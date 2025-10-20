English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

8th Pay Commission 2025 Updates: অষ্টম পে কমিশনে HRA, Basic Salary বিরাট বাড়ছে! কতই বা হবে টেক-হোম? জলের মতো বুঝুন...

8th Pay Commission 2025 Updates: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে হইহই পড়ে গিয়েছে দেশ জুড়ে। স্বাভাবিকই। আর এই প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে জেনে নিন যে, HRA, Basic Salary কত বাড়ছে আপনার? টেক-হোমই বা কত হবে?

Oct 20, 2025, 06:26 PM IST
1/10

অষ্টম পে কমিশন

8th Pay Commission

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে এখন দেশ জুড়ে বিস্তর চর্চা চলছে। বহু সরকারি কর্মচারীরই এখন প্রশ্ন যে, তাঁদের বেসিক স্যালারি (মূল বেতন) এবং হাউজ রেন্ট অ্যালাওয়েন্স (বাড়ি ভাড়া ভাতা) ওরফে এইচআরএ কত বাড়তে চলেছে?  

2/10

অষ্টম পে কমিশন

8th Pay Commission

পূর্ববর্তী সপ্তম পে কমিশনের অধীনে, X/Y/Z শহরগুলির জন্য যথাক্রমে ২৪%, ১৬% এবং ৮% হার ছিল। যখন মহার্ঘ ভাতা ওরফে ডিএ ২৫% অতিক্রম করে (যখন ২০২১ সালের জুলাই মাসে ২৮% পৌঁছেছিল) বর্তমান ২৭%, ১৮%, ৯% এ উন্নীত হয় তখন এই হারগুলি বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

3/10

অষ্টম পে কমিশন

8th Pay Commission

শহর অনুযায়ী এইচআরএ কীভাবে আলাদা হয়? X ক্যাটেগরির শহরগুলির (মহানগর) জন্য এটি বেসিক স্যালারির ২৭%। Y ক্যাটেগরির শহরগুলির (মাঝারি শহরগুলির) জন্য যা বেসিক স্যালারির ১৮%। Z ক্যাটেগরির শহরগুলির (ছোট শহরগুলির) জন্য আবার বেসিক স্যালারির ৯%।    

4/10

অষ্টম পে কমিশন

8th Pay Commission

ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর, যা অষ্টম পে কমিশনের অধীনে সংশোধিত মৌলিক বেতন নির্ধারণের জন্য বর্তমান বেসিক স্যালারির উপর প্রয়োগ করা গুণক। উদাহরণস্বরূপ, যদি ফ্যাক্টরটি ২.৮৬ হয়, তাহলে বর্তমান বেসিক স্যালারির × ২.৮৬ = নতুন বেসিক স্যালারির হবে।

5/10

অষ্টম পে কমিশন

8th Pay Commission

যদি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর উচ্চতর হয় (উদাহরণস্বরূপ ২.৮৬) তাহলে নিম্ন স্তরের (স্তর ১,২,৩) কর্মচারীদের বেসিক স্যালারি এবং এইচআরএ উভয় ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেতে পারে। এইচআরএ বৃদ্ধি সরাসরি নতুন বেসিক স্যালারির সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ এইচআরএ = শতাংশ × বেসিক স্যালারি (ঐ শহরের বিভাগের জন্য)।

6/10

অষ্টম পে কমিশন

8th Pay Commission

যদি একজন কর্মচারীর বর্তমানে বেসিক স্যালারির ২০০০০ টাকা হয় এবং ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৮৬ হয়, তাহলে তার নতুন বেসিক স্যালারির হবে প্রায় ৫৭,২০০ টাকা। তাহলে মহানগরের ক্ষেত্রে ২৭% হারে এইচআরএ হবে প্রায় ১৫ হাজার ৪৪৪ টাকা।

