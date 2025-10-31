English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
8th Pay Commission: কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বেতন দ্বিগুণ হতে পারে? বাড়ছে পেনশনও... বেতন বৃদ্ধির অঙ্ক কী বলছে?

কর্মচারীদের অষ্টম বেতন কমিশনের (8th Pay Commission) শর্তাবলী (terms of reference) পেশের ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইকে এই কমিটির চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 

| Oct 31, 2025, 02:02 PM IST

আগামী ১৮ মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা পড়বে কেন্দ্রের কাছে। তারপরই সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। আশা করা হচ্ছে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি কার্যকর হতে চলেছে অষ্টম বেতন কমিশন। 

অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হলে ৫০ লক্ষেরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী উপকৃত হবেন বলে। সেই সঙ্গে লাভবান হবেন প্রায় ৬৯ লক্ষ পেনশনভোগী।

 প্রতি ১০ বছর অন্তর বেতন কমিশন গঠন করা হয় সরকারের তরফে। গত ১৬ জানুয়ারি অষ্টম বেতন কমিশন গঠনে মোদী মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছিল।

এর আগে সপ্তম বেতন কমিশন গঠিত হয়েছিল ২০১৬ সালে। তার মেয়াদ শেষ হবে চলতি বছরের ডিসেম্বরের শেষ দিন। অর্থাৎ ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকেই নয়া কমিশন কার্যকর করতে হবে। 

৮ম পে কমিশনের হালনাগাদ

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল ৮ম পে কমিশন। সরকার টার্মস অফ রেফারেন্স (ToR) অনুমোদন এবং একজন চেয়ারপার্সন নিয়োগের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছে। আশা করা হচ্ছে, কমিটি প্রায় ১৮ মাসের মধ্যে তার সুপারিশ জমা দেবে।

ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর কী?

এটি একটি গুণক (multiplier) যা কর্মচারীদের মূল বেতন এবং পেনশন বৃদ্ধি করে। এটি বেতন বৃদ্ধির মূল নির্ধারক। ৭ম পে কমিশনের ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ছিল ২.৫৭। গুণক যত বেশি হবে, বেতন বৃদ্ধি তত বড় হবে।

নতুন বেতন কীভাবে গণনা করা হবে?

উদাহরণস্বরূপ, যদি বর্তমান মূল বেতন ৩৫,০০০ টাকা হয় এবং নতুন গুণক ২.১১ হয়, তবে নতুন মূল বেতন হবে ৭৩,৮৫০ টাকা। এইচআরএ (HRA) এবং অন্যান্য ভাতাও বাড়বে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টিএ (TA)-এর মতো নির্দিষ্ট ভাতাগুলি পরে সংশোধন করা হবে।

ডিএ-র (DA) ভূমিকা কী?

ডিএ (অর্থাৎ মহার্ঘ ভাতা) সরাসরি মূল বেতনের বৃদ্ধি নির্ধারণ করে না, তবে এর হার গুণকের মানকে প্রভাবিত করে। বর্তমানে ডিএ ৫৮%। এটি যদি ৭০% এ উন্নীত হয়, তবে তার উপর ভিত্তি করে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর বাড়তে পারে। তাই, ডিএ এবং বৃদ্ধির হারের মতো কারণগুলি একত্রিত হয়ে নতুন গুণক তৈরি করে।

বেতন কি সত্যিই দ্বিগুণ হবে?

ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর যদি ২.০ হয়, তাহলে ৫০,০০০ টাকা মূল বেতন বেড়ে ১,০০,০০০ টাকা হবে। কিন্তু মোট CTC (খরচ-কোম্পানিকে) দ্বিগুণ হবে না কারণ ডিএ ০% এ রিসেট হবে। হাতে-পাওয়া (ইন-হ্যান্ড) বেতনের বৃদ্ধি প্রায় ২০-২৫% হবে। পেনশনভোগীরাও একই রকম বৃদ্ধি পাবেন।  

