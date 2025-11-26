English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
8th Pay Commission EXPLAINED: অষ্টম পে কমিশনে বেসিক পে ও পেনশনের সঙ্গে ৫০% মহার্ঘ ভাতাও? সঙ্গে বেতনের ২০% ইন্টারিম রিলিফ? অবিশ্বাস্য...

8th Pay Commission Salary Hike: অর্থ মন্ত্রক অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের কার্যপরিধির গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবনাটি প্রকাশ করেছে। অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন একটি অস্থায়ী সংস্থা হবে। এই কমিশন গঠিত হবে ৩ জনকে নিয়ে। যার চেয়ারপার্সন হবেন বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাই, পার্ট টাইম সদস্য আছেন অধ্যাপক পুলক ঘোষ, সদস্য-সচিব পঙ্কজ জৈন।

| Nov 26, 2025, 03:49 PM IST
কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিক কনফেডারেশনের বিজ্ঞপ্তি

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিক কনফেডারেশন (Confederation Of Central Govt. Employees & Workers) কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের উদ্বেগের বিষয়গুলি নিয়ে একটি সার্কুলার জারি করেছে। সেই সার্কুলারে বলা হয়েছে, অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন কমিটি গঠন করা ছাড়া, সরকার আজ পর্যন্ত কর্মচারীদের অভিযোগের প্রতিকার বা সমাধানের জন্য কোনও বাস্তব পদক্ষেপ করেনি।

কর্মচারী সংগঠনের অসন্তোষ

কর্মচারী সংগঠনটি অর্থ মন্ত্রকের গত ০৩.১১.২০২৫ তারিখের গেজেট বিজ্ঞপ্তি নিয়েও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, "পেনশনার এবং ফ্যামিলি পেনশনারদের জন্য পেনশনের সংশোধনের বিষয়টি কমিশনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।" অর্থাৎ, অষ্টম CPC সেই বিষয়টি দেখবে না! তাহলে?

পুরনো পেনশনে প্রভাব

সংগঠনটি আরও বলেছে যে, নতুন পরিভাষা হিসেবে "অ-অবদানমূলক পেনশন স্কিমগুলির জন্য অর্থের জোগান না থাকা সত্ত্বেও যে খরচ" (unfunded Cost Of Non-Contributory Pension Schemes) ধরা হচ্ছে, সেটা সংক্রান্ত পরীক্ষা পুরোনো পেনশন স্কিমের (OPS) উপরে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। কনফেডারেশন তাদের ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। আলোচনার পরে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের সংশোধিত দাবি সনদের সমর্থনে ধাপে ধাপে আন্দোলন কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আন্দোলন কর্মসূচি

ধাপে ধাপে নিম্নলিখিত আন্দোলন কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়েছে: ১৫ ডিসেম্বর, ১৬ ডিসেম্বর, ৩১ ডিসেম্বরে। সার্কুলারে বলা হয়েছে, আন্দোলন কর্মসূচির উপরের ধাপগুলি পর্যালোচনা করার পরে পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হবে।

কনফেডারেশনের দাবি

এঁদের একাদিক দাবি আছে। মূল দাবিগুলি সংক্ষেপে এরকম:  ১. অষ্টম পে কমিশনের কার্যপরিধির পরিবর্তন: কর্মচারী ও পেনশনারদের বেতন-ভাতা (emoluments) সংশোধন এবং অন্যান্য বিষয়গুলির উপর কনফেডারেশন এবং স্টাফ সাইড NC-JCM দ্বারা প্রদত্ত পরামর্শ বা মতামতগুলি অন্তর্ভুক্ত করে অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের (8th CPC) সংশোধন করতে হবে। ২. ডিএ/ডিআর মার্জ ও অন্তর্বর্তীকালীন রিলিফ (IR): মূল বেতন/পেনশনের সঙ্গে ৫০% ডিএ/ডিআর (DA/DR) মার্জ করতে হবে। ১.১.২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর করে বেতন/পেনশনের ২০% অন্তর্বর্তীকালীন রিলিফ (IR) হিসাবে দিতে হবে। ৩. NPS/UPS বাতিল করে OPS পুনরুদ্ধার: ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম (NPS)/অর্থের জোগান না থাকা পেনশন স্কিম (UPS) বাতিল করে সমস্ত কর্মচারীর জন্য পুরনো পেনশন স্কিম (OPS) পুনরুদ্ধার করতে হবে। ৪. পেনশনারদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নয়: পেনশনারদের মধ্যে অবসর গ্রহণের তারিখ এবং কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের গৃহীত সুপারিশগুলির মতো বিষয়গুলির ভিত্তিতে কোনো রকম ভেদাভেদ করা উচিত নয়।  এরকম আরও কয়েকটি আছে। 

প্রতিরক্ষার উদ্বেগ

প্রায় ৬৯ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনার এবং ফ্যামিলি পেনশনারদের "অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের (8th CPC) আওতার বাইরে রাখার বিষয়টি"কে উদ্বেগের সঙ্গে চিহ্নিত করেছে সর্বভারতীয় প্রতিরক্ষা কর্মচারী ফেডারেশন (All India Defence Employees' Federation - AIDEF)। ফেডারেশনটি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে লেখা একটি চিঠিতে সরকারের কাছে অনুরোধ করেছে, বর্তমান পেনশনার এবং ফ্যামিলি পেনশনারদের পেনশন সংশোধনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী (Amendments) আনা হোক।

AIDEF-এর অভিযোগ

সর্বভারতীয় প্রতিরক্ষা কর্মচারী ফেডারেশন (AIDEF) অভিযোগ করেছে যে, অষ্টম বেতন কমিশনের আওতা থেকে প্রায় ৬৯ লক্ষ পেনশনারকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তারা লিখেছে, "এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, ৬৯ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি পেনশনার এবং ফ্যামিলি পেনশনার, যাঁরা চাকরিতে থাকাকালীন তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশের জন্য নিজেদের ঘাম-রক্ত দিয়েছেন, তাঁদের অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।"

