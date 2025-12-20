8th Pay Commission 2026 Update: 'নতুন অধ্যায় সূচনা-করা' অষ্টম পে কমিশনে বিগেস্ট স্যালারি, অবিশ্বাস্য পেনশন! ২০২৬ সালের আপডেট...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
8th Pay Commission 2026 Update: 'নতুন অধ্যায় সূচনা-করা' অষ্টম পে কমিশনে বিগেস্ট স্যালারি, অবিশ্বাস্য পেনশন! ২০২৬ সালের আপডেট...

8th Pay Commission Biggest Salary and Pension Reform: ভারত সরকার তার কর্মীদের বেতন ও পেনশন কাঠামো পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ করেছে। ২০২৫ সালের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের (8th CPC) জন্য 'টার্মস অফ রেফারেন্স' বা কার্যপরিধি অনুমোদন করেছে। যা বেতন ও পেনশনে আনছে বিপুল সংস্কার।

| Dec 20, 2025, 08:54 PM IST
বেতন ও পেনশন কাঠামো

ভারত সরকার তাদের কর্মীদের বেতন ও পেনশন কাঠামো পুনর্গঠনের লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০২৫ সালের নভেম্বরে, কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের (8th CPC) জন্য 'টার্মস অফ রেফারেন্স' বা কার্যপরিধি অনুমোদন করেছে, যা বেতন ও পেনশন সংস্কারের একটি বিশাল প্রক্রিয়ার সূচনা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।

৫০ লক্ষ সরকারি কর্মচারী, ৬৯ লক্ষ পেনশনার

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি ভারতের প্রায় ৫০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং প্রায় ৬৯ লক্ষ পেনশনভোগীকে সরাসরি প্রভাবিত করবে। ২০২৬ সাল থেকে অষ্টম বেতন কমিশনের মাধ্যমে বেতন, পেনশন এবং ভাতায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় এই পদক্ষেপটি দেশ জুড়ে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে।

অষ্টম বেতন কমিশনের পরিধি ও উদ্দেশ্য

অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের (8th CPC) মূল উদ্দেশ্য, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাঠামো মূল্যায়ন এবং সংশোধন করা। মুদ্রাস্ফীতির হার, জীবনযাত্রার ব্যয় এবং অন্যান্য খাতের তুলনামূলক বেতন কাঠামোর মতো বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করা হবে।

এবং ক্ষতিপূরণমূলক ভাতা

অষ্টম বেতন কমিশন অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন কাঠামোর বিষয়টিও খতিয়ে দেখবে, যাতে অবসর-পরবর্তী আয় ন্যায্য এবং যথাযথ থাকে। এছাড়া ভ্রমণ ভাতা, বাড়ি ভাড়া এবং দুর্গম বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত কর্মীদের জন্য বিশেষ ক্ষতিপূরণমূলক ভাতার মতো ক্ষেত্রগুলিতেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুপারিশ করবে এই পে কমিশন।

সহায়তা

এই পদক্ষেপের মাধ্যমে কমিশনের লক্ষ্য হল একটি সুসংহত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ আর্থিক কাঠামো তৈরি করা, যা কর্মরত কর্মচারী এবং পেনশনভোগী-- উভয় পক্ষকেই সাহায্য করে।

৩৪% বেতনবৃদ্ধি

যদিও সরকারি পরিসংখ্যান এখনও নিশ্চিত করা হয়নি, তবে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক অনুমান, 'ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর' (যা বেতন বৃদ্ধির মাত্রা নির্ধারণ করে) ২.২৮ থেকে ২.৪৬-এর মধ্যে হতে পারে। অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকর হলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বেতন ৩০% থেকে ৩৪% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। এই ধরনের বেতনবৃদ্ধি সরকারি চাকরির উপর নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে।

ভবিষ্যতের প্রত্যাশা

এই বেতন কমিশনের জেরে বিশেষ করে যাঁরা অবসরের কাছাকাছি পৌঁছেছেন, তাঁরা পেনশন সমন্বয় সংক্রান্ত প্রাথমিক সুপারিশগুলি থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। যদিও বেতনবৃদ্ধির সঠিক পরিসংখ্যান এখনও নিশ্চিত হওয়া বাকি, তবুও ওই ৩০% থেকে ৩৪% সম্ভাব্য বেতনবৃদ্ধির খবরটি সরকারি কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারগুলির মধ্যে বিপুল আশা জাগি দিয়েছে। অষ্টম বেতন কমিশন ভারতের সরকারি পরিষেবা ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থায় একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে।

