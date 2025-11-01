8th Pay Commission Updates: অষ্টম পে কমিশনে বেতন দাঁড়াবে ১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা? এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া? ক'দিন অপেক্ষা করতে হবে?

8th Pay Commission Updates: অষ্টম পে কমিশনে বেতন দাঁড়াবে ১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা? এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া? ক'দিন অপেক্ষা করতে হবে?
8th Pay Commission Updates: অষ্টম সেন্ট্রাল পে কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীর বেতনকাঠামো, পেনশন এবং ভাতায় আনছে বড় রকম সংস্কার। ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হতে চলেছে এটি। দু'মাসের অপেক্ষা। এর পর থেকে মূল্যস্ফীতি এবং ক্রমবর্ধমান লিভিং কস্ট-এর সঙ্গে কি পাল্লা দিতে পারবেন কর্মীরা?
1/7
মাত্র ২ মাস
2/7
নতুন বেসিক পে
photos
TRENDING NOW
3/7
৭ম পে কমিশনের ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর
সপ্তম বেতন কমিশন (7th Pay Commission)-এ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ছিল ২.৫৭। এই গুণকটি সর্বনিম্ন মূল বেতন (minimum basic pay)-কে ষষ্ঠ বেতন কমিশন (6th CPC)-এর অধীনে থাকা ₹ ৭,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ₹ ১৮,০০০ টাকাতে উন্নীত করেছে। এই গুণকের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছিল যে, বিভিন্ন পে লেভেলে বেতন যেন সুষমভাবে বা একই হারে সংশোধিত হয়।
4/7
৮ম পে কমিশনের সম্ভাব্য ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর
যদিও আনুষ্ঠানিক সংখ্যা এখনও ঘোষণা করা হয়নি, তবে অনুমান করা হচ্ছে, ৮ম পে কমিশনের অধীনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৫ থেকে ২.৮৬-এর মধ্যে থাকতে পারে। আর যদি এটাই চূড়ান্ত হয়, তবে এই গুণকটি প্রায় ৫০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং ৬০ লক্ষেরও বেশি পেনশনভোগীর মূল বেতন (basic pay) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে।
5/7
নতুন বেতনের হিসাব
যদি একজন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর বর্তমান মূল বেতন (Basic Pay) ৫০০০০ টাকা হয়। ২.৫৭ ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর প্রয়োগ করা হলে, নতুন মূল বেতন বেড়ে হবে ১,২৮,৫০০ টাকা! একই ভাবে যদি ফ্যাক্টরটি ২.৮৬ হয়, তবে নতুন বেতন হতে পারে প্রায় ১৪৩০০০ টাকা। তবে, হাতে পাওয়া প্রকৃত বেতন (actual take-home salary) ডিএ (DA), এইচআরএ (HRA), এবং টিএ (TA)-এর মতো অন্যান্য ভাতার (allowances) উপর নির্ভর করবে।
6/7
প্রকৃত বৃদ্ধি
7/7
৮ম পে কমিশন
photos