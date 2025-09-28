English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
8th Pay Commission 2028 Updates: বিগ বিগ ব্রেক! অষ্টম পে কমিশনের জন্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারদের এখনও দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হবে?

8th Pay Commission to be Implemented by Early 2028?: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে হইহই পড়ে গিয়েছে দেশ জুড়ে। স্বাভাবিকই। শুধু চাকুরেরাই নন, পেনশনাররাও বিপুল ভাবে উপকৃত হবে। কিন্তু হলে কী হবে। তা নিয়ে সাধারণের উদ্বেগও কম নয়। এখন আবার এক আশ্চর্য কথা শোনা যাচ্ছে। কী সেটা?

| Sep 28, 2025, 05:54 PM IST
প্রতি ১০ বছরে একটি

প্রতি ১০ বছরে একটি করে পে কমিশন। এখন সরকারি কর্মচারীরা সপ্তম পে কমিশন মোতাবেক বেতন পান। ২০১৪ সালে ইউপিএ সরকারের আমলে এটা তৈরি হয়েছিল। তবে, ২০১৬ সালে এটা পেশ করেছিল এনডিএ। 

লক্ষ লক্ষ কর্মচারী, লক্ষ লক্ষ পেনশনার

এর ফলে প্রায় ৪৯ লক্ষ সরকারি কর্মচারী এবং প্রায় ৬৮ লক্ষ পেনসনার উপকৃত হবেন। এঁদের বেসিক পে বিপুল ভাবে 'রিভাইজড' হবে। বদলাবে অ্যালোয়েন্সও।

২০২৬-এর জানুয়ারিতে নয়?

কবে থেকে লাগু হবে এই নিয়ম? ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। কিন্তু এখানেই উঠছে প্রশ্ন। কীসের প্রশ্ন?

২০২৮ সালে?

এখন সহসাই সমস্ত সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা বড় প্রশ্ন: অষ্টম পে কমিশনের সুবিধা পেতে অপেক্ষা করতে হবে ২০২৮ সাল পর্যন্ত? 

দু থেকে তিন বছর

কিন্তু কেন এই ২০২৮ সালের প্রসঙ্গ উঠছে? ওঠার যুক্তিও আছে। আগের অভিজ্ঞতা বলছে, একটি পে প্যানেল চালু হতে সাধারণত দু থেকে তিন বছর সময় নিয়ে নেয়। যদি এটাই ঘটে, তবে এবারও ২০২৮ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না! 

ষষ্ঠ বেতন কমিশন

যেমন ষষ্ঠ বেতন কমিশন। ২০০৬ সালে গড়া হয়েছিল প্যানেল। কমিশন সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছিল ২০০৮ সালে। বিষয়টি লাগু হতে-হতে ২০০৮ সালের অগস্ট। মানে, প্রায় ২২ থেকে ২৪ মাস। 

সপ্তম বেতম কমিশন

সপ্তম বেতম কমিশন গড়া হয়েছিল ২০১৪-র ফেব্রুয়ারিতে। এটা চূড়ান্ত হয়েছিল মার্চেই। তারপর কমিশন রিপোর্ট জমা দেয় ২০১৫ সালের নভেম্বরে। সরকার বিষয়টিতে সিলমোহর দেয় ২০১৬ সালের জুনে। মানে, ফর্মেশন থেকে ইমপ্লিমেনটেশনে প্রায় ৩৩ মাস (২ বছর ৯ মাস) সময় লাগল। মানে, দেখা যাচ্ছে, গত দুটি পে কমিশনই লাগু হতে-হতে গড়ে প্রায় ২-৩ বছর সময় নিয়ে নিয়েছে।

২০২৫-২০২৭-২০২৮

আর অষ্টম পে কমিশন? ২০২৫ সালের ১৬ জানুয়ারি এ বিষয়ে প্রথম ঘোষণা। অষ্টম বেতম কমিশনের টার্ম অফ রেফারেন্স (Terms of Reference) বা টিওআর (ToR) এখনও নির্দিষ্ট নয়। ফলে, বলাই যায়,  অষ্টম পে কমিশন কিন্তু এখনও সেভাবে গতি পায়নি। পেতে-পেতে হয়তো ২০২৭ সাল গড়াতে পারে। তারপর সরকার কিছু সময় নেবে। সংস্কার প্রস্তাব দেবে বা অনুমোদন করবে। তারপর হয়তো এটা কার্যকর হতে-হতে ২০২৮ সাল! এটাই বাস্তবে ঘটবে বলে অনেকে মনে করছেন।

