8th Pay Commission: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বেতন দ্বিগুণ হতে পারে? বাড়ছে পেনশনও... বেতন বৃদ্ধির অঙ্ক কী বলছে?

8th Pay Commission: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বেতন দ্বিগুণ হতে পারে? বাড়ছে পেনশনও... বেতন বৃদ্ধির অঙ্ক কী বলছে?
কর্মচারীদের অষ্টম বেতন কমিশনের (8th Pay Commission) শর্তাবলী (terms of reference) পেশের ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইকে এই কমিটির চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
Central Govt Employee Salary Hike: কর্মচারীদের অষ্টম বেতন কমিশনের (8th Pay Commission) শর্তাবলী (terms of reference) পেশের ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইকে এই কমিটির চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
1/10
৮ম পে কমিশন
2/10
৮ম পে কমিশন
photos
TRENDING NOW
3/10
৮ম পে কমিশন
4/10
৮ম পে কমিশন
5/10
৮ম পে কমিশন
6/10
৮ম পে কমিশনের হালনাগাদ
7/10
ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর কী?
8/10
নতুন বেতন কীভাবে গণনা করা হবে?
9/10
ডিএ-র (DA) ভূমিকা কী?
10/10
বেতন কি সত্যিই দ্বিগুণ হবে?
photos