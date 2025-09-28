8th Pay Commission 2028 Updates: বিগ বিগ ব্রেক! অষ্টম পে কমিশনের জন্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারদের এখনও দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হবে?
8th Pay Commission to be Implemented by Early 2028?: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে হইহই পড়ে গিয়েছে দেশ জুড়ে। স্বাভাবিকই। শুধু চাকুরেরাই নন, পেনশনাররাও বিপুল ভাবে উপকৃত হবে। কিন্তু হলে কী হবে। তা নিয়ে সাধারণের উদ্বেগও কম নয়। এখন আবার এক আশ্চর্য কথা শোনা যাচ্ছে। কী সেটা?
1/8
প্রতি ১০ বছরে একটি
2/8
লক্ষ লক্ষ কর্মচারী, লক্ষ লক্ষ পেনশনার
3/8
২০২৬-এর জানুয়ারিতে নয়?
4/8
২০২৮ সালে?
5/8
দু থেকে তিন বছর
6/8
ষষ্ঠ বেতন কমিশন
7/8
সপ্তম বেতম কমিশন
সপ্তম বেতম কমিশন গড়া হয়েছিল ২০১৪-র ফেব্রুয়ারিতে। এটা চূড়ান্ত হয়েছিল মার্চেই। তারপর কমিশন রিপোর্ট জমা দেয় ২০১৫ সালের নভেম্বরে। সরকার বিষয়টিতে সিলমোহর দেয় ২০১৬ সালের জুনে। মানে, ফর্মেশন থেকে ইমপ্লিমেনটেশনে প্রায় ৩৩ মাস (২ বছর ৯ মাস) সময় লাগল। মানে, দেখা যাচ্ছে, গত দুটি পে কমিশনই লাগু হতে-হতে গড়ে প্রায় ২-৩ বছর সময় নিয়ে নিয়েছে।
8/8
২০২৫-২০২৭-২০২৮
আর অষ্টম পে কমিশন? ২০২৫ সালের ১৬ জানুয়ারি এ বিষয়ে প্রথম ঘোষণা। অষ্টম বেতম কমিশনের টার্ম অফ রেফারেন্স (Terms of Reference) বা টিওআর (ToR) এখনও নির্দিষ্ট নয়। ফলে, বলাই যায়, অষ্টম পে কমিশন কিন্তু এখনও সেভাবে গতি পায়নি। পেতে-পেতে হয়তো ২০২৭ সাল গড়াতে পারে। তারপর সরকার কিছু সময় নেবে। সংস্কার প্রস্তাব দেবে বা অনুমোদন করবে। তারপর হয়তো এটা কার্যকর হতে-হতে ২০২৮ সাল! এটাই বাস্তবে ঘটবে বলে অনেকে মনে করছেন।
