা এখনও ঘোষণা করা হয়নি, তবে অনুমান করা হচ্ছে, ৮ম পে কমিশনের অধীনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৫ থেকে ২.৮৬-এর মধ্যে থাকতে পারে। আর যদি এটাই চূড়ান্ত হয়, তবে এই গুণকটি প্রায় ৫০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং ৬০ লক্ষেরও বেশি পেনশনভোগীর মূল বেতন (basic pay) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে।

5/7

নতুন বেতনের হিসাব

যদি একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর বর্তমান মূল বেতন (Basic Pay) ৫০০০০ টাকা হয়। ২.৫৭ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর প্রয়োগ করা হলে, নতুন মূল বেতন বেড়ে হবে ১,২৮,৫০০ টাকা! একই ভাবে যদি ফ্যাক্টরটি ২.৮৬ হয়, তবে নতুন বেতন হতে পারে প্রায় ১৪৩০০০ টাকা। তবে, হাতে পাওয়া প্রকৃত বেতন (actual take-home salary) ডিএ (DA), এইচআরএ (HRA), এবং টিএ (TA)-এর মতো অন্যান্য ভাতার (allowances) উপর নির্ভর করবে।

6/7

প্রকৃত বৃদ্ধি

বেতনের প্রকৃত বৃদ্ধি প্রায় ৩০% থেকে ৩৫% হতে পারে। কারণ: মহার্ঘ ভাতা (Dearness Allowance - DA), নতুন মূল বেতনের (new basic pay) সঙ্গে সংযুক্ত (merged) হয়। বাড়ি ভাড়া ভাতা (House Rent Allowance) এবং অন্যান্য সুবিধাগুলি সংশোধিত মূল বেতনের (revised basic) ভিত্তিতে ফের হিসাব করা হয়।

7/7

৮ম পে কমিশন

৮ম পে কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট সরকারিভাবে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর, পে ম্যাট্রিক্স এবং বাস্তবায়নের তারিখ নির্ধারণ করবে। একবার অনুমোদিত হলে এই নতুন পে স্কেল শুধুমাত্র মাসিক বেতনের উপরই নয়, বরং পেনশন এবং ভাতার উপরেও প্রভাব ফেলবে।

