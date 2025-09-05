English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

8th Pay Commission: মিলবে না ভাতা! বাতিল হবে... অষ্টম পে কমিশনে ব্যাপক 'রদবদলে'র বড় আপডেট...

8th Pay Commission news: অষ্টম বেতন কমিশনও সম্ভবত সেটাই হতে চলেছে। সরকারি কর্মীদের প্রাপ্ত ভাতায় কাটছাঁট হতে চলেছে অষ্টম পে কমিশনে।     

| Sep 05, 2025, 11:05 AM IST
1/7

অষ্টম পে কমিশনে ভাতায় কাটছাঁট...

8th Pay Commission

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিসেম্বেরেই শেষ সপ্তম পে কমিশনের মেয়াদ। আর তারপরই লাগু হওয়ার কথা অষ্টম পে কমিশনের। যদিও অষ্টম পে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হতে খানিক দেরি হতে পারে বলেও রিপোর্ট। 

2/7

অষ্টম পে কমিশনে ভাতায় কাটছাঁট...

8th Pay Commission

এখন একদিকে যেমন শোনা যাচ্ছে সপ্তম পে কমিশন থেকে অষ্টম পে কমিশনে অনেকটা বেতন বাড়তে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের। তেমনই শোনা যাচ্ছে, সরকারি কর্মীদের প্রাপ্ত ভাতায় কাটছাঁট হতে চলেছে অষ্টম পে কমিশনে। 

3/7

অষ্টম পে কমিশনে ভাতায় কাটছাঁট...

8th Pay Commission

শোনা যাচ্ছে, বেশ কিছু ভাতা বাতিল করা হবে। বেশ কিছু ভাতা একে অপরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। ভ্রমণ ভাতা, বিশেষ শুল্ক ভাতা ও ছোট আঞ্চলিক ভাতার মতো ভাতাগুলিতে ব্যাপক রদবদল ঘটবে অষ্টম পে কমিশনে।

4/7

অষ্টম পে কমিশনে ভাতায় কাটছাঁট...

8th Pay Commission

সপ্তম পে কমিশনে ২০০টি ভাতার মধ্যে ৫২টি বাতিল করা হয়েছিল। এবার অষ্টম বেতন কমিশনও সম্ভবত সেটাই হতে চলেছে। মূল বেতন এবং মহার্ঘ্য ভাতা (ডিএ) বৃদ্ধির উপরই বেশি জোর দেওয়া হবে। কমিয়ে দেওয়া হবে ছোট ভাতা।

5/7

অষ্টম পে কমিশনে ভাতায় কাটছাঁট...

8th Pay Commission

সাধারণত এই বেতন বৃদ্ধি "ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর"-এর উপর নির্ভর করে। যা একটি গুণিতক। যার উপর ভিত্তি করেই বাড়ে বেসিক পে। অষ্টম পে কমিশনে এই ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ১.৮৩ থেকে ২.৮৬-র এর মধ্যে হবে। 

6/7

অষ্টম পে কমিশনে ভাতায় কাটছাঁট...

8th Pay Commission

যার অর্থ প্রায় ১৩% থেকে ৩৪% পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি হতে পারে। মানে যার এখন বেসিক পে ১৮ হাজার, সেটা একলাফে বেড়ে ৪০ হাজারের গন্ডিও পেরিয়ে যেতে পারে।

7/7

অষ্টম পে কমিশনে ভাতায় কাটছাঁট...

8th Pay Commission

নতুন বেতন কমিশনে প্রায় ৪৯ লক্ষ কেন্দ্রীয় কর্মচারী এবং ৬৫ লক্ষ পেনশনভোগী উপকৃত হবেন বলে আশা। চূড়ান্ত ঘোষণার দিকেই এখন তাকিয়ে সবাই।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: বন্ধুর কথায় বিপদ মিথুনের, আইনি ঝামেলায় জড়াতে পারেন সিংহ

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: বন্ধুর কথায় বিপদ মিথুনের, আইনি ঝামেলায় জড়াতে পারেন সিংহ

Horoscope Today: বন্ধুর কথায় বিপদ মিথুনের, আইনি ঝামেলায় জড়াতে পারেন সিংহ

Horoscope Today: বন্ধুর কথায় বিপদ মিথুনের, আইনি ঝামেলায় জড়াতে পারেন সিংহ 12
Afganistan Earthquake: মাত্র ৪ দিন আগেই ভুমিকম্প কেড়েছিল ২২০০ প্রাণ! ফের ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কাবুলিওয়ালার দেশ...মর্মান্তিক...

Afganistan Earthquake: মাত্র ৪ দিন আগেই ভুমিকম্প কেড়েছিল ২২০০ প্রাণ! ফের ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কাবুলিওয়ালার দেশ...মর্মান্তিক...

Afganistan Earthquake: মাত্র ৪ দিন আগেই ভুমিকম্প কেড়েছিল ২২০০ প্রাণ! ফের ৬.২ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কাবুলিওয়ালার দেশ...মর্মান্তিক... 8
Nepal Social Media Ban: সোশ্যাল মিডিয়ায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক! নেই লাইসেন্স, দেশে ব্যান হয়ে গেল ইন্সটা, ফেসবুক, এক্স... বড় আপডেট...

Nepal Social Media Ban: সোশ্যাল মিডিয়ায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক! নেই লাইসেন্স, দেশে ব্যান হয়ে গেল ইন্সটা, ফেসবুক, এক্স... বড় আপডেট...

Nepal Social Media Ban: সোশ্যাল মিডিয়ায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক! নেই লাইসেন্স, দেশে ব্যান হয়ে গেল ইন্সটা, ফেসবুক, এক্স... বড় আপডেট... 9
Chandra Grahan And Shani: চন্দ্রগ্রহণের দিনেই ঝরবে শনির ভয়ংকর অভিশাপ! এই কয়েকটি রাশির উপর ঝুলবে খাঁড়া, ভয়ংকর বিপদ এঁদের...

Chandra Grahan And Shani: চন্দ্রগ্রহণের দিনেই ঝরবে শনির ভয়ংকর অভিশাপ! এই কয়েকটি রাশির উপর ঝুলবে খাঁড়া, ভয়ংকর বিপদ এঁদের...

Chandra Grahan And Shani: চন্দ্রগ্রহণের দিনেই ঝরবে শনির ভয়ংকর অভিশাপ! এই কয়েকটি রাশির উপর ঝুলবে খাঁড়া, ভয়ংকর বিপদ এঁদের... 7