7/10

অষ্টম পে কমিশন

8th Pay Commission

এগুলো আনুমানিক এবং সরকার এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে অষ্টম পে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো বা আনুষ্ঠানিক ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ঘোষণা করেনি। এইচআরএ-র হারে ইতিমধ্যেই পরিবর্তন (২৪/১৬/৮ থেকে ২৭/১৮/৯) ঘটে গিয়েছে। যখন ডিএ ২৮% এ পৌঁছেছে।   

8/10

অষ্টম পে কমিশন

8th Pay Commission

যেহেতু ভাতা এবং বেসিক স্যালারি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, ফলে বেসিক স্যালারির যে কোনও পরিবর্তন অন্যান্য অনেক উপাদানের (এইচআরএ, পেনশন, ইত্যাদি) উপর প্রভাব ফেলবে।  

9/10

অষ্টম পে কমিশন

8th Pay Commission

কর্মচারীদের মনে রাখা উচিত যে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর দেওয়া হলেও, অন্যান্য ভাতা, পোস্টিং শহর, ডিডাকশন ইত্যাদির উপর প্রকৃত টেক-হোম নির্ভর করবে। চূড়ান্ত ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর (১.৯২, ২.৮৬, অথবা এর মধ্যে কিছু) এখনও নিশ্চিত হয়নি।

10/10

অষ্টম পে কমিশন

8th Pay Commission

অষ্টম পে কমিশন বাস্তবায়নের তারিখ, নিয়ম এবং বিশদ বিবরণের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি এখনও ঘোষিত হয়নি...

পরবর্তী
অ্যালবাম

Popular Actress: বাথরুম থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা! আদালতে উত্তমের নায়িকার দাবি, 'দেহব্যবসা করে কামিয়েছি'...

পরবর্তী অ্যালবাম

Popular Actress: বাথরুম থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা! আদালতে উত্তমের নায়িকার দাবি, &#039;দেহব্যবসা করে কামিয়েছি&#039;...

Popular Actress: বাথরুম থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা! আদালতে উত্তমের নায়িকার দাবি, 'দেহব্যবসা করে কামিয়েছি'...

Popular Actress: বাথরুম থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা! আদালতে উত্তমের নায়িকার দাবি, 'দেহব্যবসা করে কামিয়েছি'... 10
Anubrata Mondal&#039;s Kali Puja: Picture: আকাশছোঁয়া বাজারদর, তো? অনুব্রতর কালী সেজেছেন ৬০০ ভরি সোনার গয়নায়...

Anubrata Mondal's Kali Puja: Picture: আকাশছোঁয়া বাজারদর, তো? অনুব্রতর কালী সেজেছেন ৬০০ ভরি সোনার গয়নায়...

Anubrata Mondal's Kali Puja: Picture: আকাশছোঁয়া বাজারদর, তো? অনুব্রতর কালী সেজেছেন ৬০০ ভরি সোনার গয়নায়... 8
Humans Ate their own Children: নরমাংস ভক্ষণ... খিদে পেলে নিজের সন্তানদেরই খেত বাবা-মা! মিলল ভয়ংকর প্রমাণ...

Humans Ate their own Children: নরমাংস ভক্ষণ... খিদে পেলে নিজের সন্তানদেরই খেত বাবা-মা! মিলল ভয়ংকর প্রমাণ...

Humans Ate their own Children: নরমাংস ভক্ষণ... খিদে পেলে নিজের সন্তানদেরই খেত বাবা-মা! মিলল ভয়ংকর প্রমাণ... 8
Vande Bharat Sleeper Train: চালু হচ্ছে বন্দে ভারত স্লিপার, ফাঁস হল ফাস্ট লুক, জেনে নিন গতি-রুট

Vande Bharat Sleeper Train: চালু হচ্ছে বন্দে ভারত স্লিপার, ফাঁস হল ফাস্ট লুক, জেনে নিন গতি-রুট

Vande Bharat Sleeper Train: চালু হচ্ছে বন্দে ভারত স্লিপার, ফাঁস হল ফাস্ট লুক, জেনে নিন গতি-রুট 6