  • 8th Pay Commission: বিগ নিউজ়: কেন্দ্রীয় সরকারি শিক্ষকদের মিনিমাম বেতন হচ্ছে ৫০,০০০ টাকা? পে কমিশনের চমকে দেওয়া আপডেট

8th Pay Commission: বিগ নিউজ়: কেন্দ্রীয় সরকারি শিক্ষকদের মিনিমাম বেতন হচ্ছে ৫০,০০০ টাকা? পে কমিশনের চমকে দেওয়া আপডেট

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অষ্টম বেতন কমিশনের রূপরেখা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠন তাদের দাবিপত্র বা মেমোরেন্ডাম পেশ করতে শুরু করেছে। এই দাবিপত্রে শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে একগুচ্ছ বৈপ্লবিক প্রস্তাব রাখা হয়েছে।  

Apr 25, 2026, 06:51 PM IST

অষ্টম বেতন কমিশন (8th Pay Commission) নিয়ে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারী শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের পক্ষ থেকে বেতন বৃদ্ধির দাবি তোলা হয়েছে। 

ন্যূনতম বেতন

শিক্ষক সংগঠনটির প্রধান দাবি -- অষ্টম বেতন কমিশনে লেভেল ১-এর একজন কর্মীর ন্যূনতম মূল বেতন (Basic Pay) ১৮,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকার মধ্যে রাখতে হবে।   

ন্যূনতম বেতন

অন্যদিকে, একজন শিক্ষকের ক্ষেত্রে (যিনি সাধারণত লেভেল ৬-এর অন্তর্ভুক্ত), ন্যূনতম মূল বেতনের দাবি করা হয়েছে ১,৩৪,৫০০ টাকা।

বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এবং মহার্ঘ ভাতা (DA)

সংগঠনের দাবি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হার বা ইনক্রিমেন্ট বর্তমানে ৩% থেকে বাড়িয়ে ৬% থেকে ৭% করা হোক। তাদের মতে, এতে করে একজন কর্মীর বার্ষিক আয়ের প্রবৃদ্ধি প্রায় ১০ শতাংশের আশেপাশে থাকবে, যা বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।  

বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এবং মহার্ঘ ভাতা (DA)

পাশাপাশি, মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ (DA) নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যখনই মহার্ঘ ভাতা মূল বেতনের ৫০ শতাংশ স্পর্শ করবে, তখনই সেটিকে মূল বেতনের সঙ্গে একীভূত (Merge) করার দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়া ডিএ গণনার ক্ষেত্রে দশমিকের পর দুই ঘর পর্যন্ত ধরার আবেদনও করা হয়েছে।  

ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার আমূল পরিবর্তন

শিশু শিক্ষা ভাতা (CEA): বর্তমানে এই ভাতা মাসিক ২,৮১২.৫৯ টাকা। সংগঠনটি দাবি করেছে এটিকে বাড়িয়ে প্রতি মাসে প্রতি শিশুর জন্য ৭,০০০ টাকা করতে হবে (স্নাতক স্তর পর্যন্ত)।  

ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার আমূল পরিবর্তন

বাড়ি ভাড়া ভাতা (HRA): শহরভেদে এইচআরএ বর্তমানে ১০%, ২০% এবং ৩০% হারে দেওয়া হয়। শিক্ষকদের দাবি এটি বাড়িয়ে যথাক্রমে ১২%, ২৪% এবং ৩৬% করতে হবে।

ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার আমূল পরিবর্তন

পরিবহন ভাতা (TA): মূল বেতনের ১২%-১৫% হারে পরিবহন ভাতার দাবি করা হয়েছে, যার সর্বনিম্ন পরিমাণ হবে ৯,০০০ টাকা + ডিএ।  

ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার আমূল পরিবর্তন

ডিজিটাল সাপোর্ট এলাউন্স: বর্তমানের ডিজিটাল যুগের প্রয়োজনীয়তা মাথায় রেখে প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা ‘ডিজিটাল সাপোর্ট এলাউন্স’ (ব্রডব্যান্ড এবং এআই ব্যবহারের জন্য) দাবি করা হয়েছে।  

ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার আমূল পরিবর্তন

ক্যাজুয়াল লিভ (CL) বছরে ১৪ দিন, অর্জিত ছুটি (EL) ৩০ দিন এবং মেডিক্যাল লিভ ২০ দিন করতে হবে।  

ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার আমূল পরিবর্তন

অবসরের সময় অর্জিত ছুটি এনক্যাশমেন্টের সীমা ৩০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ৪০০ দিন করতে হবে।

ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার আমূল পরিবর্তন

নন-প্রোডাক্টিভিটি লিঙ্কড বোনাস ৬,৯০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৭,৬৪০ টাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।  

ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার আমূল পরিবর্তন

বর্তমানে গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স স্কিমের (GIS) কভারেজ অত্যন্ত কম বলে দাবি করেছে সংগঠনটি। তারা প্রস্তাব দিয়েছে যে, মাসিক ৩০০ থেকে ১২০০ টাকা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ১ কোটি থেকে ২ কোটি টাকার কভারেজ নিশ্চিত করতে হবে।

ছুটি এবং বোনাস সংক্রান্ত প্রস্তাব

এছাড়া শিক্ষকদের জন্য শতভাগ ক্যাশলেস চিকিৎসা পরিষেবা (OPD + IPD) এবং অবসরের পর CGHS সুবিধার দাবি জানানো হয়েছে।

ছুটি এবং বোনাস সংক্রান্ত প্রস্তাব

বর্তমানে এমএসিপি (MACP) স্কিমের অধীনে ১০, ২০ এবং ৩০ বছর পর আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়। শিক্ষকদের দাবি, এটি কমিয়ে প্রতি ৬ বছর অন্তর অর্থাৎ ৬, ১২, ১৮ এবং ২৪ বছর অন্তর দেওয়া হোক। 

ছুটি এবং বোনাস সংক্রান্ত প্রস্তাব

 এছাড়া ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার (TGT) থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (PGT) পদে উন্নীত হওয়ার সময়সীমা ৬-৭ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে।  

ছুটি এবং বোনাস সংক্রান্ত প্রস্তাব

অষ্টম বেতন কমিশনের এই দাবিদাওয়াগুলো বাস্তবায়িত হলে তা কেবল শিক্ষকদের নয়, বরং গোটা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী মহলেই এক বড়সড় পরিবর্তন আনবে।

Kolkata Traffic Alert Today: শনিবারের কলকাতায় প্রচারের ধুম: শহীদ মিনার থেকে বেহালা, বাড়ি থেকে বেরনোর আগে জেনে নিন ট্রাফিক আপডেট

